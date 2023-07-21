Thursday, 20 July 2023, 20:03 HKT/SGT Share: 沸腾了！中概股深夜集体狂欢，信号明确？叫价15万，周杰伦演唱会"点爆"热搜，概念股飙涨29%

香港, 2023年7月20日 - (亚太商讯) - 今晚，中概股全线爆发！





7月19日晚间，在美上市的中概股集体走强。截至22点，纳斯达克中国金龙指数涨幅超过2%，金山云涨超9%，陆金所控股涨近6%，阿里巴巴、新东方、京东、拼多多等涨近3%。



消息面上，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见指出，持续优化民营经济发展环境。构建高水平社会主义市场经济体制，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，充分激发民营经济生机活力。



周杰伦再上热搜！7月18日，周杰伦演唱会天津站开票。在某二手平台上，有人将两张票面价格2000元的连座票，定价15万元出售，引发市场热议。周杰伦概念股——巨星传奇也一样火热。截至7月19日收盘，该公司股价大涨29%，市值攀升至53亿港元。



A股方面，7月19日晚间，思科瑞、孚能科技、特力A等多家A股公司披露减持计划。其中，孚能科技是全球三元软包动力电池的龙头企业之一，最新市值超过260亿元。



中概股集体走强



7月19日晚间，受利好消息刺激，热门中概股集体走强。截至22点，纳斯达克中国金龙指数涨幅超过2%，大幅跑赢美股三大指数。



其中，金山云涨超9%，万国数据涨超8%，BOSS直聘涨近7%，陆金所控股涨近6%，小鹏汽车、微博、贝壳等涨超5%，哔哩哔哩、爱奇艺、蔚来等涨超4%，阿里巴巴、新东方、京东、拼多多等涨近3%。



消息面上，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见指出，持续优化民营经济发展环境。构建高水平社会主义市场经济体制，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，充分激发民营经济生机活力。



加大对民营经济政策支持力度。精准制定实施各类支持政策，完善政策执行方式，加强政策协调性，及时响应关切和利益要求，切实解决实际困难。



依法规范和引导民营资本健康发展。健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立「红绿灯」，完善资本行为制度规则，集中推出一批「绿灯」投资案例。全面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监管体系现代化水平。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐发展短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。鼓励民营企业集中精力做强做优主业，提升核心竞争力。



促进民营经济人士健康成长。全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，用务实举措稳定人心、鼓舞人心、凝聚人心，引导民营经济人士弘扬企业家精神。引导和支持民营经济履行社会责任，展现良好形象，更好与舆论互动，营造正确认识、充分尊重、积极关心民营经济的良好社会氛围。



依法保护民营企业产权和企业家权益。防止和纠正利用行政或刑事手段干预经济纠纷，以及执法司法中的地方保护主义。进一步规范涉产权强制性措施，避免超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产。对不宜查封扣押冻结的经营性涉案财物，在保证侦查活动正常进行的同时，可以允许有关当事人继续合理使用，并采取必要的保值保管措施，最大限度减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响。完善涉企案件申诉、再审等机制，健全冤错案件有效防范和常态化纠正机制。



周杰伦演唱会再上热搜



7月19日，#周杰伦演唱会2张连座票黄牛叫价15万#这一话题冲上微博热搜第一。



7月18日，周杰伦演唱会天津站开票，价格在500至2000元之间。据大麦显示，本场天津演唱会大麦放票近13万张，共分四轮开票，均在30秒内售罄，超过520万人标记「想看」，歌迷纷纷表示「根本抢不到」。



就在网友吐槽抢不到票的同时，黄牛却将票价炒上了天。周杰伦这场演唱会没有强制实名制抢票，因此出现了不少黄牛。有黄牛称，内场前三排售价高至1.98万元。而在某二手平台上，有人甚至将两张票面价格2000元的连座票定价15万元出售。



跟上述演唱会门票话题一样火热的，还有「周杰伦概念股」巨星传奇（06683.HK）。19日当天午后，巨星传奇股价大幅拉升，截至收盘，股价大涨29.41%报6.6港元/股，刷新上市以来新高，市值也攀升至53亿港元。



7月13日，巨星传奇在港交所上市，发行价4.25港元，当天股价一度飙涨近50%，但随后涨幅收窄，最终以23.76%的涨幅收盘，市值约43.52亿港元。随后几天，公司股价小幅回落。直到7月19日股价再度大涨。



巨星传奇成立于2017年，专注于新零售和IP创作及运营，期望通过公司专有的明星IP及以IP为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者赋能。巨星传奇也被称作「周杰伦概念股」，是因为其业务深度绑定歌手周杰伦，围绕周杰伦及其IP布局了新零售、IP创造及营运业务。自创立开始，公司参与策划周杰伦的世界巡回演唱会《地表最强》，先后担任周杰伦演唱会的策划服务供货商、宁波巨星行动超级夜的策划服务供货商及投资方，并成为以周杰伦为核心的真人秀节目《周游记》的主创。



巨星传奇已与周杰伦、杰威尔音乐（周杰伦创立的个人娱乐有限公司）及Archstone（周杰伦的有关一次性或项目委任业务磋商代表）建立长期合作关系。



招股书显示，巨星传奇的四位创始人分别为周杰伦母亲叶惠美、经纪人杨峻荣及多年工作伙伴陈中、马心婷，这四位皆是周杰伦家庭、事业核心人物，他们通过各自控股公司持股并作为一致行动人，合计占公司上市前股份比例64.5%。周杰伦的老搭档方文山则在公司内担任首席文化官。



多家A股公司披露减持计划



最后，回到A股市场。7月19日晚间，思科瑞、孚能科技、特力A等多家A股上市公司披露减持计划。



思科瑞公告，因自身资金需求，公司股东通泰信及通元优博拟合计减持不超过600万股，即不超过公司总股本的6%，股份来源为IPO前取得。其中，通过大宗交易减持不超过400万股，即不超过公司总股本的4%；通过集中竞价交易减持不超200万股，即不超过公司总股本的2%。



思科瑞主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务，该公司于去年7月8日在上交所上市，发行价格为55.53元/股，最新股价报62.24元/股，市值为62亿元。2022年度，公司营业收入为2.43亿元，同比增加9.35%；净利为9743万元，同比微增0.38%。



19日晚间，特力A也发布公告称，股东远致富海拟减持不超过2192万股，即不超过公司总股本的5.08%。其中，以集中竞价交易方式减持不超862万股，即不超过总股本 2%；以大宗交易方式减持不超1330万股，即不超过总股本的3.08%。



此外，锂电池概念股孚能科技也披露，股东上杭兴源拟减持不超过3641万股，即不超过公司总股本的2.99%，拟减持股份来源为IPO前取得。



孚能科技是一家综合能源解决方案供货商，主要从事新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统、储能系统的研发、生产和销售。公司聚焦三元动力电池的电芯、模块和电池包，已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。根据韩国SNE Research统计，公司2022年度进入全球动力电池装机量前十。



2022年度，孚能科技对奔驰客户开始大批量供货，加之广汽集团等其他客户采购额亦显着提升，使得公司营业收入大幅度增长，达到115.88亿元，较上年同期增长231.08%。不过，2022年全年，公司的净利亏损了9.27亿元。目前，孚能科技的市值为267亿元。在2021年的巅峰时期，公司市值一度超过530亿元。



来源：券商中国

责编：战术恒

校对：王锦程





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