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来源 Pacific Green Technologies Inc. 太平洋绿色公司以7,400万英镑（9300万美元）的价格完成了其99兆瓦Richborough能源园电池项目的出售交易

德国多佛, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 太平洋绿色科技公司（Pacific Green Technologies, Inc.，OTCQB:PGTK）宣布已将其子公司Pacific Green Battery Energy Parks 1 Limited（PGBEP1）的100%股权出售给Sosteneo Fund 1 HoldCo S.à.r.l，交易价格为7,400万英镑（9300万美元），该公司是一家专注于能源转型的基金。



PGBEP1是太平洋绿色公司的全资子公司Richborough Energy Park Limited的控股公司，负责运营位于Richborough能源园的99兆瓦电池储能系统（BESS），该系统将于今年夏季投入运营。



太平洋绿色公司的首席执行官Scott Poulter评论道：“Richborough能源园的出售为太平洋绿色公司在国际上扩大其电池储能项目提供了平台。这是公司发展的一个非常激动人心的时刻，我们为参与实现零排放的目标感到自豪。”



太平洋绿色公司在此交易中接受了JLL能源和基础设施以及Gowling WLG的咨询。



关于太平洋绿色科技公司：



太平洋绿色科技公司专注于应对全球对更清洁、更可持续能源的需求。该公司提供电池储能系统和聚光太阳能发电（CSP），以补充其海洋环境技术和减排部门。太平洋绿色科技公司在美国、加拿大、英国、澳大利亚、沙特阿拉伯和中国设有办事处。欲了解更多信息，请访问太平洋绿色科技公司的网站：www.pacificgreentechnologies.com



关于Sosteneo能源转型基金：



Sosteneo能源转型基金是由Generali Investments Luxembourg S.A.管理的卢森堡Sca Sicav-Raif集合投资工具。Generali Investments Luxembourg S.A.是一家总部位于卢森堡的管理公司，代表Generali集团资产管理公司和第三方客户设立和运营各种投资基金结构。



关于前瞻性声明的通知：



本新闻稿包含根据1933年美国证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的定义，“前瞻性声明”。本新闻稿中的非纯历史事实部分属于前瞻性声明，包括关于对未来的信念、计划、期望或意图的任何陈述。此类前瞻性声明包括但不限于Richborough能源园的持续发展、任何潜在的业务发展以及对公司电池、太阳能和排放控制技术的未来兴趣。



由于多种因素的影响，实际结果可能与任何前瞻性声明中的预期有所不同。这些因素包括但不限于Richborough能源园的持续发展、一般经济和政治条件，以及COVID-19大流行的持续影响。这些前瞻性声明是根据本新闻稿发布之日作出的，公司不承担更新前瞻性声明的义务，也不承担更新实际结果与前瞻性声明中预期结果不同的原因的义务。尽管公司相信本新闻稿中所包含的信念、计划、期望和意图是合理的，但无法保证此类信念、计划、期望或意图将被证明是准确的。投资者应查阅本文所提供的所有信息，并参考公司最近财年的年度报告10-K、季度报告10-Q和定期报告，这些报告会不时地提交给美国证券交易委员会，并详细披露风险因素。



联系信息:

Scott Poulter, Chairman & CEO

Pacific Green Technologies, Inc.

T: +1 (302) 601-4659



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