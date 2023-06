日清食品收购日清越南及向其注资

香港, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司(「日清食品」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1475)与Nissin Foods Asia Co., Ltd.(1) (「卖方」)订立资本转让协议,据此,集团已同意购买指定投入资本(2),以代价约为9.5百万美元收购日清食品(越南)有限公司(「日清越南」),并于收购事项完成后向日清越南注资2.0百万美元。就收购事项及注资应付的总代价约为11.5百万美元。

日清越南制造及分销方便面, 以及进口及出口方便面和其他食品。日清越南在越南平阳省拥有及营运一家面积约60,000平方米的方便面工厂。

于收购事项及注资完成后,日清越南将分别由集团及卖方持有67%及33%股权,并成为集团的非全资附属公司,其财务业绩将并入集团的财务业绩。获得日清越南的控制权让日清食品得以扩大其业务据点,并可更灵活部署于越南的生产能力,以应对不断增长的市场需求及多变的商业环境。



日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示:「随着全球逐渐回复常态,我们认为有必要扩大产能,以对应优质方便面产品日益增长的预期需求。收购日清越南有助我们更灵活地分配资源、实现更好的成本管理,从而增强我们的整体竞争力。此外,凭借中港营运得到的专业知识及经验,集团将能加强越南方便面的生产、销售及分销,加快其业务增长及把握越南优质方便面市场的长期增长趋势,最终提升集团整体盈利能力。」



详情请参阅刊于香港联合交易所网站上之通告:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0629/2023062900447_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司(「日清食品」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1475)为一间在中国内地及香港知名的食品公司,主要专营优质方便面市场,旗下众多品牌不仅知名度高,且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌组合,出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品(包括冷冻点心及冷冻面条)并销售和分销其他食品及饮料产品(包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品)。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面,集团以创新技术推出「ECO杯」概念,销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数,包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股(可投资)指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



(1) Nissin Foods Asia Co., Ltd.为Nissin Foods Holdings Co., Ltd.(「日清日本」)的全资附属公司

(2) 投入资本占日清越南之公司注册资本66.01%









