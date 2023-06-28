Wednesday, 28 June 2023, 14:28 HKT/SGT Share: 广汽集团（601238.SH/2238.HK）黑科技亮相科技日发布会 科技力助力冲击万亿营收目标

香港, 2023年6月28日 - (亚太商讯) - 6月26日，广州汽车集团股份有限公司 （简称广汽集团，601238.SH/2238.HK）以「科技思变」为主题的2023广汽科技日在位于广州南沙的广汽科技馆举办。





广汽研究院院长吴坚



广汽埃安电驱研发总监喻皓

广汽研究院副院长梁伟强

本次科技日以「能源思变」、「智联思变」及「出行思变」三大篇章为主线，发布了搭载氢电混合系统的车辆、全球首款乘用车氨发动机、高集成化的N合一电驱技术，以及广汽魔方场景共创平台等崭新科技成果，并迎来广汽飞行汽车GOVE的首次亮相，立体呈现广汽集团持续创新、科技思变的精髓。



电动化趋势加速进行中，汽车行业从单一的「产品」竞争，转变为「产品+生态」竞争。今年4月中旬的上海车展，广汽集团首次提出「NEXT」计划，着重打造能源科技及能源生态、智能科技及出行生态、产业链及产业集群生态三大支撑，积极拥抱汽车行业向「产品+生态」的竞争转变趋势。本次科技日，广汽围绕「NEXT」计划正式发布该三大支撑下的重磅科技成果。



飞行汽车科幻想像场面变成现实 广汽构建立体出行生态



汽车4.0时代，广汽集团正朝着改方向进行转型升级，广汽集团要构建陆空一体的立体出行生态。近年来，「新四化」技术日趋成熟，赋予了汽车行业发展更多的可能性，「飞行汽车」这曾经停留在「科学幻想」层面的脑洞逐渐成为正在发生的科技现实。



本次科技日现场，广汽飞行汽车GOVE惊艳亮相。广汽研究院院长吴坚详细阐述了广汽飞行汽车的研发思路。他表示，汽车和航空是两个截然不同的行业，如何将两者有机结合，困难很多。仅就空地结合的最优形态，广汽就设想了很多方案，最终选择了「分离式的机体构型」形态。利用分离式机体构型，GOVE飞行舱和底盘可自由分离或组合，在动态一体中达到飞行和地面行驶、飞机和汽车两大场景和属性的最优利用。



基于多能源背景下 广汽集团持续探索绿色高效能源动力



「双碳」背景下，氢能源被部分行业人士认为是实现零排放的终极路线。回顾去年科技日，广汽发布的巨浪-氢混动系统就已经走在行业领先位置。经过一年的研发以及验证，今年广汽将巨浪-氢混动系统成功搭载于传祺智电新能源E9，这也是国内第一款搭载氢混动系统的车辆。



科技日现场，广汽研究院祁宏钟介绍，搭载传祺智电新能源E9后实测百公里氢耗低于1.4kg，整架车辆续航近600公里，实现了零碳排放与高效节能完美融合。



除了氢混版E9，广汽「双碳」战略下的另一项研发成果——全球首款乘用车氨发动机亦亮相科技日。这款广汽自主研发的2.0L氨发动机，以液态氨作为燃料，通过精确控制液态氨燃料供给相变过程，使得发动机运转平顺稳定，并利用超高能点火技术实现了缸内氨燃料的可靠点火，功率达到120kW，减碳率提升到90%，潜在的社会化和商业化价值巨大。



从电能到氢气、氨气等碳中性燃料，广汽不断丰富碳中和解决方案，持续深耕多能源技术领域，用行动引领零碳能源新时代，推动中国汽车产业高质量发展。



N合一集成电驱系统实现极致性价比



电机功率密度的突破一直以来都是行业难题，今年3月，埃安夸克电驱技术的出现，让电机功率密度提升到12kw/kg，实现新跃进。广汽在本次科技日发布了面向纯电平台的产品——N合一集成电驱系统。以功能的深度集成，该技术兼备高性能和低成本，实现了传统发动机「三缸的成本，八缸的性能」。



相较于传统的电驱动系统，N合一集成电驱通过高集成化设计，将硬件降本做到极致，实现重量减轻20%，铜量减少5%，稀土用量减少60%，同时兼容前后驱，实现车型全覆盖，平台拓展性强。此外，N合一集成电驱将软硬件资源重新整合，构建出全新的架构平台，实现芯控集成，算力大幅提升。



「N合一动力域是夸克电驱技术群孕育出的新一代产品，实现了新能源汽车动力系统的极致性价比，代表了广汽埃安在动力技术领域的持续创新精神。」广汽埃安电驱研发总监喻皓表示。据了解，N合一电驱当前已开展系列台架验证及整车搭载试验。



根据乘联会公布的4月和5月中国新能源销量资料，广汽埃安连续位列全国第二。广汽早前表示，2022年集团新能源乘用车销量31万辆，同比实现1.2倍的增长。而今年1-5月，全集团新能源乘用车累计销量已达18.4万辆，同比增长112%。



广汽魔方构建开放共享软件生态 让每一位用户成为开发者



技术创新带来的不仅是成本的降低，亦有助于车企在智能化时代的整体布局。如今，软件能力构建成为汽车领域竞争的新宝藏。



今年，广汽星灵架构正式量产，成为行业首个量产的车云一体集中式电子电气架构。与此同时，广汽在软件研发领域深度布局，再度取得重大突破。在本次科技日，广汽最新成果——ADiGO MAGIC广汽魔方场景共创平台正式面世。



广汽研究院梁伟强指出，广汽魔方降低了软件开发门坎、缩短了开发周期，带来车载软件开发革命。广汽魔方场景共创平台通过SOA面向服务架构，将整车2000多个功能全部服务化，让功能可以像「搭积木」一样随意编排组合，自动生成代码，创造无限多的个性化场景。场景代码经由数字镜像云仿真校验后，即可同步到车端引擎，实现分钟级场景迭代。外部开发者也可在云端虚拟环境中，进行轻量化开发，构建开放、共享的软件生态。



据了解，广汽魔方场景共创平台将随首款搭载星灵架构的埃安Hyper GT量产。汽车4.0时代呼啸而来，广汽积极拥抱电动化、智能化，成功实现向科技企业的转型。



早前广汽集团表示力争2030年实现产销超475万辆、营收1万亿人民币、利税1千亿的目标，成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业。2023年作为「万亿广汽」的奠基之年，全方位实施科技战略，在能源科技、智能科技、未来立体化交通生态等方面不断探索、突破、创新，是广汽实现宏伟蓝图的重要一步。未来，日益强大的科技创新力将成为广汽迈向万亿营收的坚实底气。





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