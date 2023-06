Hypebeast Ltd. (0150.HK) 公布全年业绩

Monday, 26 June 2023, 22:37 HKT/SGT Share:

纽约旗舰大楼加速集团于北美地区业务发展

香港, 2023年6月26日 - (亚太商讯) - Hypebeast Limited(股份代号:0150.HK)是全球领先的当代文化和潮流时尚平台,以编采主导的新闻及商业热选成为网站主流之列。Hypebeast Limited 董事会公布集团截至2023年3月31日(2023年财政年度)的业绩报告。集团于2023财政年度录得收益增长,收益为960,000,000港元,较2022财政年度的895,600,000 港元增加64,300,000港元或7.2%。扣除有关计划合并事项的一次性专业费用及非现金营运开支(例如资产减值及按公平值计入损益(「按公平值计入损益」)之金融资产的公平值变动),集团录得经调整EBITDA 93,100,000港元及经调整纯利27,900,000港元。



-- 集团于2023财政年度录得收益增长,收益为960,000,000港元,较2022财政年度的895,600,000港元增加64,300,000港元或7.2%。



-- 12个月之平均网站月度独立访客人数(一个月内于Hypebeast、Hypebae及Popbee平台上存取网页的用户人数)达18,800,000人次,较2022财政年度增加14.6%。



-- 社交媒体关注总数(于所有第三方社交媒体平台(包括不限于Facebook、Instagram、Twitter及抖音)的关注总数)由2022年3月31日的32,400,000人次增加4.9%至2023年3月31日的34,000,000人次。



预计媒体分部将持正面发展

集团留意到全球媒体分部下活动制作及线下合作的需求不断增加,尤其是在欧洲及北美。虽然2023财政年度亚太地区的媒体分部受COVID-19相关政策影响,随着疫情及相关限制结束,管理层相信消费将更广泛增加,提升对媒体和代理业务服务的需求,导致该地区的需求恢复增长。



COVID-19疫情过后,本集团已识别联系小众受众的新方式。广告数码化进程加速,导致全球品牌将营销资金从传统渠道转移至数码渠道。因此,集团预测,从长远来看,媒体合约数量及合约额的增大将对媒体分部产生正面影响,而未来品牌激活则采用现场体验及数码互动。



集团积极适应后疫情时代的新宏观经济环境及行业动态。价值主张围绕融入现实生活体验、 全渠道体验及数码提升的沉浸式媒体活动,对全球品牌合作伙伴仍具吸引力。集团继续喜见销售增长,并与客户在不断扩大的类别及行业(如酒类、汽车、旅游及金融服务)中觅得新商机。



扩大及拓展用户客户群范围

为吸引及覆盖更广泛的用户客户群,集团继续开发新编辑资产,尤其是吸引受众的高尔夫球、 美术及娱乐等邻近题材及其他内容。集团呈献BRED Abu Dhabi文化节,于场内提供涵盖时尚、 音乐,以至艺术的沈浸式体验以及特设销售专区,让集团进一步扩大其全球地区覆盖范围。 就数码平台而言,集团推出Hypebeast Latin America及Hypebeast Africa,该等平台提供针对新地区独特兴趣及喜好的高质内容。为提升集团品牌知名度、增加与更广泛的新用户及客户的 交流,集团将继续透过地区特色内容及成立多个线下渠道及接触点,继续发掘相似的机会。



纽约旗舰大楼成为商业和媒体交汇处

集团的旗舰大楼位于纽约市且已于2022年6月开幕。该旗舰地点设有集团之HBX零售店、Hypebeans咖啡店及用于举行文化活动盛事和媒体分部销售活动之多功能场所。该空间将成为集团在北美增长的强大驱动力、电子商务及零售分部营销的核心点以及吸引媒体品牌伙伴执行项目的场地。若干高知名度销售及文化项目及活动于2023财政年度上半年在该场所举行,而集团继续结合其在纽约旗舰店的零售工作,实行其全渠道及沉浸式体验的策略。



集团继续注重将其广泛及日益增加之追随者群转换成利益。为此,透过将其电子商务及零售分部服务直接植入至于其媒体平台上所创作之引人入胜内容,鼓励用户转化。务求最终能让集团的忠实读者社群于一个综合网站及手机应用程序上享受无缝的购物体验。集团亦不断升级并投资HBX平台及各种后勤平台,以增强用户体验。集团继续专注于对其电子商务能力的增值、 投资回报驱动升级,以扩大其影响力及客户基础,并随时间推移提高收益及利润率。



透过善用集团的品牌名气及高知名度网络(特别在美国、英国、中国、南韩、日本及东南亚), 集团占尽地理及策略优势,把握媒体以及电子商务及零售分部在其重点营运地区的发展机会。



关于 Hypebeast

Hypebeast是全球领先的当代文化和潮流时尚平台,以编采主导的新闻及商业热选跻身网站主流之列。创立于2005年,并于2016年上市发展成全方位媒体集团,平台读者群遍布北美洲、亚洲、欧洲等多个地区。除旗舰平台Hypebeast外,集团亦拓展业务至多个信息平台、创意媒体服务Hypemaker以及电子商务和零售平台HBX。更多信息请参阅 https://hypebeast.ltd/。





