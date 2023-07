Wednesday, 5 July 2023, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Colt Colt为资本市场业务推出突破性的云端组播数据服务 继与AWS成功完成概念性验证后,服务正式推出。

香港, 2023年7月5日 - (亚太商讯) - 数码基础设施公司Colt Technology Services今日宣布与领先的云供应商Amazon Web Services (AWS) 合作,在全球推出Colt 云端市场数据服务(Market Data in the Cloud),为资本市场业务提供组播数据服务。该服务解决了交易所、主经纪商、交易商、市场数据供应商和技术供应商面对的复杂挑战 - 经由云端进行托管与发送组播数据,而无需转换软件。资本市场业务客户现可体验云端的优势,不再因云服务供应商无法支援关键应用程序而受阻。此服务是继 Colt 和 AWS 在 AWS 云中建立虚拟分散式网路连接点(PoPs),并于2022年10月宣布成功完成的概念验证后推出。



Colt为来自全球80多个交易所和流动性场所的股票、衍生工具、大宗商品和外汇交易提供市场数据馈送。对金融交易所而言,将市场数据安全地向多方同时发送至关重要,但把这些数据传送至客户的云环境却极为复杂。既有的解决方案通常需要使用转换软件,把组播数据变为单播,由于涉及重新编写和测试应用程序,会增加企业成本和复杂性。随着愈来愈多资本市场公司上云,这个问题变得更为普遍。Colt市场数据云端服务解决这个问题,令企业能够安全地托管并直接以原始格式发送原始组播数据至客户的云环境、确保与应用程序间的无缝整合、促进更快速的产品上市时间并提升客户体验。



同时,企业可受惠于端到端的市场数据监控:Colt会在多个位置进行监控,在数据源头的交易所托管主机内部;在传送时,跟随数据在网络中的传输;也会在虚拟网络连接点内部进行。



Colt Technology Services资本市场解决方案全球总监Arthur Rank表示:「资本市场正在把更多工作负载转移至云端,而得以享有增强的安全性和更深入的分析性 ,从而受惠于云端的灵活性、便利性和速度,但他们仍面临如托管和发送组播数据等令人沮丧的阻碍。通过与 AWS合作,我们正面解决这个难题:对我们资本市场客户来说,Colt 市场数据云端服务是游戏规则的改变者。在解决资本市场客户的挑战上,Colt拥有广泛的佳绩,能以转型和创新的方式应对。这是我们致力于为资本市场客户提供行业领先的服务和体验,帮助他们蓬勃发展的最新例证。」



Colt与AWS合作推出的市场数据云端服务,是Colt在一系列合作伙伴关系和产品发布中的最新成果。这项服务有助金融市场转向按需服务、实时原始数据和交易应用程序自动化。



关于 Amazon Web Services



自2006年以来,Amazon Web Services 已成为全球覆盖最全面、使用最广泛的云服务。AWS不断扩大服务范围,实际上已可支援所有的云工作负载,同时现已拥有逾200项功能齐全的服务,涵盖计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习及人工智能 (AI)、物联网 (IoT)、移动、安全、混合/虚拟/扩增实境 (VR 及 AR)、媒体,以及应用程序开发、部署与管理31个区域中99个可用区,并宣布计划在加拿大、以色列、马来西亚、新西兰和泰国新增15个可用区与5个AWS区域。包括发展最快的初创公司、巨型企业及领先的公共部门组织在内数以百万计的客户,信任AWS为其基础设施提供动能、变得更加敏捷并降低成本。欲更加了解AWS,请浏览:aws.amazon.com



关于Colt资本市场业务



Colt金融市场解决方案奠基于具备100Gbps优化智能网络的Colt IQ Network,该智能网络分布于全球逾31,000栋网内建筑、1,000间数据中心及数百个数据网络连接点。凭借其灵活性及敏捷性满足市场需求,Colt继续增强其连线服务,以确保在全球的市场领导地位。



欲更加了解Colt的资本市场解决方案,请浏览:https://www.colt.net/solutions/capital-markets/



关于Colt Technology Services



Colt Technology Services (Colt) 是一间全球数码基础设施公司,创造非凡的连线服务以助企业成功。得益于杰出的人才与志同道合的伙伴,Colt追求的目标在于:客户可随时随地依其所选来掌握数码世界的力量。



自1992年以来,Colt凭借对客户坚定的承诺脱颖而出,自伦敦城的传承起步逐渐发展扩张,至今在全球设有逾 60 个办事处。强大的Colt IQ Network连接1,000多间数据中心、51个城域网络,以及遍布欧洲、亚洲与北美巨型商业中心逾31,000栋建筑,连接222个城市与32个国家与地区。作为私营企业,Colt是业内财务最稳健的企业之一。



Colt致力于提供行业领先的客户体验。秉持对客户、伙伴、人群与地球尽责的价值与责任,致力于客户创新。



更多的资讯请浏览:www.colt.net



媒体联络人:

Sharon Teng

Think Alliance Group for Colt

+852 3481 1611

colt@think-alliance.com



话题 Press release summary



部门 电信运营商, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network