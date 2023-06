Monday, 26 June 2023, 09:00 HKT/SGT Share:

来源 Tashi Tashi:真正无服务器游戏已经来临 更快、更便宜、更公平

新加坡, 2023年6月26日 - (亚太商讯) - Tashi是一家创新公司,开发了专有技术,并从隐藏模式中崭露头角,推出了一种真正的无服务器、无领导的P2P多人游戏后端。Tashi(www.tashi.gg)展示了如何利用分布式账本技术来大幅降低服务器成本,并彻底消除实时多人游戏中某些作弊行为。Tashi的开创性共识引擎("TCE")彻底改变了游戏后端,从集中式架构转变为分布式架构,在该架构中,每个玩家都充当服务器,从而将游戏状态的计算和存储分布在网络上。Tashi真正与众不同之处在于,它既提供了专用游戏服务器的安全性,又具备P2P服务器的成本和基础设施简易性,并且具备了两者都无法提供的公平性。



TCE以卓越的性能和安全性引以为豪,超越现有的共识机制,每秒可实现超过100万次游戏事件和状态变更消息,并以低至100毫秒的最终延迟完成。这使得TCE成为大多数多人游戏类型的理想选择,通过数学共识实现每个玩家都成为服务器,并保持游戏状态的同步。这种颠覆性技术兑现了它快速、便宜和公平的承诺。



为了简化游戏开发和迁移,Tashi的工程师们开发了Unity Tashi Network Transport("Unity TNT"),这是一个针对Unity游戏引擎的网络传输插件。这个无缝插件使开发人员能够轻松地构建和过渡到Tashi的后端多人游戏。Tashi的Unity TNT产品可以在Tashi的开发者网站www.tashi.dev上进行开放审查和测试。



总部位于新加坡和美国的Tashi正在与全球领先的游戏开发工作室战略合作。2023年7月,Tashi将与BridgePort Capital和其他合作伙伴基金合作推出Tashi投资计划("TIP"),满足寻求投资的Web2和Web3游戏开发人员的需求。该公司将于2023年8月在德国科隆的Gamescom展会上展示其革命性技术。除了展示Tashi共识引擎,团队还将演示一个非常受欢迎的全球游戏标题的部署。



"Tashi凭借我们的尖端技术处于改变Web2多人游戏的前沿。"Tashi的联合创始人兼首席执行官Sandeep Singh说道,"凭借我们令人印象深刻的吞吐量和延迟指标,我们将为区块链协议引入一系列新的游戏类型。我们的技术将在'游戏作为资产'的新概念中发挥重要作用。敬请关注!"



要了解更多关于Tashi及其分布式多人游戏后端解决方案的信息,请访问www.tashi.gg。



联系信息

Amar Bedi

Marketing director

amar@tashi.gg





