中国万天控股公布二零二二/二三年度全年业绩



香港, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 中国万天控股有限公司（「中国万天控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：01854.HK）宣布其截至2023年3月31日止年度（「本年度」或「年内」）的经审核之全年业绩。集团的三大业务包括绿色食材供应链、绿色餐饮和环保科技，于年内皆稳步发展，成绩可喜。年内，集团先后于中国深圳市及中山市成立业务运营点，并在深圳市南山区设立粤港澳大湾区（「大湾区」）总部，标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场，致力成为大湾区业内领先的绿色食材及绿色食品供货商和服务商。



年内，随着大湾区市场的快速发展，集团多管齐下加快大湾区业务的发展步伐，利用三大业务之间的协同效应，实现总收益和市场份额的双增长。集团于本年度的收益约为202.1百万港元，较去年的收益约127.7百万港元增加约58.3%。受惠于绿色食材供应业务为集团毛利贡献约93.1%所带动，集团于本年度的毛利同比增加约91.4%至约35.9百万港元，而毛利率则增加3.1个百分点至约17.8%。然而，由于集团于大湾区设立总部及就2022年4月13日授出的购股权重新确认以股份为基础的付款开支而增加行政及薪金开支，加上集团于本年度扩展绿色食材供应业务至大湾区市场，以及开展绿色餐饮和环保科技两项新业务，令行政开支增加约116.0%至50.2百万港元，导致集团录得约27.7百万港元之净亏损（2022年3月31日止年度：净亏损约11.0百万港元）。然而，管理层认为上述开支的投入有利于集团扩展大湾区业务，长远助力集团的可持续发展。



绿色食材供应是集团收益占比最高的业务，占总收益约97.2%，分部收益同比增加约53.9%至约196.5百万港元，表现令人鼓舞。2022年11月，集团完成收购冠源有限公司旗下于国内从事生鲜供应链服务商深圳丰源贸易发展有限公司（「深圳丰源」）的全部已发行股本，进一步将现有食材供应业务扩展至大湾区市场。深圳丰源为国内绿色食材供应链的服务商，主要从内蒙古和新疆等地区获得活牛，将活牛分销予大湾区的下游客户，同时向大湾区的餐厅供应及提供水果、蔬菜及海鲜。上述收购完成后，集团逐步增加绿色食材供应交易量，壮大市场份额。另外，集团继续在香港经营新鲜食品供应业务，主要从事采购、加工及食材供应，专注提供蔬菜及水果予香港餐饮服务经营商，香港的新鲜食品供应业务产生的收益约为139.2百万港元，占分部收益约70.8%。



绿色餐饮业务于本年度为集团贡献收益约4.9百万港元。集团于年内成功迅速扩大「万天餐饮」业务版图，现时在中山市的中心地带经营以年轻消费者为主要客户群的餐厅，该等餐厅提升了品牌在大湾区的知名度，亦让集团得以扩阔客户基础及市场占有率。年内，新冠肺炎疫情的影响逐步减退，各地餐饮门店陆续恢复堂食，餐饮业亦进入复苏状态，带动集团餐厅的顾客人数和收益快速提升。与此同时，餐饮业务为集团的上游业务提供稳定的分销渠道，有助实现价值链上的全面整合。



环保科技业务于本年度录得收益约0.8百万港元。集团继续秉持「现代农业科技及绿色环保」的发展理念，在天台建立推广绿色环保的农场，让大湾区的中、小学生等可亲身参与天台耕种，培养人与大自然的有益互动，为大城市内的建筑物注入更多绿色动力。



2023年4月11日，集团宣布按每持有五股现有股份获发一股供股股份之基准以供股价每股0.36港元进行供股（「供股」），透过供股发行309,504,000股新股份，供股之所得款项净额约101.7百万港元。该笔款项的（a）30%将用作启动活牛养殖场项目；（b）25%将用作发展集团的活牛贸易业务；（c）10%将用作拓展新鲜食材供应业务；（d）10%将用作发展餐饮业务；（e）10%将用作偿还未偿还借贷；（f）5%将用作改善及提升大湾区的办公室；及（g）10%将用作一般营运资金。供股为中国万天控股的合资格股东提供机会承购其配额以维持所占股权，并且巩固集团的资本基础和提升财务状况，有利集团实现可持续发展，符合股东整体利益。



受惠于大湾区内各地方政府积极参与推进大湾区建设，大湾区在多个领域始终保持领先地位，发展前景无比广阔。其中，随着居民消费水平的提高，大湾区居民对牛肉需求殷切，但区内自给能力低，长期来说供不应求的现象将会加剧。展望未来，集团将聚焦发展活牛养殖和活牛贸易行业，力求将业务扩展至大湾区市场上下游产业，贯穿上游（养殖）、中游（加工╱物流）和下游（餐厅╱预制菜╱终端销售）以打造活牛全产业链，并将该业务视为未来收入和利润率增长的重要来源。



秉持着深耕潜力庞大的大湾区市场之决心与毅力，集团将坚定不移地发展活牛养殖场及贸易、绿色食材供应链、绿色餐饮等核心业务，构建一个贯穿上中下游的全产业链。管理层相信，三大业务策略可继续发挥强劲协同效应，创造独特优势，助力集团发展成为中国最优秀的绿色食材及绿色食品供货商和服务商。



关于中国万天控股有限公司

中国万天控股有限公司（01854.HK）为一间投资控股有限公司，集团主要从事绿色食材供应、绿色餐饮和环保科技三大重点业务。2022年5月，中国万天控股在深圳设立大湾区总部，标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场，积极打造大湾区绿色龙头品牌，为客户提供新鲜健康及安全的食品，致力成为中国最优秀的绿色食材及绿色食品供货商和服务商。



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