Wednesday, 19 July 2023, 17:58 HKT/SGT Share:

来源 FTLife Insurance Company Limited 富通保险联动 New World CLUB 划出你我新世界 全方位为客户家庭打造优质生活新体验

香港, 2023年7月19日 - (亚太商讯) - 富通保险有限公司（「富通保险」）不断强化与集团之协同效应，为客户创造更大的共享价值，今日于D‧PARK愉景新城举办「富通保险联动New World CLUB」大型宣传活动，启动全新品牌理念「划出你我新世界CIRCLE OUR NEW WORLD」，策略性透过四大生活范畴 — GROWealth 金融财进、EDUtainment 童学童玩、PowerUp 身心动力、FAMmunity 爸妈Teen地，全方位为富通保险和New World CLUB客户及其家人打造优质生活新体验，带来更多元的人生规划，与挚爱拥抱生活每一刻，成就丰盛人生。

富通保险联动 New World CLUB划出你我新世界，启动四大生活范畴 — GROWealth 金融财进、EDUtainment 童学童玩、PowerUp 身心动力、FAMmunity 爸妈Teen地，全方位为富通保险和New World CLUB客户及其家人打造优质生活新体验。

为隆重其事，富通保险联动New World CLUB活动邀请星级嘉宾岑丽香及岑珈其担任四大生活范畴大使；富通保险亦将联乘Baby Kingdom举办不同亲子家庭工作坊予New World CLUB会员独家免费参与，届时四大生活范畴大使岑丽香和岑珈其更会亲身参与其中，与会员互动交流。



是次与 New World CLUB策动长远合作项目，标志着富通保险与集团生态圈的协同迎来重要的里程碑。藉此强强连手，富通保险针对为年轻家庭( Caring Parents）及黄金盛年（Goal Achievers）一族的主要目标客户群，提供涵盖财富、健康、教育及生活的多元方案，打造优质生活新体验及人生规划，带出富通保险全新品牌理念「划出你我新世界CIRCLE OUR NEW WORLD」。富通保险承诺以人生规划师的身份，让客户及其家人在生命旅程中的每一步，包括「生、老、病、 传承」都享有匠心规划及优质体验，让他们划出属于自己和家人的新世界，迈向可持续发展的未来。



年满18岁的香港居民由即日起于「FTLife富通保险全力赞助：D‧PARK夏日放电购物嘉年华」之活动期间，登记成为New World CLUB新会员，即可尊享精彩礼遇(1)，更可免费参与日后一连串的精彩亲子活动(2)，与家人一起欢度悠长暑假。



四大生活范畴 匠心规划客户人生

1. GROWealth 金融财进

举办多元财富管理⼯作坊及理财讲座，协助客户及其家人于人生不同阶段掌握理财先机，迈向理想生活。

2. EDUtainment 童学童玩

提供一系列结合教育与娱乐的体验，包括科学探索及艺术文化交流等，激发孩子的创造力和独立思考能力，于零压力的学习环境中愉快成长。

3. PowerUp 身心动力

举办瑜伽班及疗愈心灵的活动，让客户健身健心、提升整体⽣活质素，实现身⼼灵的平衡与和谐。

4. FAMmunity 爸妈Teen地

提供结合家庭教育和促进亲子互动的平台，共同成⻑。



(1) 活动受条款及细则约束，名额500个，先到先得，送完即止。头500名登记的新会员可获富通保险专属游戏券乙张及棉花糖乙支，其后登记的新会员将获赠50 K Dollar 换领券及棉花糖乙支。详情请留意 D‧PARK愉景新城场内宣传品。

(2) 详情请留意New World CLUB应用程序之会员公告。



活动信息

开放日期：2023年7月1日至8月27日（逢星期五至日及7月18日 ）

营业时间：中午12时至晚上8时

地址：D‧PARK愉景新城 香港荃湾青山公路荃湾段398号

活动详情：

-- 即场登记成为 New World CLUB 新会员即可获得棉花糖乙支及「FTLife 富通保险全力赞助：D‧PARK夏日放电购物嘉年华」专属游戏券乙张*，凭券即可免费试玩以下游戏之其中一项乙次 ：

多元智能童乐园

Just Climb香港攀石

多元智能环保溜冰场

多元智能桌球室

D. PARK Sanrio Characters 仲夏运动祭 (2023年7月7-28日)

*名额500个，先到先得，送完即止。其后登记的新会员将获赠50 K Dollar 换领券。详情请留意场内宣传品。



-- 另外，持有「富通在线 」、「New World CLUB」及「DP CLUB」 现有会员，只要出示电子会员证即可获得棉花糖乙支。



关于富通保险有限公司

富通保险有限公司（于百慕大注册成立之有限公司）（「富通保险」）为新创建集团有限公司（香港股份代号：0659）之全资附属公司。服务香港逾三十年，富通保险透过与集团多元业务协同，致力成为客户的人生规划师，提供全面的生活和终身保障方案，从创富传承、健康养生到优质生活，照顾个人和家庭不同人生阶段的需要。凭借集团的雄厚财务实力及先进数码科技，富通保险矢志成为粤港澳大湾区领先的保险公司，创造超越保险以外的共享价值，迈向可持续发展的未来。



有关New World CLUB^

New World CLUB^ 是新世界发展旗下的尊贵会员计划。贯彻新世界集团独特品牌个性 The Artisanal Movement，我们致力为会员打造崭新美学生活，全方位感受匠心生活旅程。一系列非凡礼遇﹑独家优惠﹑时尚活动体验，侍您细味。



我们深明您的礼遇应与众不同，故设有三种非凡会籍：



DIAMOND会籍

现持有新世界住宅物业*总购入价达港币2千万元或以上的业主; 或

每月租金达港币6万元或以上的新世界住宅物业*现有租户

VIVA会籍

新世界香港住宅物业*的业主或现有租户

CIRCLE会籍

欢迎年满 18 岁或以上对新世界品牌有兴趣的人士加入

*新世界住宅物业指由新世界在香港发展或参与发展的住宅物业

https://www.newworldclub.com.hk/uploads/files/New_World_Residential_Property_List_tc.pdf



^New World CLUB 并未根据《保险业条例》（第 41 章）获得授权并没有在香港或从香港经营任何类别的保险业务或进行任何《保险业条例》（第 41 章）下的受规管活动。所有保险业务和/或受规管活动均由富通保险进行。



本新闻稿只适宜于香港分发，不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品，或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法，富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。



传媒联络

纵横财经公关顾问有限公司

朱伟东 (Addison Chu)

+852 2864 4892

addison.chu@sprg.com.hk



富通保险有限公司

邝淑仪 (Suki Kwong)

+852 2591 8504 / 6012 3298

suki.kwong@ftlife.com.hk



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欧晓旻（Claire）

+852 6771 1964

claire.au@mslgroup.com



欧阳志轩（Geffron）

+852 6075 8025

geffron.auyeung@mslgroup.com



刘恩楚（Rachel）

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