Friday, 7 July 2023, 17:55 HKT/SGT Share: 天能动力(00819.HK)连续两天获实控人增持百万股

香港, 2023年7月7日 - (亚太商讯) - 根据香港联交所7月6日披露的文件，天能动力(00819.HK)分别于7月5日、7月6日获实控人增持，累计增持100万股，增持后持股比例升至36.53%



PRIMELEADERGLOBALLIMITED于7月5日以每股均价8.665港元增持$天能动力(00819.HK)$40万股普通股股份，价值约346.6万港元，增持后，PRIMELEADERGLOBALLIMITED最新持股数目为4.11亿股股份，好仓比例由36.44%升至36.48%。



PRIMELEADERGLOBALLIMITED于7月6日以每股均价8.6033港元增持$天能动力(00819.HK)$60万股普通股股份，价值约516.2万港元，增持后，PRIMELEADERGLOBALLIMITED最新持股数目为4.11亿股股份，好仓比例由36.48%升至36.53%。本交易涉及其他关联方：张天任。



天能动力成立于1986年，2007年在香港主板上市，2021年控股子公司天能股份于上交所科创板上市。公司的基石业务铅蓄电池稳居行业龙头，另有锂离子、氢燃料、钠离子电池技术路线，覆盖动力、储能、回收业务，有7省16大基地和全国40多万家终端门店的网络布局；此外公司布局有铅等贸易业务。2022年，贸易业务和制造业务收入各占43.74%、56.26%；在制造业务内部，铅蓄电池、新能源电池（锂电、氢燃料电池等）、回收业务收入各占85.17%、3.97%、9.09%；贸易业务量大利薄，铅蓄电池是公司的盈利核心。



兴业证券近期研报认为，天能动力稳居铅蓄电池龙头，业绩基本盘稳固；储能采取铅锂双技术路线，有望放量，后续带动业绩增长；此外公司布局铅锂回收、氢燃料电池、钠离子电池，长期空间向上。截至2023年6月30日收盘，公司PE（TTM）为4.5X，PB（MRQ）为0.56X，建议投资者关注。





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