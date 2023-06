Friday, 30 June 2023, 14:27 HKT/SGT Share:

来源 ADICON Holdings Limited 中国三大ICL服务提供商之一艾迪康于香港联交所主板正式挂牌 为患者及公众提供高质量的检测服务 成为值得信赖与可靠的合作伙伴

香港, 2023年6月30日 - (亚太商讯) - 据弗若斯特沙利文,截至2020年、2021年和2022年12月31日三个年度的总营收计算,中国三大独立医学实验室(「ICL」)服务提供商之一 ── 艾迪康控股有限公司(「艾迪康」或「公司」;股份代号:9860.HK),今天于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板正式上市并开始买卖,每手买卖单位为500股。



摩根士丹利亚洲有限公司及富瑞金融集团香港有限公司为上市项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



艾迪康与多个基石投资者订立投资协议,包括迈瑞全球(香港)有限公司、香港新产业生物有限公司、复星诊断科技(上海)有限公司、Timestar Elite Limited及Corelink。基于最终发售股份定价 12.32 港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共 2364.7 万股艾迪康股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约3.27%。



艾迪康控股有限公司董事主席兼非执行董事、凯雷投资集团(亚洲)董事总经理杨凌女士表示,「艾迪康是中国独立医学实验室行业的开拓者和前三大的企业。2018年凯雷投资艾迪康以来,公司经历了从创始人主导到董事会领导下职业管理团队主导的现代化企业的转型。今天艾迪康的成功上市,是对企业阶段性成果的肯定。我想由衷地感谢两位创始人林继迅先生与林锋先生,感谢并祝贺管理团队和所有艾迪康人。中国的ICL行业尚处于起步阶段,仍有持续发展的广阔空间。 凯雷将继续极力支持艾迪康团队,推动企业稳步发展,在资本市场的助力下展翅高飞。」



关于艾迪康控股有限公司

据弗若斯特沙利文,以截至2020年、2021年和2022年12月31日三个年度的总营收计算,艾迪康控股有限公司(「艾迪康」或「公司」;股份代号:9860.HK)为中国三大独立医学实验室(「ICL」)服务提供商之一。截止2023年6月9日,艾迪康透过遍布全国的33个自营实验室集成网络,主要为医院及体检中心提供丰富的一流检验服务。凭借强大的研发及质量控制能力,艾迪康可提供丰富、优质且先进的检测组合,截至2022年12月31日,艾迪康提供含4,000多种医疗诊断检测的具竞争性且丰富的目录,其中包括1,700多种普检及2,300多种特检,能够为医疗机构、体检中心、生物制药公司及CRO等19,000多家客户提供检验服务。作为中国领先的ICL服务提供商,艾迪康致力于持续为患者及公众提供高质量的检测服务,并成为医疗专业人士及公众值得信赖与可靠的合作伙伴。



