日清食品完成收购香港东峰有限公司股权

香港, 2023年7月3日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司(「日清食品」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1475)今天完成收购香港东峰有限公司(「香港东峰」)的19%股权。香港东峰全资拥有上海东峰贸易有限公司(「上海东峰」),因此是项收购让两家公司于今天正式成为集团的全资附属公司。

上海东峰于中国内地分销日本品牌的食品及饮品,其分销的主要品牌及产品包括:出前一丁可可味脆派,出前一丁盈优青汁复合果蔬汁饮料,KAGOME复合果蔬汁,湖池屋马铃薯片,红帽子饼干及UCC咖啡饮料,涵盖6个不同类别逾300项产品。

经营进口日本品牌食品及饮品的上海东峰为集团于中国内地的分销分部,所分销的主要品牌包括日清、出前一丁、KAGOME、UCC、红帽子等,涵盖6个不同类别逾300项产品。其销售网络亦包括国内大型连锁店、高级精品超市、便利店及内地主要网上平台。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示:「完成收购后,我们将可更灵活地部署于中国内地的运营,分销业务亦对集团实现纵向发展具有策略重要性,我们现正加快整合相关业务,预期将可与集团的香港分销分部香港捷菱有限公司产生更强协同效应,有助提升集团的收入及加强整体竞争力。」



于2020年1月,日清食品与上海东峰董事及总经理刘峰女士订立股东及合作协议成立一家合营公司,即香港东峰,日清食品及刘女士分别持有香港东峰的81%及19%股权。在刘女士于2022年12月辞去于上海东峰的职务后,集团行使相关认购期权收购其于香港东峰的19%股权。



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司(「日清食品」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1475),是一家在中国内地及香港知名的食品公司,主要专营优质方便面市场,旗下众多品牌不仅知名度高,且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌组合,出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品(包括冷冻点心及冷冻面条)并销售和分销其他食品及饮料产品(包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品)。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面,集团以创新技术推出「ECO杯」概念,销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数,包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 (可投资) 指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。





