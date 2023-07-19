Tuesday, 18 July 2023, 19:17 HKT/SGT Share: 源宇宙教育获巨星传奇集团授权推出「周同学」卡牌系列

香港, 2023年7月18日 - (亚太商讯) - 源宇宙教育（国际）投资集团有限公司（「源宇宙教育」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1082）早前成功获得巨星传奇集团有限公司（股份代号：6683）（「巨星传奇」）与杰威尔音乐共同开发及拥有的周杰伦二次元形象「周同学」授权，并将其打造正版卡牌收藏系列。巨星传奇于7月13日成功于联交所上市，源宇宙教育热烈恭贺。

巨星传奇集团成功上市，源宇宙教育执行董事叶启邦先生（左）及附属公司优孚奥互动集团有限公司董事梁咏伦先生（右）到场祝贺

巨星传奇两大业务为新零售及IP创造及营运。IP内容创作及管理业务包括提供媒体内容创作、活动策划及明星IP管理服务；以及IP许可及销售相关产品。巨星传奇与杰威尔音乐签订为期10年且可再续10年的IP授权协议，获得周同学相关项目的专有权，周杰伦及其IP各类项目的非独家优先投资权。此外，巨星传奇还为刘畊宏与王婉霏分别打造二次元风格化身「刘教练」及「Vivi」。



巨星传奇于IP及媒体内容创作领域有多年经验，源宇宙教育是次取得「周同学」IP的授权，除会与巨星传奇沟通及交流，并会以自身的技术优势，透过虚拟现实（「VR」）及扩增实境（「AR」）技术，以「周同学」形象在卡牌收藏系列展现不同经典场景，同时可于手机上投影出立体的「周同学」，转化IP为高质量的产品，满足消费者的需求，进一步推动集团数码娱乐业务实现更快速、更稳健的发展，并展现集团强大的技术能力。集团未来亦会与巨星传奇集团保持紧密合作，推出更多元化、更具突破性的创作及内容，丰富集团的产品。



与巨星传奇合作推出的首批「周同学」正版卡牌收藏系列产品早前于周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会2023海口站首次展出，引起不少回响。卡牌将会于演唱会呼和浩特站期间正式推出，并会于演唱会设置专柜售卖。有鉴于「周同学」是极受欢迎的IP，拥有庞大的粉丝基础，此将有助提升集团的品牌知名度及市场竞争力，并为集团的数码娱乐业务注入更丰富的内容。



此外，源宇宙教育近年致力拓展高科技及创新教育服务，积极将VR及AR与教育结合，全面升级现有的教育服务，把集团转型成为更全面的教育服务供货商。同时，集团就有关VR及数码娱乐提供贸易及科技服务，包括提供专门用于VR技术的设备、服务及内容，为学校提供科学、技术、工程、艺术及数学（「STEAM」）教育领域的内容及解决方案，为职业及专业学生提供IT及新兴技术培训内容及解决方案，及提供游戏产品的分销及营销。



源宇宙教育（国际）投资集团有限公司执行董事叶启邦先生表示：「我们很高兴能获得知名IP─『周同学』的授权，标志着集团数码娱乐业务的成长以及对集团实力的认可。集团期待着未来与更多像巨星传奇集团的公司合作发展更多IP业务，为消费者带来更崭新的产品及体验，并继续致力开拓创新，砥砺前行，在各业务注入不同元素，持续提升各服务及产品，实现更多元化和可持续的发展，为各持份者创造更长远的价值。」



关于源宇宙教育（国际）投资集团有限公司

源宇宙教育（国际）投资集团有限公司为提供优质私人补习及教育的领导者，并为业内第一家于香港联合交易所有限公司主板上市的教育机构。公司提供广泛系列的教育课程及服务，针对不同年龄层及有不同需求的学生，服务范围涵盖学前教育、小学辅导及中学补习、英语培训及应试课程等，并以「现代教育」、「现代小学士」及「现代英语」等品牌提供优质的私人教育服务。此外，公司亦致力发展STEAM教育服务，以及VR及数码娱乐。





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