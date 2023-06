Wednesday, 28 June 2023, 16:02 HKT/SGT Share: 完美医疗公布2022/23全年业绩 在充满挑战的环境下收益及纯利稳健增长

香港, 2023年6月28日 - (亚太商讯) - 全球最大的医疗美容营运商之一,完美医疗健康管理有限公司(「完美医疗」或「公司」;股票代码:1830.HK)连同其附属公司(统称「集团」)欣然宣布其截至2023年3月31日止的全年业绩。



业绩亮点

-- 本集团收益增加2.9%至1,389.3百万港元,此乃由于近期的表现随着香港逐步放宽社交距离措施而有所改善。

-- 集团EBITDA增加2.7%至482.3百万港元。

-- 本集团录得纯利增加3.4%至为315.6百万港元,纯利率为22.7%。每股基本盈利为25.3港仙。

-- 董事会建议派付未期及特别股息分别每股12.3港仙及每股4.7港仙。连同中期股息每股13.0港仙,预期总派息比率为118.6%。

-- 本集团于香港、中国、澳洲及新加坡营运面积合共294,000平方呎,并于期内在香港、广州、上海及北京增设四间店铺。



于年内,本集团录得收益及纯利按年增长,完全扭转上半年在疫情下的疲弱表现。本集团的收益增加2.9%至1,389.3百万港元(二零二二财政年度:1,350.0百万港元)。在EBITDA水平方面,本集团增加2.7%至482.3百万港元(二零二二财政年度:469.5百万港元)。本集团在业务扩张方面采取审慎态度,以便更好地应对变化不定的经营环境及创造股东价值。本公司权益持有人应占利润为315.6百万港元,按年增加3.4%(二零二二财政年度:305.2百万港元),纯利率为22.7%(二零二二财政年度中期:22.6%)。每股基本盈利为25.3港仙(二零二二财政年度:24.8港仙)。



截至二零二三年三月三十一日,本集团在香港、中国及海外营运面积合共294,000平方呎。



香港业务



来自香港业务的收益增加6.7%至1,040.1百万港元(二零二二财政年度:975.1百万港元),由上半年减少21.5%的收益显著反弹,主要是下半年店铺人流及利用率逐渐回升,弥补于二零二二年四月出现的20日停业及上半年的缓慢复苏。



于二零二三年三月三十一日,本集团于香港设有完善的服务中心网络,覆盖合共189,000平方呎。鉴于新界的需求日益增加,本集团于年内在元朗增设服务中心,藉以抓紧周边地区的额外需求。



于过去三年,本集团一直在香港快速发展,服务面积由二零二零年三月的125,000平方呎大幅增加至二零二三年三月的189,000平方呎。年内,我们观察到香港的店铺人流及利用率渐见起色,且新顾客逐渐回流。



就医疗业务而言,我们提供一系列互补服务,包括生发疗程、痛症治疗、健康检查服务及其他,以与我们的医疗美容服务全面整合,从而为顾客的生命周期提供全方位关顾。



香港以外地区



来自香港以外地区的收益减少6.9%至349.2百万港元(二零二二财政年度:374.9百万港元),主要由于中国大陆业务的收益减少,惟受助于澳洲及新加坡的业务录得理想业绩。于二零二三年三月三十一日,本集团的网络广泛,遍布中国、澳门、悉尼、墨尔本及新加坡,服务总面积约为105,000平方呎。



于年内,我们于中国大陆的业务全年录得稳健利润,反映我们的业务模式久经考验且营运历史悠久。在二零二三财政年度,本集团于广州、上海及北京的战略地点开设三间店铺,藉以扩大我们的业务覆盖范围。由于香港与新加坡市场相似之处颇多,我们的新加坡业务表现自二零二一年七月制定以来一直很出色。



前景



完美医疗执行董事、主席兼首席执行官欧阳江医生说:「预期经营环境将于香港及中国大陆的社交距离措施告终后减少动荡。在后疫情时代,我们坚持「医疗健康+医疗美容」的核心策略,务求满足消费者的个别需要。



我们已于香港及其他地区经营逾二十载,未来致力成为全球医疗美容及医疗健康营运商。我们预期复常将为消费市场缔造机遇。



在大湾区及华东地区,本集团将逐步提高渗透率,为进一步扩张奠定坚实基础。在国际扩张方面,长远而言,我们将致力进一步渗透现有及新增地区。」



有关集团2022/23全年业绩的进一步信息,请参考公司在香港联交所网站的年度业绩公告。 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0628/2023062800338_c.pdf



关于完美医疗健康管理有限公司

完美医疗健康管理有限公司成立于2003年,是一家跨国医疗集团,是全球最大的医疗美容营运商之一。集团主要专注于无创医疗美容服务及医疗服务,现主要分布于香港、中国、澳门、澳洲和新加坡,服务总面积约为294,000平方呎。我们的专业服务涉及广泛,并保证最大的安全性和疗效。公司于2021年5月27日获纳入MSCI香港小型股指数,显示资本市场对本公司表现及投资价值的认可和肯定。





