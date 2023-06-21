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来源 FTLife Insurance Company Limited 富通保险勇夺「《彭博商业周刊／中文版》金融机构大奖2023」四项殊荣

香港, 2023年6月21日 - (亚太商讯) - 富通保险有限公司（「富通保险」）欣然宣布于「《彭博商业周刊/中文版》金融机构大奖 2023」中囊括四项殊荣，表扬公司在产品研发、人才培训发展及数码营销策略方面的卓越成就。



富通保险荣获「《彭博商业周刊／中文版》金融机构大奖2023」四项殊荣，足证公司在人才培训、产品研发、数码营销策略方面均卓然有成。





四项殊荣包括：

-- 储蓄计划 – 杰出大奖 “Saving Plan – Outstanding Performance”

-- 康健护理及保障 – 杰出大奖 “Health & Protection – Outstanding Performance”

-- 年度培训学院 – 杰出大奖 “Training Academy of the Year – Outstanding Performance”

-- 数码营销策略 – 杰出大奖 “Digital Marketing – Outstanding Performance”



富通保险行政总裁叶文杰表示：「继早前赢得『2022《指标》财富管理大奖』『年度保险企业』最高殊荣后，今天再下一城，获《彭博商业周刊/中文版》金融机构大奖 2023颁发四个大奖，实感荣幸！ 这反映了业界对富通保险优质产品、专业培训和卓越品牌的持续肯定，亦鼓励着我们继续全速前进，以成为客户人生规划师为目标，透过把保险业务融入新世界集团生态圈，带来共享价值、可持续发展和终身保障。」



储蓄计划 – 杰出大奖

现代客户追求更灵活和多元化的产品，富通保险专注客户不同人生阶段的需要，针对市场保障缺口，致力于开发创新保险产品与服务。富通保险的「富致128」寿险计划为客户提供周全的财富增值方案，最早由第一个保单周年日开始每年派发最高可达投保单位 (即总保费) 1之3%的保证可支取现金，最长达128年，尤如自制专属稳定年终收入，助客户制造稳定资金以实践各项人生目标，同时计划亦容许无限次转换受保人，并提供非保证周年红利，制造财富增值机会并有效达至传承财富，获颁「储蓄计划 – 杰出大奖」实至名归。



康健护理及保障 – 杰出大奖

富通保险锐意为客户提供周全的健康及医疗保险保障，凭借「悦康保」医疗保障计划的全面方案，获颁「康健护理及保障 – 杰出大奬」。该计划除了为客户提供各项自愿医保计划的基本保障外，更为客户升级医疗保障，保障限额以每伤病每保单年度为准则，多项主要基本保障项目的合资格费用均全数受保2并为主要癌症、中风、及严重心脏病等疾病提供双倍保障总额3，让自己和家人拥有充足保障以享受健康人生；计划更提供全球保障4，让客户享有不受地域限制的全面医疗保障，全面守护客户健康，让客户无后顾之忧。



年度培训学院 – 杰出大奖

富通金融人才发展中心精心打造顶尖的营销团队，推出的人工智能培训平台「AI Drill」结合大数据分析，为前线人生规划师制定全面个人化的训练计划，大大提升培训效率，务求让人生规划师全速展开超卓的个人事业，成为独当一面的财策精英。除「AI Drill」外，富通保险更于崭新概念中心「The GalaMuse」引入虚拟现实VR体验区，让人生规划师更有效地了解客户各个人生阶段所需的人寿保障和潜在的财务缺口，从而为客户作更周详的人生规划，有助人生规划师在个人和保险事业上的发展，并因此而勇夺「年度培训学院 – 杰出大奖」。



数码营销策略 – 杰出大奖

富通保险于去年第四季向大众呈献【大加开心Power Up】，凭借新世界集团多维度生态圈，发挥协同效应，于保障、奖赏、优惠及体验四大范畴为大家全方位Power Up 。利用O2O 营销模式 (Online-to-Offline Marketing) 推出一系列社交媒体内容为相关活动吸引流量，及增强与新客户的连系和提高客户黏连度，效果显注，欣然获颁「数码营销策略 – 杰出大奖」。



著名金融杂志《彭博商业周刊／中文版》举办的年度「金融机构大奖」，今年已踏入第九届，奖项以权威评选机制，由来自业界、政府和学术界的专业评判，评审银行、保险公司及投资银行业的参赛机构，并选出过去一年于市场表现、增长、发展及商业策略四方面中表现突出的公司，藉此推动业界发展，协助巩固香港国际金融中心的地位。



注 :

1. 投保单位 (即总保费) = 年度保费 (指年缴保费，任何其他保费折扣（如有）均不计算在内) x 保费缴付年期

2. 全数受保是指不设分项赔偿限额，合资格费用及其他费用的赔偿金额须受每伤病每保单年度保障总额所规限。

3. 常见严重疾病包括： 主要癌症、严重心脏病、中风、呼吸系统疾病及任何宣布为国际关注的突发公共卫生事件的疾病

4. 除精神科治疗及于香港的私家医院入住合资格病房级别以下之病房的现金保障外（如适用），所有保障均适用于全球。



重要提示：

-- 本新闻稿的产品资料不包含「富致128」寿险计划及「悦康保」医疗保障计划的完整条款，有关完整条款载于保单文件中。上述计划可作为独立保单而无须捆绑式地与其他种类的保险产品一并购买。敬请务须参阅有关「富致128」寿险计划及「悦康保」医疗保障计划之主要产品推销刊物、保单条款及由阁下的持牌保险中介人所陈述之说明文件以全面了解关于以上定义、收费、产品特点、不保事项及赔偿给付条件等之详情及完整条款及细则。

-- 有关「富致128」寿险计划产品小册子，请浏览: https://www.ftlife.com.hk/pdf/sc/products/life-insurance/savings/everglow-128-insurance-plan-brochure.pdf

-- 有关「悦康保」医疗保障计划产品小册子，请浏览: https://www.ftlife.com.hk/pdf/sc/products/life-insurance/health/FlexiCare-Product-Brochure.pdf

-- 如欲查询，欢迎致电富通保险客户服务热线：+852 2866 8898。

-- 此文件只适宜于香港分发，不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品，或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法，富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。



关于富通保险有限公司

富通保险有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）（「富通保险」）为新创建集团有限公司（香港股份代号：0659）之全资附属公司，也是香港最具规模的寿险公司之一。富通保险服务香港逾三十年，为个人及机构提供一系列多元化的保险及理财规划产品服务，涵盖人寿保障、医疗保险、意外保障、储蓄计划和投资保险。作为新世界集团成员，富通保险亦透过与集团多元业务的协同，从创富传承、健康养生到优质生活，为客户提供完善的人生规划方案。



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邝淑仪 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ftlife.com.hk



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李希彤（Yoko Li） / 吴宛蓉（Cynthia Ng）

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