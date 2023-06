AEON信贷财务二零二三/二四年第一季度收入跃升36.2％至380,000,000港元，溢利增加17.3％至97,000,000港元

香港, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司(“AEON信贷财务”或“集团”;股份代号:00900)今日公布截至二零二三年五月三十一日止三个月(“二零二三年第一季度”或“报告期间”)的业绩。



于二零二三年第一季度,集团的收入按年上升36.2% 至380,000,000港元,扣除减值亏损及减值准备前的营运溢利上升39.4%至177,000,000港元。同时,除税后溢利上升17.3%至97,000,000港元,每股盈利增加至23.16港仙(二零二二年第一季度:19.74港仙)。



报告期间,集团继续运用针对性营销及成功的推广活动来提振销售和应收账款增长势头,使整体销售额比去年第一季度(“二零二二年第一季度”或“去年同期”)增长39.4%,客户贷款及应收款项总额与二零二三年二月末的余额相比增加5.5%。由于循环信用卡应收款项及个人贷款应收款项余额持续增加,加上调升信用卡信贷购物利率,集团录得利息收入按年增加35.8% 或83,700,000 港元,推动集团整体收入显著增长。由于现金预支需求增加及支付最低还款额的顾客人数上升,手续费及逾期收费亦于报告期间大幅增加14,300,000港元。此外,集团录得征收费用及佣金增加2,900,000港元,主要由于信用卡收单业务随着相关商户网络及交易规模扩大而增长。



业务发展计划方面,集团已提升网上保安的新信用卡及贷款系统项目、AEON网上客户服务及“AEON 香港”手机应用程式于二零二三年三月初成功推出,以加快数码化转型。该项目方便集团灵活创建及发放新的支付方案和产品优惠,以及便利地获得更优的数据分析工具及服务。为了满足客户对面对面咨询服务日益增长的需求,集团亦持续改造及拓展分行网络。



展望未来,在政府大力支持推动疫情后复苏下,香港经济活动预计将在于二零二三╱二四年第二季度持续反弹。继成功的市场推广及品牌建设,集团将更着重结合数码和传统营销渠道推广信用卡和私人信贷产品,并推出大量独特的营销推广,以丰富客户体验及迎取消费金融产品需求的增长。



在技术开发方面,集团将部署新信用卡及贷款系统以加强其数码营销并为客户提供新支付方案。此外,数据分析工具已准备就绪,可为改善集团营销、信用评估及信贷管理活动之有效性。



中国内地业务方面,深圳小额贷款附属公司将继续专注于在大湾区开拓业务机遇,利用丰富财务资源以增加优质的资产应收款项。



AEON信贷董事总经理深山友晴先生表示: “第一季度表现强劲,展现出我们成功把握市场复苏带来的机会。凭借雄厚的资本实力,我们将继续投放资源于扩展分行服务,提供更优质的客户体验、加快数码化进程及探索新的投资机会,以扩展和多元化发展业务。我们期待于未来继续达致优秀业绩,为股东创造更大价值。”



关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务,以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。





