卓悦集团全力支持大湾区青年人才培育，「融入大湾区，助力『双循环』」活动圆满成功

香港, 2023年6月28日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」 ,股票编号:653. HK)欣然宣布,由集团、粤港澳青年创业孵化器、大湾区商学院、卓悦美么广东化妆品有限公司、香港猫有限公司、香港网红孵化器联合主办的「融入大湾区,助力『双循环』」全球新环境下的机遇与挑战高端论坛暨大湾区青年人才培育计划签约仪式,今日在广州会场和香港会场同时举行。

(香港会场仪式合影)

(香港会场座谈会)

(香港会场主礼嘉宾合影)

活动通过粤港澳青年企业家、教育行业专家、美业、电商界行业翘楚等多方研讨,推进粤港澳大湾区融合发展,促进创新链、产业链、资金链、人才链的创新融合,让更多大湾区青年扎根湾区,融入湾区,以产业创新带动中国内外经济发展点,促进中国与国际的经济循环。 活动特别邀请中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室新界工作部副部长李功勋,番禺区委常委、番禺海外联谊会理事长邓耀棋,上海市政协委员、卓悦控股执行董事兼首席财务官、香港会计师公会前主席、太平绅士赵丽娟,大湾区商学院协理副校长陈行健共同为活动致辞,邀请两地相关政府机构代表、高校科研机构代表、粤港澳科技信息和跨境电商行业专家以及粤港澳台侨青年等多方代表嘉宾参与,香港线下会场与广州会场共有逾140人参与,线上观看量超过40万人次。



大会希望能够通过粤港澳青年创业孵化器的平台优势与卓悦丰富的产业资源,整合上、中、下游产业链、人才链及创新链,让更多大湾区青年扎根湾区,融入湾区,以产业创新带动中国内外经济发展点,赋能大湾区中小型企业未来发展,促进中国与国际经济大循环。 卓悦香港猫不断进行数字化电商新零售的战略升级,通过粤港澳大湾区美业(产业)青年双创基地这个双创平台,为粤港澳大湾区青年人才培植创新创业的沃土,挖掘更多美妆电商领域的青年人才,更期待与粤港澳青年创业孵化器共同推动粤港澳大湾区经济发展。



展望未来,卓悦主席兼执行董事陈健文先生表示:“粤港澳青年创业孵化器将不断发挥连结产、学、研、资四者资源的角色作用,加快推进港澳和内地之间产业及人才的融合发展,紧抓政策机遇,协助海外企业'引进来',更好融入大湾区;帮助中国内地企业'走出去',更好加入国际循环发展,加速粤港澳大湾区青年人才双向交融。 助推番禺区构建'海外高端人才聚集地+城市科创中心+人工智能示范区'三位一体粤港澳大湾区科创新标杆,以经济发展促进高质量建设粤港澳大湾区!”



关于卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司(股份代号:653. HK)建基于「Beauty, Health &Beautiful Life」的全新概念,自2020年开始积极推动以「科技+消费」为基础的新业务模式。 在数字化新零售应用科技的支持下,集团的香港猫(HKMALL) 香港购物平台能已达34个国家,共销售往44个中国内地及海外渠道平台,包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。 除了自身发展,集团亦致力为中小企商户提供最优质的电子商务服务及全方位智慧零售解决方案,助力企业脱变。 集团创立「香港产业创新中心」为初创企业提供孵化培育服务,加速企业成长。 卓悦现于香港及澳门共设有12间线下零售店,并自设KOL直播间,培育200名销售人员直播销售,在9个直播平台带货。



传媒查询:

意博资本文化有限公司

电话

3890 7515

电邮

ir_bonjour@vsfg.com





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network