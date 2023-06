Tuesday, 20 June 2023, 10:54 HKT/SGT Share: 从智能化、动力电池到绿电+储能,一窥联控新能源领域的前瞻布局

香港, 2023年6月20日 - (亚太商讯) - 据信报财经新闻报道,在全球双碳和能源转型背景下,解决新能源供需的结构性矛盾是瓶颈,也是必答题。新能源行业景气度正持续提升,比亚迪、中创新航、百度等多家企业着力于新能源汽车、动力电池、新能源智能化等赛道及相关细分赛道。而新能源领域的玩家不止这些,联想控股(3396.HK)前瞻性地发现该领域的长期发展潜力,通过产业运营及产业孵化与投资,长期推动成员企业参与到能源转型的创新研发与投资助力之中。近年来,随着政策引导、市场需求及自身发展等多种因素的共同推动下,在产业蓬勃发展的今天,联控早早种下的种子已经逐步在新能源领域「生根发芽」,成长出了像宁德时代、中储国能、融科储能等一批新能源主线或细分赛道代表性企业。



智能化:新能源汽车的进一步变革



当下,我国汽车产业在存量竞争中,正以新能源这一主题开启新阶段,开辟新战场。6月2日国务院常务会议上,促进新能源汽车产业高质量发展等一系列利好政策的出台更是再次推动了新能源汽车呈持续爆发式增长。数据显示,2022年,我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,连续8年保持全球第一,已形成较为完整的新能源汽车产业链,正经历从电动化到智能化的进一步变革,联想控股提前看高新能源汽车行业的潜力,推动旗下成员企业,在该领域深耕布局。



2021年,联想集团就已确立智能化转型方向,并宣布成立方案服务业务集团(SSG)。如今,基于自身研发积累数智化解决方案的经验,联想集团能够为新能源汽车提供基于战略和业务的数字化转型谘询规划,以及基于基础架构的数据中心的一体化解决方案,量身定制全行业解决方案,赋能新能源汽车的转型升级,实践案例包括联想智能车联网解决方案等。



联控旗下富瀚微,在智能车行领域,形成了车载前后装、舱内外的一系列富有竞争力的产品,涵盖前端摄像头、传输链路、后端主机的完整车规级视频芯片产品线,多款芯片已通过AEC-Q100车规认证,车载芯片方面的布局从 ISP 延伸到了 Tx 和 Rx 链路传输芯片。根据2022年报显示,其在智能物联、智能车行产品的营业收入为5.2亿人民币,已达到了2019年公司总营收的水平。此外,联想控股与富瀚微共同设立「瀚联半导体产业基金」深化双方在半导体产业的合作,还获得江阴市人民政府出资人民币3亿元参与并支持,该基金主要用于布局半导体、集成电路等等与富瀚微主营业务具有相关性和协同性的行业前沿领域,也为新能源汽车领域的智能化发展提供有力保障,共同推进产业布局与产业生态建设。



动力电池:新能源汽车的「心脏」



新能源汽车行业产销提升、迅速扩张的同时,也带动新能源相关电池技术及清洁电力能源建设等领域的前进,推动了整个新能源产业链的发展。这其中,便包含了作为新能源汽车「心脏」的动力电池。宁德时代董事长曾毓群介绍,全球动力电池的TWh时代已经到来,预计2030年全球动力电池及储能电量规模将超过4.1TWh。



中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据,1-5月,我国动力电池累计产量233.5GWh,累计装车量119.2GWh;新能源汽车市场实现装车配套企业共计43家。其中,联控旗下君联资本所投宁德时代以累计51.18GWh的装车量,达到市占率42.93%,位列动力电池企业第一;其主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售,是全球领先的动力电池和储能电池企业。



4月19日,宁德时代还在上海国际汽车工业展览会上发布创新前沿电池技术——凝聚态电池,该电池单体能量密度高达500Wh/kg,实现高比能与高安全兼得,增强微观结构稳定性的同时,提高电池动力学性能,提升锂离子运输效率,并可快速实现量产,可谓动力电池又一技术创新。在锂离子电池和钠离子电池方面,宁德时代也均有所布局,包括凭借全生命周期锂离子补偿技术,有效降低锂电池的度电使用成本,并成功应用于晋江百兆瓦时级储能电站项目;以及研发的第一代钠离子电池单体能量密度高达160Wh/kg,突破全球上限,有望在2023年形成基本产业链。



在动力电池领域,锂离子电池具有利用效率高、响应时间快、能量密度高等优点,在新型储能产品中占据主导地位,其在新能源汽车中的应用正逐渐进入产业视野,据统计,全球锂电市场2022年的规模已超过500亿美元。国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等企业都发力于锂电池,以抢占动力电池市场,联想控股旗下联泓新科亦是动力电池领域的「专业玩家」,新能源锂电材料也是联泓新科「十四五」期间重点投资布局的方向之一。



2022年报显示,联泓新科的锂电池电解液原料项目于年内顺利中交即将投产;新能源电池材料项目、生物可降解材料项目均已进入全面施工阶段。为进一步深化在新能源材料产业布局,联泓新科于今年5月14日与北京卫蓝共同投资设立合资公司,以实施被视为「下一代锂电池」的主要发展方向的固态电池、半固态电池等新型电池关键功能材料的开发、生产、销售。



绿电+储能:能源革命的加速器



中国工程院院士杨裕生称,实现「双碳」目标需应用大规模的可再生能源,建立新型电力系统。发电、储能皆是新型电力系统中不可或缺的部分,联控推动旗下成员企业和基金紧扣国家产业规划和政策导向,早已在相关领域深耕布局。



近日,正奇控股20GW高效N型电池片智能制造产业化项目开工,该项目一期力争今年内建成投产,预测年可新增绿电70亿千瓦时,节约标准煤87万吨,减排二氧化碳700万吨,将创造良好的社会和经济价值。



联想之星同样积极布局新能源、新材料等领域,投资了中储国能等企业。5月29日,联想之星宣布继续跟进投资中储国能A轮融资。作为中国科学院工程热物理研究所的产业化公司,中储国能是目前我国唯一同时具备百兆瓦级压缩空气储能和盐穴压缩空气储能工程业绩的单位。



君联资本聚焦能源脱碳、终端电气化智能化及合成生物等碳中和领域相关赛道多年,重点关注包括光伏、风电、储能等能源脱碳方向,及锂电池汽车、氢燃料电池汽车、电池回收等终端电气化智能化方向,荣获2022年「中国双碳与新能源领域投资机构TOP20」等多个奖项,投出了微导纳米、赛伍技术、林洋能源、融科储能等企业。君联资本于今年4月领投融科储能B轮融资,为其钒液流电池储能商业化进程助一臂之力。融科储能在全钒液流电池领域已经达到国际领先水平,并全面参与国内外标准制定,2022年5月,由大连融科储能承担建设的全球最大的100MW/400MWh全钒液流电池储能电站并网运行,不仅标志着全钒液流电池商业化应用迈上新台阶,还充分验证了全钒液流电池在提供电网调峰、保障新能源消纳和城市用电安全等公共服务方面发挥的电力基础设施作用。国务院总理李强6月7日调研该企业时,关注融科储能的全钒液流电池技术创新和产品开发进展,并鼓励其继续深耕专业领域,积极开发面向更多应用场景的优质产品。



中长期来看,「碳中和」的趋势下,近几年利好政策频出,让新能源、新能源汽车及相关行业成为备受关注的热门赛道,迎来投资热潮,引得各大企业争相进入。而联想控股作为该赛道早期的入局者,已提前抓住机遇,整合布局新能源产业链,带动成员企业投资并深度参与新能源相关领域,助力能源转型。相信随着联控在该领域的持续深耕,未来将释放更多价值贡献,获得机构和投资人的持续关注,前景可期。





