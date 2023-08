创新房地产开发在巴西掀起冲浪潮

Wednesday, 2 August 2023, 06:00 HKT/SGT Share:

SOLANA BEACH, CA, 2023年8月2日 - (亚太商讯) - JHSF作为豪华品牌Fasano(TM)的所有者,在巴西的Boa Vista Village盛大开幕庆典上,为游泳池派对带来了独特的经典优雅。这个住宅开发项目以占地六英亩的 PerfectSwell(R)冲浪池为核心,向宾客、居民和名人展示了令人惊叹的浪潮和设施。该场所位于离圣保罗约60分钟车程的乡村,拥有海滨公寓、国际水疗中心、零售店、俱乐部以及环绕着PerfectSwell(R)冲浪池的海滨度假村。

Boa Vista Village住宅开发项目,特色是PerfectSwell冲浪池

在派对当天,位于里约热内卢的WSL世界冠军巡回赛因等待海浪而暂停。利用这个幸运的时机,JHSF将奥运金牌得主伊塔洛·费雷拉、卡丽莎·摩尔和其他职业冲浪选手乘坐私人飞机,让他们在激动人心的人群面前展示他们的冲浪才华。赛后, 卡丽莎说:“太疯狂了,太有趣了,实话实说,超出了预期。我一直在笑,可能要笑到明天才会停下来。”伊塔洛·费雷拉对此表示赞赏:“对于那些进行高水平冲浪的人来说,这非常有益,我们可以在短时间内测试多种不同的设备和冲浪板。”



https://www.youtube.com/watch?v=lq6En8kyN0Y



在Boa Vista盛大开幕庆典上,派对参与者观看WSL运动员冲浪PerfectSwell(R)冲浪池

“在PerfectSwell(R) Boa Vista,我们设法照顾到所有人,从初学者到总是请求来Boa Vista训练的冲浪冠军。” JHSF运营总监和浪潮经理Eduardo Grinberg表示。“PerfectSwell(R)的浪潮是真实的。在自然界发生的一切,都在PerfectSwell(R)中再现。”



“与JHSF的技术团队合作一直是令人满意的。” AWM首席工程师Miquel Lazaro说。“我们取得了惊人的成果,并期待与JHSF在创意和技术方面继续合作,继续创建世界上最好、最美丽的冲浪场地。”



美国波浪机器公司正在与JHSF合作在圣保罗市进行另一个开发项目,名为 Sao Paulo Surf Club,特色是PerfectSwell(R)冲浪池。



关于American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R) 和 SurfStream(R) 波浪技术的发明者和开发商。AWM 开发世界级的冲浪设施目的地,拥有可靠的财务状况和刺激的冲浪者。 PerfectSwell(R) 和 SurfStream(R) 在市场上独树一帜,并受到全球 50 多项专利的保护。自 2007 年以来,American Wave Machines 在全球各地的地点进行了超过 4,000,000 次冲浪活动。 www.americanwavemachines.com



关于JHSF

JHSF是总部位于巴西的控股公司,是巴西高收入房地产行业的领军企业,涉足房地产开发、购物中心和时尚零售、酒店和餐饮等领域。该公司成立于1972年,其主要经营和投资领域是高收入市场,侧重于可持续收入活动。自2007年起,该公司已在公开市场上进行交易,并将其股票列在B3的"Novo Mercado"上,业务遍及巴西市场以及其他国家,如美国和乌拉圭。作为巴西房地产行业的先驱,JHSF率先将可持续收入资产纳入重点考虑,其中包括购物中心、机场、酒店以及其他房地产项目的运营。欲了解更多信息,请访问jhsf.com.br。



联系人:

Jenna Timinsky

info@americanwavemachines.com



