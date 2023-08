Tuesday, 1 August 2023, 11:47 HKT/SGT Share: 深耕铁锂领域!每新增3辆VAN类车就有一辆搭载国轩电池

香港, 2023年8月1日 - (亚太商讯) - 近年来,在新能源汽车需求量的拉动下,我国动力电池产销量取得快速增长。各大车企对动力电池的需求量也不断增加,国内外电池厂商均持续扩产,动力电池市场竞争也愈发激烈。



新能源物流车市场也不例外。据电车资源数据,2023年1-6月,我国新能源物流车销售超9.18万辆,累计电池装车量为4.22GWh,同比累计增长21.3%。



在同期国内新能源物流车动力电池装车量Top10的榜单上,国轩高科交出一份亮丽成绩单,上半年实现近1GWh装车量,市占比22.8%,同比大增83.3%。



专注城配领域 装车量位列TOP2榜



作为国内动力电池上市第一股,国轩高科成立于2006年,是中国磷酸铁锂电池的先驱者,深研LFP电池17年,国内外市场齐布局,深耕能源之道。十七年来,从成立之初的蹒跚学步到如今,国轩高科已成长为全球领先的新能源解决方案提供商。



2023年上半年,在新能源物流车领域,国轩高科实现964MWh装车量,位于全国新能源物流车动力电池装车量排行榜第2名,市占比为22.8%,较2022年末的12.9%接近翻倍。



近年来,“城配领域”是新能源物流车的“主战场”。2023年上半年,国轩高科共配套超2.46万辆新能源物流车,与远程、开瑞、瑞驰等20余家知名车企达成合作,配套主要集中在中面、微面和微卡这三类车型上,其中配套中面车型的占比高达66.9%。



在中国动力电池市场上,磷酸铁锂电池和三元电池是目前国内动力电池两大主流技术路线。自2019年补贴新政出台以来,磷酸铁锂电池的市场份额不断提升。2021年7月,磷酸铁锂电池的市场份额首次超越三元电池后,便一直保持领先。



受益于2021年磷酸铁锂市场需求回暖,作为磷酸铁锂龙头,2023年1-6月,在新能源物流车领域,国轩高科配套的动力电池类型超99%为磷酸铁锂电池。目前,磷酸铁锂电池方面已实现单体能量密度210Wh/kg规模化量产,并且单体能量密度 230Wh/kg电池也即将量产,260Wh/kg磷酸铁锂电芯和400Wh/kg三元电芯正处在开发中,技术与制造实力保持国际一流水平。



此外,在国际舞台上,国轩高科实力也举足轻重。据SNE Research数据显示,2023年1-5月,国轩高科全球动力电池装车量市占率位居第八。



做精铁锂 多元化产品战略



作为动力锂电池行业龙头的国轩高科,在动力电池领域的实力是有目共睹的。国轩高科深知唯有优秀的品质、优秀的产品和优秀的服务才能获得客户的认可,赢得市场的口碑。



多年来,国轩高科坚持“做精铁锂,做强三元,做大储能”的产品战略,不断突破自我,加大新技术、新产品等的研发力度,打造极致性价比产品。



在新能源物流车领域,国轩高科在城配物流车市场优势尤为突出。2023年上半年,国轩高科配套的微面、中面和大面车型累计装车量为858MWh,占国轩高科物流车总装车量的89%。从VAN类车型占有率来看,全国每新增3辆新能源面包车就有一辆搭载国轩高科电池。可见国轩高科在该市场持续发力已锋芒初现。



近年来,高续航、超快充正逐步成为新能源汽车最大的卖点。针对VAN类车型,在电池系统方面,国轩高科主要推出了微面电池系统、长续航微面电池系统、快换微面电池系统等产品,有着高安全可靠性、长寿命等特点。其中长续航微面电池系统有38.7KWh和41.93KWh的电量配置,能量密度高于130Wh/kg,质保为6年30万公里。



目前,远程星享V、开瑞江豚、瑞驰EC35II等国内畅销的新能源物流车均搭载了国轩高科提供的高安全可靠性的磷酸铁锂电池。如远程星享V采用的是国轩高科电量为38.7KWh和41.93KWh的电池系统,而开瑞江豚搭载的是电量为40.55KWh和38.7KWh的微面电池系统。除此以外,国轩高科在微卡、小卡、轻卡、皮卡以及重卡等领域都有成熟的配套产品可供选择。



在新能源乘用车领域,国轩高科同样优势领先,2022年国轩高科电池累计装车数量超过54.8万台,装车数量位居行业前三。其中配套乘用车数量超51.1万台,国内每12台就有1台由国轩高科提供动力。



除动力电池装机配套外,国轩高科产品还广泛应用于大型工业集装箱储能、工商业储能、家用储能、移动储能、以及经型车、船舶等领域。



谋局TWh时代 2025年产能目标300GWh



据行业机构预测,2025年和2030年全球新能源汽车需求分别为3000万台和5500万台,动力电池需求量分别为1.6T和3.1T。



谋局TWh时代下,国轩高科快马加鞭多基地扩充产能。为满足全球电动化时代对动力电池的空前需求,国轩高科具备领先的动力电池制造水平和前瞻的产能布局优势。据了解,国轩高科已在合肥、南京、南通等地布局十大电池生产基地。



在海外拓展方面,国轩高科国际化也在不断加速,已在德国、印度、越南、美国等国布局海外生产基地,积极开拓全球新能源市场。2023年3月,国轩高科美国电池厂获美国1.75亿美元拨款,将在大急流城附近建造一座可提供2,350个工作岗位的电动汽车电池工厂;2023年5月,国轩高科成为大众汽车海外市场定点供应商,这是继国轩高科2022年初获得大众中国三元和铁锂产品量产定点后的又一重要成果。



随着国轩高科海外业务的不断展开,公司国际化服务体系也日臻完善。目前已搭建亚太、欧非、美洲三大板块服务体系,分布越南、印度、德国、美国等多个国家和地区,网点十余个,并实现7*24小时全天候远程在线技术支持。



据国轩2022年报,公司在技术研发、团队建设、产业链整合、国际化水平及客户开发等方面积累了具有竞争优势的资源和能力。未来通过全球布局扩充产能,垂直整合产业链,突破技术、质量瓶颈,提高运营效率,提升管理成效,搭建全球平台等手段,到2025年产能规模达300GWh。





