佳明集团控股有限公司公布截至2023年3月31日止之全年业绩 收入和净利润创历史新高



香港, 2023年6月20日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（「公司」，连同其附属公司合称「集团」，股份代号：1271.HK）今天公布截至2023年3月31日止年度（「2022/23年度」）全年业绩。



摘要

-- 收益录得50.046亿港元，较上一个财政年度收益增加5.1倍

-- 全年溢利12.755亿港元，上升71.7倍

-- 建议派发末期股息每股5.0港仙及特别股息每股15.0港仙

-- 透过未来升级及扩展数据中心，对持有及营运数据中心业务维持正面乐观态度

-- 积极寻求增加香港土地储备作物业发展

-- 执行中国广西省南宁市的房地产开发计划，目标市场为高档银龄住宅市场



集团于2022/23年度的综合收益约50.046亿港元 (2021/22年度：8.179亿港元)，较2021/22年度增加5.1倍。综合毛利亦增加31.2倍至19.878亿港元 (2021/22年度：6,170万港元)。主要来自「明翘汇」项目完成销售并交付单位予客户，致使于回顾年内确认相关收益和盈利。2022/23年度净溢利增长71.7倍至12.755亿港元 (2021/22年度：1,750万港元)。每股盈利为89.85港仙(2021/22年度：1.24港仙)。撇除投资物业的公平值变动，集团于2022/23年度录得基础溢利12.993亿港元，对比2021/22年度则为基础亏损7,520万港元。每股基础盈利为91.53港仙(2021/22年度：每股基础亏损5.30港仙)。



集团相信，长远的高股息政策是与股东分享利润最佳的回馈。由于业绩表现突出，董事会宣布拟派发2022/23年度末期股息每股5.0港仙。为庆祝本集团在联交所上市十周年，并感谢本公司股东一直以来的支持，董事会同时建议派发特别股息每股15港仙。连同已派付之中期股息每股6.0港仙及特别中期股息每股20港仙，2022/23年度的股息总额将为每股46港仙。



集团通过成功推出其首个标志性地产发展项目「明寓」，其位于九龙太子道西279号，为豪华住宅项目，展示了其于地产发展项目高超的启动和执行能力。 于二零二三年三月三十一日，项目共18个单位中已售出15个。



「明翘汇」住宅项目位于新界青衣细山路 18 号，提供 776 个住宅单位，实用面积约 345,000 平方呎。自二零一九年十一月开始预售以来深受市场欢迎，于二零二三年三月三十一日已售出逾92%之单位。预售单位在二零二二年三月获发满意纸后开始于二零二二年四月交付予买家。于2022/23年度确认入账之销售收益达48.5亿港元。



「明隽」项目位于九龙土瓜湾炮仗街41、43及45号，邻近土瓜湾港铁站，楼面面积约31,000平方呎，现发展成为一幢楼高22层的商住大厦，提供76个住宅单位及住客会所，并设有两层商铺。住宅内部装修工程已大致完成，预售前期工作亦已展开。



联发街地盘位于新界粉岭联发街1号，拟发展为总楼面面积约 36,000平方呎的住宅及商业项目。地基工程正在进行中，项目预计将于二零二五年中完成。



集团于二零二三年二月收购位于北角堡垒街66号和建华街57号两个物业，其地盘面积约3,240平方呎，可发展楼面面积约30,000平方呎。现时建华街57号为空置土地，而堡垒街66号为一幢五层建筑物，将安排于二零二三年第三季内拆卸。此地盘计划重建为住宅及商业项目。



平衡的投资组合发展包括地域的扩展。集团位于广西省南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区的地盘，面积约574,000平方呎，拟发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目，包括高层住宅单位、别墅、零售商店及康养中心，目标客户将为银龄和退休人士以及其家属。预计总楼面面积约为 1,100,000 平方呎。集团正向相关政府部门办理所需的文件审批，并计划于今年稍后时间开始施工。



数据中心是平衡的投资组合发展的一个重要执行策略。集团现时拥有iTech Tower 1及iTech Tower 2两座数据中心，其租赁业务的收益保持良好增长，按年上升20.5%至2.35亿港元。增长主要由现有和新客户在数据中心空间的使用率上升以及电费上涨令租金相关收入增加带动。



位于粉岭的两个新高端数据中心现正进行施工。于完成发展两个数据中心后，集团的物业组合总楼面面积将增加186,000平方呎。



佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结：「2023年对企业来说仍然是具有挑战性的一年。 随着经济在后疫情时期逐步恢复，再加上未来潜在的加息，我们认为对今年的前景保持谨慎的看法是驾驭任何艰难环境的关键。集团一直坚定不移地建造一个平衡的业务架构和组合，以扩大经常性收入来源，达到抗衡全天候经济形势下的可持续发展力。在我们出色的员工和管理团队努力下，归功于「明翘汇」项目完成销售，我们在2022/23财政年度取得了显著的成绩，收入和净利润创下历史新高。我们将继续推售「明翘汇」和「明寓」剩余之单位。我们预期将于二零二三年下半年开展预售「明隽」项目。粉岭两座全新高端数据中心的发展正按计划进行，目标分别于二零二五年年中及二零二六年年中交付，以解决强劲的需求。同时，我们仍致力改善和升级现有数据中心的基础设施，为现有客户提供可靠的服务。凭借良好的往绩记录及稳健财务状况，我们会继续谨慎物色适合的发展项目，为我们的持份者创造长期可持续的价值和良好的成果。」



有关佳明集团控股有限公司 （股份代号：1271.HK）

佳明集团控股主要从事物业发展及物业租赁、楼宇建筑业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供货商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供货商之一，客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团现正营运两座高端数据中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮，拟发展成两座新高端数据中心。此外，集团已经完成高档住宅项目「明寓」，目前，正销售的青衣细山路住宅项目「明翘汇」，及可展开预售的九龙土瓜湾炮仗街住宅及商业的综合项目「明隽」，地产发展中项目包括位于新界粉岭联发街1号联发街地盘，及位于北角堡垒街66号和建华街57号地盘。在中国内地，拥有位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区，地盘面积约574,000平方呎，拟发展为总建筑面积约1,100,000平方尺的住宅项目。



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