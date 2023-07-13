将军澳中心‧仲夏“蟹”逅 千奇百趣靓蟹大召集 全港首度展出超过10款特色蟹种

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|July 11, 2023 19:37 HKT/SGT
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将军澳中心7月“消费疯狂赏” 至抵消费券增价配套 逾HK$110,000超豪回赠 高达HK$2,350星级奖赏
|July 6, 2023 18:31 HKT/SGT
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环球贸易广场 「天馔101」 五大空中优质食府 共推「居高临夏」夏季新菜品隆重登场
|June 21, 2023 20:24 HKT/SGT
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新地十二大商场7.1贺回归精心策划「七一」主题七大优惠攻略 七月一日当天消费大派优惠礼券及额外积分
|May 2, 2023 21:58 HKT/SGT
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新地12大商场迎五一黄金周 豪斥千万港元大办感谢祭
|Mar 1, 2023 18:58 HKT/SGT
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东港城、上水广场、北角汇、将军澳中心等香港12大商场派1500万精彩礼遇予海外旅客及香港居民
|Jan 12, 2023 17:46 HKT/SGT
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新地25大商场推出 “食买玩通关三重赏”迎旅客
|Jan 9, 2023 14:02 HKT/SGT
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【中港两地通关】新地12大商场斥资$1,000万迎内地客
|July 11, 2022 19:01 HKT/SGT
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新地旗下东港城、北角汇、上水广场、将军澳中心、Mikiki等勇夺国际大奖
|Oct 18, 2011 11:10 HKT/SGT
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2011年《投资者关系杂志》大中华区奖项入围名单公布