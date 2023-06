Thursday, 29 June 2023, 16:43 HKT/SGT Share:

来源 Culturecom Holdings Limited 文化传信全年业绩毛利率大增 积极重组架构 拓展AI冀成增长动力

香港, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 文化传信集团有限公司(「文化传信」、「集团」,股份编号:00343. HK)公布截至2023年3月31日止年度业绩。 受持续的2019冠状病毒病疫症对业务造成不利影响,导致新业务发展放缓或延误,集团录得总收入3,060万元,较上年度的6,237万元减少;亏损由上年度2,894万元,扩至3,722万元。 而毛利率大幅改善12.5个百分点至47.4%,主要得益于成本控制有效,以及数码化市场推广分部采取新推广策略。 集团继上一个财政年度开始,已积极重组架构,精简及合并数码化市场推广业务,积极活化现有的漫画 IP,致力汉语操作人机交互的人工智能科技发展,相信能更好的扩大集团的收入及基础溢利,为股东创造最大价值。



自然语言处理业务,大力投入机遇无限

2022年11月,集团宣布与亚太地区知名的智能语音和人工智能上市公司,科大讯飞股份有限公司(「科大讯飞」)(深圳证券交易所股票代码:002230)及仿脑科技(深圳)有限公司组成战略伙伴关系,以开发人工智能语音技术实时人机交互(包括设计及实施软件及嵌入式芯片组)及生产多款广泛应用于各种电子设备或应用环境的线下中文语音识别芯片「汉文化飞龙芯」。



文化传信集团有限公司董事总经理关健聪先生表示:「工程 1.0 是蒸汽时代,工业 2.0 是电气时代,工业 3.0 是信息时代,目前,我们已经进入工业 4.0 人工智能时代。 自动汽车,无人机,工厂自动化生产等AI场景,正在迅速地改变人类的生活方式。 」文化传信朱邦复人工智能团队联合科大讯飞研发成功的「汉文化飞龙芯」,标志着汉语操作人机交互,人工智能类脑科技正式诞生。 操作人工智能不再需要学习,用人和人的交互方式就能轻而易举操作任何智能设备。 与此同时,2023年6月,集团宣布配售可换股债券以筹集现金净额9,850万港元,其中约6,895万港元将用于就自然语言处理技术开发的注资及生产软件及芯片组,以及产品市场推广开支(「自然语言处理业务」),以更好的抓住人工智能市场的机遇。



数码化市场推广业务,积极重组探索商机

受中国疲弱经济状况影响,集团部分客户已退出市场,有些客户利润大幅下降,因此客户持续减少外包广告及市场推广活动。 使得集团数码化市场推广业务收入减少至1,533万港元。 但面对此业务的下行趋势,集团专注于提升所承接项目的利润率,并将营运规模缩减以节约现金及营运资金;采取行动以整合数码化市场推广分部的营运。 于财政年度结束后,集团出售及开始自愿清算三间间接非全资附属公司,可减少亏损,并将资源及管理精力重新分配至集团其他现有业务,以及有助进一步探索潜在商机。



出版及知识产权授权业务,范围扩大,稳步发展

出版及知识产权授权业务表现仍然较为平稳,分部收入为1,198万港元。 集团亦正将更多资源投放自有或授权版权之出版书籍的销售,并扩大授权业务范围。



零售与批发业务,受惠解封收入大增

集团优质酒类主要供高端消费群或餐厅消费,年内已出售若干酒类库存并产生收入3,289万港元,而去年则为零。 相信随着2019冠状病毒病疫症的封锁措施结束,预期优质酒类的需求将随着社交活动复苏而回升。



关于文化传信集团



文化传信集团有限公司,目前为亚洲最大漫画内容供应商之一,主要业务包括出版及知识产权授权、线上及社交业务、数码化市场推广、零售与批发。 集团多年来秉承「传扬中华文化,推动社会进步」的理念,利用先进的科技在文化领域寻求新突破,立志成为最受尊敬的文化创意企业。



