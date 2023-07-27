Thursday, 27 July 2023, 19:31 HKT/SGT Share:

来源 Rekor Systems, Inc. 瑞科尔系统宣布提名Sanjay Sarma教授和Tim Davenport担任新董事会成员 这两位杰出的提名者将为董事会带来在城市交通和金融领域的重要专业知识和分析经验。

Columbia, MD, 2023年7月27日 - (亚太商讯) - 瑞科尔系统公司（NASDAQ：REKR）是一家值得信赖的全球权威机构，利用最先进的人工智能和机器学习技术开发和提供道路智能化解决方案。今天，公司宣布将在即将举行的股东年度大会上提名两位新董事。新加入董事会的成员分别是Sanjay Sarma教授和Tim Davenport先生。



Sanjay Sarma教授是城市交通领域的思想领袖，他是麻省理工学院（MIT）Auto-ID中心的联合创始人，该中心协调全球主要大学在发展当前RFID开放标准系统EPCglobal方面的工作。该项目为物联网（IoT）的发展奠定了基础。Sanjay Sarma教授与Linda Bernardi和Kenneth Traub合著了《 反转因素：如何在物联网经济中蓬勃发展》（MIT Press，2017）。他还是IoTask的创始人，该公司提供有关在多个行业领域创建和实施物联网系统的咨询服务。



对于瑞科尔系统公司正在进行的工作，Sanjay Sarma教授表达了他的热情：“未来的智能交通和自动驾驶汽车必须涉及来自道路的传感器数据。我对瑞科尔公司基于人工智能的智能基础设施方法感到非常兴奋。”



作为一名在对冲基金行业拥有超过20年经验的资深专业人士，Davenport先生为董事会带来了丰富的金融和运营专业知识。他敏锐的财务洞察力将对塑造瑞科尔的财务战略和收购计划起到宝贵的作用。Davenport先生是英格兰和威尔士特许会计师公会的特许会计师。他还拥有伯明翰大学的机械工程学位。在加入Arctis之前，Davenport先生曾担任Marshall Wace的基金会计负责人，MW Eaglewood的首席运营官，以及以统计推断为金融市场特别重点的研究型投资管理公司Winton的首席财务官。



对于自己的提名，Davenport先生分享道：“十多年来，瑞科尔的使命一直是收集、连接和组织全球的移动数据，以提供更安全、更智能、更高效的交通。我非常兴奋能成为这一使命的一部分，并在公司迎来快速扩张和增长的时刻加入董事会。”



瑞科尔公司的首席执行官兼董事长Robert A. Berman承认新任命将带来巨大的价值。他表示：“我们对能够将Sarma教授和Davenport先生加入董事会感到非常热情。他们在技术和金融领域的综合专业知识将大幅提升瑞科尔的发展轨迹，帮助我们继续实现雄心勃勃的目标。他们的到来预示着我们公司充满希望的未来。”



与这些任命同时，瑞科尔宣布Richard Nathan博士将在其现任任期结束时退休。Berman对Nathan的贡献表示深深的感激，并评论道：“我们对Richard在启动瑞科尔系统和在任期内不知疲倦的承诺方面发挥的重要作用深表感谢。他的见解和参与对我们的成长产生了重要影响。”



关于瑞科尔系统公司



瑞科尔系统公司（NASDAQ：REKR）是一家值得信赖的全球权威机构，利用最先进的人工智能和机器学习技术开发和提供道路智能化解决方案。我们在社区中倡导数字化基础设施的实施，通过收集、连接和组织全球的移动数据来重新定义基础设施——为道路打下数字化操作系统的基础。我们的Rekor One®道路智能引擎驱动着我们所有的平台和应用程序，通过专有的计算机视觉、机器学习和数据融合技术，将数以万亿计的数据点聚合和转换为可操作的智能信息。我们的解决方案提供可行动的洞察力，为政府和企业提供道路的全面画面，同时创造了一个协作环境，推动世界更安全、更环保、更高效。欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.rekor.ai，并在 LinkedIn, Twitter, Threads, 和 Facebook等社交媒体上关注瑞科尔。



前瞻性陈述



本新闻稿及其链接和附件包含涉及瑞科尔系统公司（Rekor Systems, Inc.）及其未来预期、计划和前景的陈述，构成根据1933年修订版《证券法》第27A条和1934年修订版《证券交易法》第21E条的"前瞻性陈述"，其中包括关于瑞科尔的AI技术核心套件的影响以及全球ALPR系统市场的规模和形势等陈述。此类前瞻性陈述根据1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款进行了发布。在此目的下，任何不是历史事实陈述的声明可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过"可能"、"应该"、"预计"、"计划"、"预测"、"可能会"、"意图"、"目标"、"项目"、"考虑"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在"或"持续"等类似表达方式来识别前瞻性陈述。我们提醒您，此类陈述可能会受到许多风险和不确定性的影响，可能导致未来情况、事件或结果与前瞻性陈述中预期的有所不同，尤其是因为我们在美国证券交易委员会的备案中识别的各种风险和其他因素的影响。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅适用于其发表之日，并且基于管理层在该日期的假设和估计。我们不承担任何公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是因为接收到新信息、未来事件的发生或其他原因。



媒体和投资者关系联系人：

瑞科尔系统公司

Charles Degliomini

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