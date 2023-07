校正自来源：赵长颖教授荣获威廉·贝格尔热科学与工程卓越奖

DANBURY, CT, 2023年7月25日 - (亚太商讯) - 赵长颖教授是上海交通大学备受尊敬的教职员之一。他因终身成就和对热科学与工程领域的广泛贡献,荣获了享有盛誉的威廉·贝格尔热科学与工程卓越奖章。这一崇高的荣誉将在南非开普敦举行的第十七届国际传热大会(IHTC-17)上颁发给赵教授。



赵长颖教授是上海交通大学备受尊敬的教职员之一。他因终身成就和对热科学与工程领域的广泛贡献,荣获了享有盛誉的威廉·贝格尔热科学与工程卓越奖章。威廉·贝格尔奖章由国际传热大会组织(AIHTC)、国际传热与传质中心(ICHMT)和Begell House Inc. Publishers于2010年首次设立。该奖项每四年在国际传热大会上颁发。奖章的提名呼吁表明,“授予对热科学与工程基础或应用方面有国际认可的、杰出的研究人员和领袖,以表彰其终身成就。”国际传热大会组织(AIHTC)、国际传热与传质中心(ICHMT)、美国热与流体工程学会(ASTFE)、亚洲传热与传质学会(AUTSE)以及EUROTHERM等全球组织各提名一位候选人,最终的获奖者由奖章颁奖委员会通过匿名投票选择产生。



赵教授在热工程领域的突破性研究处于前沿地位已有30多年。目前,他是上海交通大学特聘教授、工程热物理研究所所长和中英低碳大学学院院长。赵教授的研究兴趣主要涵盖微/纳米尺度热辐射、多孔介质传热和热能储存。他在《国际传热与传质学报》等著名期刊上发表了250多篇高质量论文,总引用超过15000次。自2014年起,赵教授每年都被Elsevier评为最具引用量的中国研究人员之一。



赵长颖教授同时担任多个专业学会的董事或理事,包括国际传热与传质中心(ICHMT)、亚洲热科学与工程联盟(AUTSE)、中国传热学会,以及纳木谷纪念奖理事会成员。赵教授还是《碳中和》的主编,《热科学与工程进展》的副主编,以及其他多个杰出期刊的编辑委员会成员。



威廉·贝格尔热科学与工程卓越奖的颁发证明了赵教授对该领域的坚定承诺和卓越贡献。他的创新研究不仅推动了我们对热科学与工程的理解,还为能源、制造和医疗等各行业的变革性应用铺平了道路。



在获得这一崇高荣誉时,赵长颖教授表达了对同事、学生和学校的感激之情,并重申了他进一步推动研究和促进跨学科合作、推动创新以应对未来全球能源挑战的承诺。



全球学术界共同祝贺赵长颖教授取得的卓越成就,并祝愿他在未来的道路上继续获得成功。



欲了解更多关于威廉·贝格尔奖章的信息,请访问https://www.begellhouse.com/begell/。



更正:在之前的发布中错误地陈述了威廉·贝格尔奖章是因赵昌颖教授的演讲《微观/纳米尺度热辐射》而获得的。事实上,该奖章是授予在热科学领域终身成就的荣誉,与特定的演讲或出版物无关。



关于Begell House Inc.:



国际领先的STEM出版商Begell House Inc.已经在科学、技术和医学界提供前沿研究和进展超过30年。作为受教育、研发和工业发展领域信赖的工程和生物医学研究来源,他们广泛的同行评审期刊、电子书、数据库和会议论文涵盖了机械工程、热力学、能源、材料和环境科学、电信、人工智能/机器学习计算、应用工程、生物医学工程和癌症研究等领域。凭借全球的编辑、作者、评审员和订阅者网络,Begell House推进了对重要问题的科学理解,为研究人员创造了开放的讨论和可能的解决方案,并在学术界和工业界之间建立了桥梁。了解更多信息,请访问 https://www.begellhouse.com/。



