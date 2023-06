Thursday, 29 June 2023, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 SYS Labs 基于比特币的新颖EVM层2方案Rollux上线 SYS Labs推出Rollux,以比特币的优势解决以太坊的挑战,引领全面生态系统的发展

迪拜,阿联酋, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 由Syscoin驱动的Web3产品套件SYS Labs宣布推出创新的EVM Layer-2解决方案Rollux。Rollux旨在优化以太坊网络应用的性能,利用比特币的强大力量,为以太坊的扩展提出了独特的方法,这使SYS Labs与竞争对手有所区别。



Rollux是SYS Labs引入的一系列先进解决方案中的首款产品。作为全面生态系统的一部分,它利用SuperDapp的能力,这是一个AI增强的Web3社交平台,具有基本的聊天功能,内置的非托管钱包以便无缝的资产管理,以及专门为移动和网络平台定制的版本。这种AI和区块链技术的集成,配合端到端加密,标志着这个行业演变的一大步。



该生态系统还包括Pegasys DeFi交换和AMM,Luxy NFT平台,Pali钱包(网络和移动版),DAOSYS,以及Camada,一个非托管的,符合法规的加密货币交易平台,以加快主流投资和自我保管的步伐。在战略举措中,SYS Labs与多个也在Rollux上发布其产品的团队形成了联盟,进一步推动了与以太坊主网紧密对齐的健壮生态系统的发展。



SYS Labs的首席执行官Jagdeep Sidhu阐述了Rollux的深远影响,他断言:"Rollux是我们共享愿景和坚定承诺的体现。我们正在实现我们的承诺,即速度,去中心化,安全性,可负担性和可扩展性 —— 我们一直认为这些是促进大规模采用的区块链技术的核心支柱。”



Rollux设定了新的行业标准,成为性能最高的EVM-rollup解决方案,提供无与伦比的速度,可扩展性和可负担性。它提供最快的速度,最高的吞吐量和最低的交易费用,同时通过与比特币的合并挖矿来维持高度的去中心化和安全性 —— 这是唯一一个实施这种策略的主要rollup。



Rollux的推出对于更广泛的区块链行业来说是一个里程碑事件。它解决了持久的区块链三难问题,为未来燃起了乐观的希望,同时在促进大规模采用的同时,维护了最初赋予区块链价值的基本原则。



关于 Rollux



由SYS Labs构建,由Syscoin驱动,并由其实用代币$SYS提供动力。Rollux是一个与EVM等效的乐观rollup,它继承了比特币的挖矿网络和Syscoin的Layer 1终结性和数据可用性的安全性。Rollux作为Syscoin的Layer 2,提供了实现潜在用例指数级增长所必需的前所未有的可扩展性,并为实现大规模采用奠定了基础。Rollux提供了其他人所无法提供的:无可争议的安全性,速度,去中心化和可负担性。



网站 https://rollux.com/ | Syscoin的网站 https://syscoin.org/ | Twitter https://twitter.com/RolluxL2 | Discord https://discord.com/invite/rollux



关于 SYS Labs



SYS Labs是独角兽中的独角兽,构建真正的Web3的基础层,并连接用户,dApps,和资产,创建生态系统之间的无缝流动。SYS Labs创造了满足全球人口需求和欲望所必需的基础设施,dApps和工具,所有这些都由比特币的安全性支持,并由Syscoin的最终性和突破性的L1数据可用性解决方案,PoDA增强。



网站 https://syslabs.com/ | Medium https://medium.com/@SYSLabsOfficial | Twitter https://twitter.com/SYSLabsOfficial



新闻联系人:

Dylan Stewart

dylan@syslabs.com

Telegram: @xKintsugy

PR: info@cryptoshib.com



