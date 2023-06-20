Tuesday, 20 June 2023, 10:58 HKT/SGT Share: 苹果Vision Pro首次亮相 革命性产品料带动产业链发展

香港, 2023年6月20日 - (亚太商讯) - 科技巨头苹果公司今年股价表现抢眼，上周四6月15日创下每股186.01美元收盘新高。据了解，苹果公司上周发布首款头显Vision Pro后，亦曾创下了盘中记录，可见广大投资者及消费者对其仍旧保持乐观态度。



上周，美东时间6月5日，「果粉」们翘首以盼的苹果2023年度开发者大会（WWDC）正式开幕，并于大会尾段推出MR（Mixed Reality）头显装置新品「Vision Pro」，预计明年初在美发售。对于苹果首款MR头显装置，市场期待已久。



而Vision Pro发布后，市场反馈却褒贬不一，颇具争议。其中$3,499的起售价，较同类产品Meta's Quest Pro贵两倍以上，也使得部分消费者持观望态度。对此，苹果CEO蒂姆•库克回应，苹果首款头显Vision Pro是目前最先进的电子设备，它今天就做了「明天的工程」，这是一个伟大的创意。杰富瑞(Jefferies)分析师安德鲁·乌尔克维茨(Andrew Uerkwitz)说，这是「我们见过的技术最先进的设备」。投资公司Wedbush分析师更基于对Vision Pro，iPhone 15系列和苹果服务成功的预测，将苹果目标价上调15美元，达到220美元。多数分析师对苹果首款MR头显设备的表示认可，被消费者嫌贵的Vision Pro，其价值却不仅仅在于其产品本身。



Vision Pro的价值更在于其不可忽视的创造性。苹果在全球拥有庞大且健康良性的开发者生态，一直以来苹果与开发者都是处于相互推动、相互成就的状态。相信此次苹果不计功耗、不计成本地使用最好的硬件，推出性能最强、体验最优的产品，亦是为广大开发者搭建了一个广阔的舞台。亦如同风险投资家马修·鲍尔所指，苹果将新款 Vision Pro的上市时间安排在明年，给开发者留下了大量时间，便于开发出新的应用程序，到时候Vision Pro会成为更多人不可或缺的产品。



近日，据知名科技记者Mark Gurman撰文称，苹果目前的目标是在2025年底前发布廉价版AR/VR头显。与此同时，该公司也在开发新版本的Vision Pro，该版本内置更快、性能更好的处理器。廉价版头显可能被命名为「Vision」或「Apple Vision One」，配备相对于Vision Pro质量较低的屏幕、规格较低的处理器，以及更小的摄像头和传感器数组，并有可能阉割空间音频扬声器，转而通过AirPods提供空间音频。因此，市场机构预计，第二代平价版苹果MR产品的性能叠代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶。



知名苹果产业链分析师郭明錤19日发文，Vision Pro成功的关键之一在于生态，苹果将积极升级硬件产品规格以建构更有竞争力的Vision Pro生态。相信伴随着苹果产品的技术迭代与发展，相关产业链厂商将率先受益。未来，随着更多现象级应用的出现，新应用场景的探索挖掘，以及下一代消费级MR产品的推出，MR头显设备将像此前苹果发布的手机、手表一样，逐步走入每一位消费者手中。



此外，Vision Pro还是苹果与众多供应链厂商共同奋斗的产物。研发过程中，为了让近视人群有更舒适的体验，苹果会与近视镜片的硬件模块供货商一起制定切割镜片的方案，尽可能提前测试到使用者可能碰到的极端情况，不断确认细节，优化生产环节，最终达到所需。也会为了满足设计需要，投资协助供应链厂商进行技术研发，最终实现生产。从苹果的角度，此举确保了其设计出来的产品能够被供货商有效、经济地生产出来，最终实现获利。从供应链厂商的角度看，通过与苹果在研发创新上的深度合作，共同实现了技术层面的突破，不仅顺利完成产品的研发制造，更促使其不断提升自身研发实力，助力企业发展。



根据IDC数据预测，全球VR/AR市场规模将从2021年43.43亿美元，增长至2025年的361.12亿美元，复合年均增速为69.8%。而随着索尼PSVR 2、苹果MR、Meta Quest 3等主要产品的推出，整个XR产业有望迎来更快增长，市场规模的扩大将为供应链带来发展红利。同时，据IDC指，苹果Vision Pro大部分硬件组件的供应链企业来自中国，产品发布后，中国终端厂商势必积极跟进，共同推动AR/VR产业链结构布局优化。



天风国际发布研报称，虚拟显示技术布局深厚，坚定看好苹果后续 MR 新品发布对于 AR/VR 用户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。持续看好苹果新硬件发布龙头效应，相关 MR 供应链为：立讯精密、科瑞技术、智立方、杰普特、华兴源创、鹏鼎控股、领益智造、工业富联、歌尔股份、兆威机电、长盈精密、中石科技、高伟电子、精测电子。重点推荐立讯精密 (002475.SZ)、科瑞技术 (002957.SZ)。





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