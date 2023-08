Wednesday, 2 August 2023, 13:55 HKT/SGT Share: 凭什么?多家海内外机构上调对这家公司的ESG评级

香港, 2023年8月2日 - (亚太商讯) - ESG是指企业在环境(Environment)、社会(Social)和治理(Governance)方面的表现。是一种关注企业环境、社会和治理等业绩的投资理念,也是一种衡量企业业绩的非财务衡量指标或标准。随着全球碳中和进程的持续推进和中国经济高质量与可持续发展模式的过渡,ESG已经成为企业价值判断和发展规划的重要考量。最近,国内一家动力电池企业不仅获得了国内外多家评级机构的ESG评级上调,而且路孚特、华证更是给这家企业打出了高于绝大多数同行的ESG评级。那么,ESG到底有多重要?这家企业发力ESG 的底层逻辑又是什么呢?

来源:公开资料搜集

来源:国轩高科2022年ESG报告



多家机构上调国轩高科ESG评级



今年6月,央视联合多部委、机构发布了首个成果报告《年度ESG行动报告》。《报告》介绍称在国家战略引领下,中国的企业已经开启了积极响应ESG理念,全面提升自身ESG水平的新阶段。中国大型公司在ESG发展方面的总体水平和优秀企业占比已经与全球大企业相当,各行业头部企业领跑可持续发展。



新能源产业作为“碳中和”重要一环,企业在ESG治理中的表现尤为受关注,表现也更为积极。以中国一家动力电池企业国轩高科为例,该公司近年来在ESG方面持续改善和推进,取得了不俗的业绩。据不完全统计,公司2022年度ESG报告发布后,获得了包括富时罗素、晨星、路孚特、万得(Wind)等海内外评级机构的高度认可。国际ESG评级中,国轩高科在富时罗素、晨星、路孚特的评级处于行业第一梯队,其中路孚特的排名中,国轩以71.0(B+)更是位居国内同行NO.1;国内ESG评级中,万得(Wind)、中诚信均为A级,华证为BBB级,同为国内同行最高等级序列。



ESG为何是国轩高科的竞争力?



联合国责任投资原则组织(UNPRI)自2004年提出ESG,绿色发展逐渐成为全世界的共识和一致行动。ESG体系表明,企业不仅为股东创造利润,还要为社会创造价值。因此从短期看,企业进行ESG投入会产生一定的成本。但从长期看,ESG给企业所带来的口碑声誉可以帮助其在市场上获得更大的竞争优势。



近年来,随着“碳中和”目标的提出,全球主要国家纷纷通过采取各种措施降低碳排放量,努力实现净零碳排放,积极应对全球气候变化挑战。因此全球主要国家都在积极谋求通过加大可再生能源的发展力度,向清洁、低碳、高效的能源体系过渡。



尤其是对于全球性业务的企业来说,围绕“碳中和”等关键ESG议题展开业务,将迎来全球增量市场的重要机遇。



其中,欧盟最先制定长期减排目标,已有11个成员国提出碳中和目标年。德国、法国、瑞典等多个成员国以立法的形式明确了实现碳中和的政治目标,并提出了实现碳中和的可行路径。欧盟在2019年先后推出了“欧洲绿色协议”,在2020年启动了“绿债革命”,并在2023年进一步推进新的清洁能源提案。4月底,被外界称为欧盟“碳关税”的欧盟CBAM(碳边境调节机制)由欧盟理事会投票通过。只有真正践行绿色低碳发展模式,并能有效平衡经营利润和ESG支出的企业才有资格进入欧洲市场。这也意味着只有较早欧洲实现本地化布局的企业将更能适应欧盟相关政策,并以此契机获得更多欧盟本土市场空间。



拿国轩高科来说,公司全球制造布局中,除东南亚、南亚、美洲外,更是把制造基地直接落子在了欧洲。2021年7月,国轩高科便在德国哥廷根建立国轩高科在欧洲的首个新能源生产运营基地,进而开展欧洲本地化生产。据悉,哥廷根基地占地面积约17.4万平方米,结合欧洲新能源市场发展与技术导向,开发符合欧洲本土的新能源电池产品。工厂将在2025年全部投产,预计可实现年产20GWh的产能目标。随着国轩高科逐步在欧洲站稳脚跟,可以预见的是,公司在全球市场的影响力和品牌知名度也将来越来越大。



此外,国轩高科与泰国PTT集团旗下NUOVO PLUS电池公司成立合资公司,与美国储能企业Borrego达成供货协议,位于越南河静电池工厂一期5GWh项目正式开工,计划2025年产能达到300GWh。面对世界各国对绿色产业日益重视的当下,国轩高科凭借优秀的ESG管治水平,在全球影响力持续提升。



从ESG披露角度来看,2022年10月,欧盟市场监管机构欧洲证券和市场管理局(ESMA)将ESG披露添加至其关键优先事项中,表明欧盟监管机构较为重视企业ESG信息披露的规范性和必要性。2022年11月,《企业可持续发展报告指令》获得欧盟理事会的通过,在企业ESG信息披露上建立了更为强制和严格的要求。



这一方面意味着国际主流车企也必然将应ESG管理要求,向产业链上游提出更高的标准。另一方面也意味着面对提升企业透明度的要求下,公司势必要在投资者、公众和政府的监督下全面提升自身治理能力。



考虑到对于国轩高科背靠大众中国作为第一大股东,并已实现大众集团全球供货定点,其ESG水平将相对更容易符合国际主流车企标准。而且公司于2022年在瑞士已成功发行GDR,面对国际投资者,公司也更有动力进一步推动ESG各项标准的执行。



事实上,除了欧洲以外,全球各大国家都在制定自己的碳中和目标和ESG政策。根据加拿大商业发展银行BDC在2023年3月发布的研究报告《ESG in Your Business: The Edge You Need to Land Large Contracts》预测,在2024年92%的国际化企业都会要求其全世界范围内的供应商做出ESG相关的披露。绿色低碳发展必将成为未来企业在全球市场角逐中最不可或缺的竞争力。



据IIA报告统计,全球ESG指数目前已超过5万条,2022年全球ESG指数数量同比增长高达55.1%。就企业而言,围绕ESG出海已是正当时,过去三年来,国轩高科海外营收保持高速增长,2022年公司海外营收29.8亿元,较上年增长464.76%,在总营收中占比由2020年2.36%增长到2022年12.93%。面对ESG政策进一步完善,国轩在ESG领域的优势在业绩中的表现或许还将继续放大。



国轩高科如何能通过ESG提升价值?



根据国轩高科披露,2022年公司营收230.52亿元,同比增长122.59%,营业利润1.99亿元,同比上升408.87%。其中海外营收29.8亿元,同比增长464.76%,实现海外乘用车、海外商用车、海外储能三驾马车并驾齐驱。此外,国轩高科2023年一季报显示,公司一季度营收71.77亿元,同比增长83.26%。



公司在持续改善经营基本面的同时,也在同步提升ESG相关的绩效。因为从长远来看,ESG建设对企业来说是一种必要的长期投资。从过往无数的案例中可以发现,ESG可以为企业创造出实实在在的价值。



而根据其创造价值过程的差异,可以分为直接和间接两种。 有的是通过对企业损益表上关键项的直接改变,进而直接创造价值,而有的则是通过改变企业运营过程中的某些流程或要素的变化,进而以非直接的方式影响财务数据,间接创造价值。



2022年,国轩高科投入24.16亿元用于研发和技术创新,研发技术人员6267人,占比32.03%,持续的研发投入和人才引进为公司的技术领先和用技术引领节能减排打下良好基础,截至2022年,公司累计申请专利6344项,累计授权专利4274项,稳居行业头部地位;2022年,国轩下辖的9家子公司推进节能减排项目114项,减少温室气体排放59,637.4吨二氧化碳当量;公司利用光伏电站发电量3919万千瓦时,折合减排温室气体27,572.8吨二氧化碳当量。公司优异的表现也获得了广泛的社会认可,公司位列2022年中国民营企业可持续发言百强榜第39名。



在促进企业收入增长方面,根据英敏特近期发布的《2023全球消费者趋势报告》显示,当今消费者的消费观念正在逐步产生转变,越来越多的消费者将绿色低碳作为满足精神需求的一部分,从而促使许多人在选择品牌的时候将其纳入重要考量因素之一。



而对于以2B业务为主的企业来说,拥有较好ESG表现的企业能拥有一个强大的ESG商业模式,使企业可以满足更多客户对供应商ESG的更高要求,继而促进企业销售增加,直接获得更多收入。因此,良好的ESG表现将能吸引更多的潜在合作机会。



其次,从公司自身的角度来看,良好的ESG体系可以提升企业的综合治理能力,强化运营效率,帮助企业达到降本增效。通过对 ESG理念在企业运营各环节的应用,降低能源消耗、使用具有显著成本效益的替代能源和减少资源浪费,提高运营的整体效率。比如国轩高科在生产中推行的“高温转轮改造项目”,该项目实现实际节能率约30%,负极涂布余热回收项目,通过换热器将排出的热风进行回收利用,供给新风余热,可回收排风约40%,年节电140万kWh,以0.75万/度计算,实现年收益105万元。



对于国轩高科而言,精细化的管理和标准化的运营已是企业的必修课程之一。如旗下南京国轩利用收集的雨水打造了一稿生活区的景观湖,做到了良好的水资源管理再利用;公司的产品倡导绿色包装,确保2022年推向市场的包装材料可循环或100%可回收,单位产品的包装材料利用率相比2021年提升了10%以上。积极推进绿色办公绩效,推进用电节能改造,实施强电分区控制,人均用电从24374kWh降低到24143kWh,人均用水从271立方米减少至236立方米。



自2020年大众成为国轩第一大股东以来,大众除了提供了宝贵的资金和渠道资源以外,更是将先进的管理运营经验带给了国轩高科。大众在研发和品控上的赋能帮助公司打磨出安全性和可靠性更高的产品,产品性价比提升及大众的品牌赋能帮助公司导入更多的优质核心客户,优质客户的导入又通过规模效应和联合研发进一步提升公司的产品性价比,形成“成本-客户-性能”正反馈发展的良性循环。



与此同时,对生产型企业而言,良好的ESG体系更是能帮助提升企业的生产力。通过人性化的员工管理。尊重员工、照顾员工福祉的企业通常会获得更高的员工生产力,这对提高效率、实现收入增长至关重要。例如,2022年,国轩新吸纳就业15394人,人才为本,公司通过“薪酬绩效+年度激励、专项激励、股权激励”的3+1薪酬激励体系为员工提供具备竞争力的薪酬;除法定福利外,公司还为所有员工提供免费工作餐、班车及远低于市场价格的住宿,并提供生日惊喜、入职周年惊喜、国轩之星、内训师课酬等关爱及成长福利。这些细致入微的关怀都有利于提高员工的生产力。



国轩高科坚持“一切以交付为中心”的服务理念。交付为王,聚焦全年目标,确保现有产线,有序达产;逐月抓好计划落实,逐日抓好安全环保;建立组织绩效,严抓目标考核,确保交付有序及时;推进标准化建设,并通过制造设备的持续改善、物流设备的不断优化、工艺技术的不断进步,确保全年产品按时按质按量交付。



最后,尤为重要的一点是规范的ESG建设,能帮助企业有效识别和降低合规和监管风险。通过研究使用的法律法规并采取高标准严格遵守法规,企业可以减少因违反当地法律法规或行业规范而导致的罚款、生产中断、停工停产等监管和强制措施,避免收入损失和应对方面的额外成本支出。



并且ESG体系更适应当前国家发展绿色经济产业的政策导向,例如2022年初,发改委等七部门印发《促进绿色消费实施方案》,提出了发展绿色交通消费以及激发全社会绿色电力消费潜力等多项目标和要求。因而,对于坚持建设ESG的企业而言,数字化和科技创新带来内部与外部的共同效应将在绿色产业层面大有可为,这无疑拓宽了企业未来的发展路径。



小结



综上而言,新能源电池行业作为全球“碳中和”目标的排头兵,国轩高科与ESG所提倡的负责任的绿色发展理念具有天然相性。



在现今这个关注可持续发展的时代,许多投资者和消费者都希望选择在ESG方面表现优秀的企业。因此,具有较高的ESG评分的企业可能会吸引更多的投资者和消费者,从而提升企业的价值。



国轩高科作为上市企业,ESG表现较好的企业可以获得更多各方利益相关者的信任,凭借更好的信用品质,企业一定程度上也可以拓宽融资渠道和成本,为达到碳中和目标提供更多资金支持。



而对全社会而言,提倡ESG不仅出于企业承担环境与社会责任的目的,更成为了企业宏观战略发展中的一部分。将ESG的发展理念融入企业规划并构建ESG组织管理体系,可以帮助企业在立足自身高质量发展的同时,满足各方利益相关者的期望与要求,共建共享可持续发展理念,以更明确的实施路径,更专业化和规范化的管理流程,深入践行ESG行动目标及气候变化相关的管理实践,实现企业碳中和的长远愿景。



因此,国轩高科凭借在ESG方面良好的表现,再次成为了行业的表率,走在了时代的前列。





