冠君产业信托举办首届「环境、社会及管治论坛」 与租户携手合作实现净零排放 为社会带来正面影响

香港, 2023年7月19日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」)(股份代号:2778)举办以「倡导共享价值 携手坚韧前行」为主题的首届「环境、社会及管治(ESG)论坛」,标志着信托在实现净零排放及可持续发展过程中的一个重要里程碑。

一众嘉宾共同参与冠君产业信托「净零排放」的启动仪式。

活动旨在为参加者提供交流的机会,就两项迫切议题,包括 1) 「过渡净零排放」以及 2) 「促进社会多元共融」展开讨论,广受逾150个来自不同行业及领域的参加者支持。



信托诚邀多位业内专家,包括座谈主持香港科技大学可持续发展及净零排放办公室处长博克特(Davis Bookhart) 先生、花旗香港Citi Realty Services 副总裁杨孟慧女士、香港公平贸易联盟总干事张一心女士、彭博亚太区ESG高级分析师梁颖璋女士、以及香港废物管理学会主席郑俊平工程师,围绕气候专题座谈「迈向净零:协调商业和环境决策 加快发展绿色转型」分享见解。



信托亦非常荣幸邀得奥运乒乓球铜牌得主苏慧音女士,担任社会主题演讲的特别嘉宾,分享其宝贵的见解及经验,并指出无论背景如何,都可以于体育领域中获得公平竞争的权利,充分体验社会多元共融。是次论坛吸引花园道三号及朗豪坊的租户,以及ESG从业者和业务伙伴的踊跃参与。



信托同时宣布推出租户活动「绿『惜』环保挑战 」,鼓励办公室租户减少能源消耗及制造废物,期望藉此共同为环境带来正面影响。此外,可持续发展机构 ─ 香港公平贸易联盟为论坛的策略伙伴,透过公平贸易市集、特别调制的饮品和轻食,介绍公平贸易及ESG原则。



冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:「论坛标志着信托的一个重要时刻,鼓励参与者协作和创造共享价值。活动让我们有机会与秉持相同ESG信念的志同道合人士建立联系,携手构建可持续发展的生态环境。」



有关冠君产业信托 (股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015 年起,信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



网站:www.championreit.com



传媒联络方法:

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话:2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk

卓恺莹 电话:2114 4979 电邮:christina.cheuk@sprg.com.hk

吴承轩 电话:2114 4950 电邮:roy.ng@sprg.com.hk

网站:www.sprg.com.hk





