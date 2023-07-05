艾伯科技委任新管理层



香港, 2023年7月4日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2708.HK）宣布，分别委任钟志雄先生和金子先生为联席行政总裁和独立非执行董事，自2023年7月3日生效。



钟志雄先生于中国电子烟领域拥有丰富的行业知识和扎实的管理经验，是相关行业的高端管理人才。他于2018年4月起至今为深圳市中芯微电子科技有限公司任总经理，涉足成品雾化电子烟、成品HNB电子烟、电子烟行业半导体╱集成电路、车载用品、办公用品、电商等实业0–1或股权投资、A股与香港及美国二级市场等领域。凭借其于中国电子烟行业的相关履历，加上卓越的领导才能，钟志雄先生将有助集团全速进军中国电子烟行业，在各种挑战中继续往前迈进。



事实上，集团近期积极开拓增长潜力无限的中国电子烟行业，务求探索多元化发展硬体业务。于2023年5月29日集团宣布以相等于4,000万港元（相当于人民币36,035,600元）的人民币金额投资一家集恒压恒功率气流传感芯片研发、生产、销售为一体的企业—杭州一芯微科技有限公司（「杭州一芯」）之5.00%股本。杭州一芯拥有多项恒压恒功率气流传感芯片相关技术专利，未来集团有权进一步投资杭州一芯，以持有其35%至46%股本，并成为其控股股东。「气流传感芯片」是电子雾化设备的主要零件之一，集团锐意透过进一步投资杭州一芯加大对中国电子烟市场的投入，把握相关业务领域的增长潜力，从而扩阔收益的来源。钟志雄先生的加入有利于集团实现在中国电子烟市场的深入布局，物色更多合适的业务合作伙伴，从而迅速发展相关业务，夯实未来发展基础。



而金子先生于资产管理、全球资产配置、投资顾问及全球宏观及投资策略研究方面拥有丰富经验。金子先生于2020年10月为君基资本有限公司的联合创办人，并自2021年12月起担任君基资本有限公司的负责人。过往，金子先生分别担任苏格兰皇家银行（前称荷兰银行）分析师、在德国商业银行提供交易支持和担任J.P. Morgan Chase Bank私人银行执行董事，相信他的履新有助集团维持良好的企业管治水平，而其宏观经济触觉可为集团提供具建设性的策略性方针，从而带领集团迈向更卓越的发展。



艾伯科技主席兼执行董事黎子明先生表示：「2023年正值集团积极投入多元业务发展的黄金时期，我们非常欢迎钟志雄先生和金子先生的加入，我们有信心他们将带领集团迈向新里程，而其丰富行业经验将会为集团注入新动力，增强管理团队的实力。展望未来，集团将会继续采取审慎商业原则运作，同时加大力度投入中国电子烟赛道，以此为集团的发展重心之一。我们预期新增的业务将与集团现有业务相互配合，形成完整的业务模式和产业生态，一方面促进集团业务规模增长，另一方面创造独特核心优势。」



关于艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708.HK）是行业领先的产业数字化解决方案企业，专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案，业务主要分为四个类型，包括（i）智能终端产品销售;（ii）系统集成;（iii）软件开发;及（iv）系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年，客户来自中国公营及私营界别，如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。于2023年5月29日，艾伯科技股份有限公司宣布投资杭州一芯微科技有限公司，以进军芯片制造业务。



如欲查询更多数据，请浏览艾伯科技股份有限公司网站：http://www.ibotech.hk





话题 Press release summary



部门 电信运营商, 电子产品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

