FREED GROUP完成Pre-C轮融资

Abel Zhao 先生总结：“随着公司开拓其他新市场，我们旗下的专利SaaS 解决方案将继续支持全球企业客户推动数字化转型。作为一家拥有世界视野的香港初创企业，未来充满机遇，而我们亦非常高兴能站在全球数字化的最前沿。”
关于FREED GROUP
FREED GROUP 勇于创新科技，开启数码商业的未来。FREED 以其专业销售和企业应用程式方案，结合全球不同商家于同一平台及数据库，帮助《财富》500强的公司、品牌和各地区的中小企，创造新的收入来源、增加客户互动及提升服务水平。
FREED GROUP 的总部设于香港及新加坡，在全球设有十多个办事处，聘用逾150名员工。集团的客户和合作伙伴来自世界各地，包括三星、中国移动、中国人寿、BMW和LG等主要品牌。FREED GROUP于2022年被世界经济论坛评为「技术先锋」，并获得2021年德勤科技新星奖、2021年联合国世界旅游组织旅游创新大赛等等。2023年，FREED GROUP跻身《金融时报》“亚太地区快速成长企业”十强席位。
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