泉峰控股携手约翰迪尔，助推户外动力设备行业革新

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|Wednesday, 5 July 2023, 10:38 HKT/SGT
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香港, 2023年7月5日 - (亚太商讯) - 泉峰控股（2285.HK）日前发布公告，宣布与约翰迪尔 (John Deere) 达成战略合作协议，旗下EGO品牌的锂电平台产品可通过约翰迪尔经销商进行销售，未来双方亦将致力于新产品的合作开发。
约翰迪尔是全球领先的农业、草坪、建筑和林业设备提供商，依托先进技术的产品（包括Autonomous 8R Tractor、See & Spray™ 和 E-Power Backhoe）帮助满足世界日益增长的食品、住房和基础设施需求问题。泉峰是EGO 品牌的母公司，为全球领先的锂电户外动力设备和电动工具整体方案提供商，产品销往超过100个国家。
作为本次合作协议的一部分，EGO 品牌全系列割草机、吹风机、修剪机、修边机、链锯和吹雪机将于 2023 年秋季开始在美国和加拿大的约翰迪尔经销商渠道进行销售。约翰迪尔经销商网络以其追求卓越和优质服务而闻名，借助其庞大的销售网络，消费者可以更便捷地购买 EGO 的创新和高性能产品。此外，泉峰和约翰迪尔未来也将共同致力于新产品的合作开发。
目前，全球OPE行业处于快速转型期，锂电OPE迎来加速发展的黄金时期；中国厂商则凭借强大的锂电供应链优势、出色研发实力以及前瞻布局实现赛道领跑。其中，泉峰控股凭借“产品+品牌+渠道”三大支柱筑造坚实竞争壁垒。旗下EGO品牌自2014 年推出以来发展迅速，以领先于同行的三电技术与高产品质量奠定行业地位，56V电池包平台在所有EGO品牌产品上均可通用，构建了EGO电池包生态系统，并已成为锂电平台户外动力设备领域排名第一的品牌。此次合作兼具技术、渠道、品牌价值的整合收益，亦成为行业头部参与者积极助推行业革新的表率，最优秀市场参与者的强强联合，势必带来1+1大于3的长久效益。
话题 Press release summary
部门 能源 , 替代能源, Engineering
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