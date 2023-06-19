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来源 ADICON Holdings Limited 艾迪康宣布于港交所主板上市计划 每股作价12.32港元

香港, 2023年6月19日 - (亚太商讯) - 中国独立医学实验室（「ICL」）的开拓者及中国三大ICL服务提供商之一 ── 艾迪康控股有限公司（「艾迪康」或「公司」；股份代号：9860.HK），今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划。



业务亮点

-- 艾迪康为中国领先的独立医学实验室（或ICL）服务提供商。据弗若斯特沙利文，按2020年至2022年三个年度(1) 的总营收计算，艾迪康为中国前三大ICL服务提供商之一。艾迪康的成功有赖于行业领先的营运能力、强大的研发技术及质量控制，以及有经验丰富的高级管理团队。

-- 透过遍布全国的33个自营实验室，艾迪康为医院和体检中心提供一流且丰富的检验服务。

-- 艾迪康丰富而极具竞争力的检测组合包括4,000多种医疗诊断检测，其中包括1,700多种普检及2,300多种特检。艾迪康的检测量从2020年的60.1百万次增长至2022年的164.9百万次，复合年增长率为65.6%。

-- 至2023年6月9日(2)，艾迪康通过专用冷链物流网络，服务于中国30个省市及1,600多个市县的19,000多家客户。

-- 于一系列利好的政府政策及行业形势等背景下，作为ICL服务的市场领先者，艾迪康将受惠于中国检测市场的需求增长。

-- 艾迪康计划将融资所得用于拓展ICL网络的广度与深度，继续开发新检测方法并运用创新技术；进一步优化实验室自动化流程及物流能力；并将选择性地寻求战略投资及联盟，以及其他新兴增长机会。



公开发售亮点

-- 艾迪康计划全球发售33,192,500股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中29,872,500股发售股份将作国际发售（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），其余3,320,000股发售股份将作香港发售（可予重新分配），每股作价12.32港元。

-- 艾迪康将于2023年6月19日（星期一）上午9时开始于香港公开发售，2023年6月23日（星期五）中午12时正截止。股份预计将于2023年6月30日（星期五）开始于香港联合交易所（「联交所」）买卖，股份代号为9860，每手500股。

-- 摩根士丹利亚洲有限公司及富瑞金融集团香港有限公司为上市项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



艾迪康计划全球发售33,192,500股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中29,872,500股发售股份将作国际发售（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），其余3,320,000股发售股份将作香港发售（可予重新分配），每股作价12.32港元，预计筹募资金4.8亿港元。



艾迪康将于2023年6月19日（星期一）上午9时开始于香港公开发售，2023年6月23日（星期五）中午12时正截止。股份预计将于2023年6月30日（星期五）开始于联交所买卖，股份代号为9860，每手500股。



艾迪康已与多个基石投资者订立基石投资协议，包括迈瑞全球（香港）有限公司、香港新产业生物有限公司、复星诊断科技（上海）有限公司、Timestar Elite Limited及Corelink，基石投资者已同意按发售价认购以总额约37百万美元（或约290百万港元）可购买之数目的发售股份。



艾迪康控股有限公司执行董事及首席执行官高嵩先生表示，「作为中国迅速发展的ICL行业的领导企业，我们秉承『成为每个人身边的医学检验专家』的使命。先进的检测能力，创新且一流的质量控制标准是我们业务的核心，我们计划将首次公开上市筹资所得，进一步投资于前沿的检测方法并运用开拓性技术，致力于成为医生和大众信赖的伙伴。」



艾迪康控股有限公司董事主席兼非执行董事、凯雷投资集团（亚洲）董事总经理杨凌女士表示，「与发达国家市场相比，我们相信中国的ICL市场还处于起步阶段，行业拥有广阔的发展空间。我们坚信，在我们不断扩大服务范围以及具备强劲执行能力的前提下，艾迪康将受惠于该行业的美好前景。」



摩根士丹利亚洲有限公司及富瑞金融集团香港有限公司为上市项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



快速增长ICL行业中的市场领先者



得益于一系列利好政策及行业形势，中国ICL市场规模显著增长，根据弗若斯特沙利文的资料，中国ICL市场自2017年的人民币147亿元增长至2021年的人民币223亿元，复合年增长率为10.9%，并预期于2026年进一步增长至人民币513亿元，复合年增长率为18.2%。作为中国三大ICL服务提供商之一，艾迪康将受惠于中国检测市场的需求增长。



艾迪康主要透过遍布全国的自营实验室组成的集成网络为医院和体检中心提供丰富且一流的检验服务。



-- 截至最后实际可行日期，艾迪康拥有33个自营实验室，广泛覆盖中国30个省市。

-- 艾迪康亦拥有4,000多种行业领先的检测项目，其中包括1,700多种普检及2,300多种特检。截至2022年年底，艾迪康为医疗机构、体检中心、生物制药公司及受托研究机构（「CRO」）等19,000多家客户提供检验服务。

-- 过去三年，艾迪康的检测量从2020年的60.1百万次增加33.9%至2021年的80.5百万次，并进一步增加104.8%至2022年的164.9百万次。



控股股东Pearl Group Limited自2018 年以来实施一系列变革，该公司由全球性投资公司凯雷集团最终拥有的投资基金所拥有。得益于此，于往绩记录期间，艾迪康录得快速增长，拥有强劲财务业绩。总收益由2020年的人民币2,741.7百万元增至2022年的人民币4,860.6百万元，复合年增长率为33.1%。经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）由2020年的人民币567.6百万元增至2022年的人民币1,019.8百万元，复合年增长率为34.0%。经调整纯利（非国际财务报告准则计量）由2020年的人民币367.0百万元增至2022年的人民币621.1百万元，复合年增长率为30.1%(3)。



艾迪康的基础检测业务，即非新冠检测业务保持了稳定增长，2020年至2022年间，收入分别为人民币18.17亿元、人民币21.47亿元和人民币25.76亿元。随着中国对新冠疫情相关限制的取消，艾迪康的基础检验服务的需求回升，进而推动了艾迪康非新冠收入的增长。于截至2022年3月31日止三个月至2023年同期，非新冠检测业务的收益贡献大幅增加。



经验丰富的顶级管理团队获得股东的大力支持



艾迪康的管理团队拥有全球及中国医疗保健公司的丰富行业经验。于2018年10月，公司引入一家由凯雷最终拥有的投资基金所拥有的公司——Pearl Group Limited作为控股股东。



来自Pearl Group Limited及其他投资者为艾迪康提供丰富资源、专业知识及专业管理，加强了公司的企业合规，重设了增长轨道，控股股东为艾迪康提供重大战略见解，并帮助提高管理能力、运营效率、业务发展能力及企业管治，引领艾迪康实现快速增长及强劲的往绩记录业绩。



强大的研发及质量控制能力是提供丰富、优质且先进的检测组合的基础



艾迪康的检测组合为其服务核心。截至2022年12月31日，艾迪康提供含4,000多种医疗诊断检测的丰富检测组合，所涵盖的各种专业组别，包括临床免疫学检测、临床化学检测、临床分子生物学检测及病理学检测。凭借其深具竞争性的检测组合，艾迪康能够提供广泛的检测项目，方便医生作出诊疗决定，还可特制检测项目，以满足医疗机构、制药公司、CRO及其他客户的特定检测需求。



艾迪康丰富的检测产品由配备先进检测技术的一流实验室提供支持，包括化学分析仪、血液分析仪、组织病理学、流式细胞术、分子病理学、质谱、二代测序（NGS）监测及数字聚合酶链反应 （dPCR）。艾迪康先进的检测技术亦使其能够有效地进入各个专业领域，并快速开发创新检测产品，以满足不断发展的临床需求。



强大的研发能力为艾迪康的优质检测项目提供有力支持。截至最后实际可行日期，艾迪康拥有228项注册专利，涵盖主要业务重点，即传染病及血液疾病，以及大量在临床需求上未获满足的领域，如个性化用药、单基因遗传疾病及实体瘤。同时艾迪康亦积极与声誉良好的医学研究机构、大学及医院合作，以开发新检测方法及技术，从而进一步提高检测能力。此外，艾迪康拥有一个专业的研发团队，由拥有10多年行业经验及专业知识的业内资深人士领导，强大的研发能力确保检测产品质量优良。



质量控制是艾迪康有能力不断提供优质检验服务以赢得客户信任及忠诚度的基础。截至2022年12月31日，艾迪康有18个实验室获得ISO15189认可，从而确保其为客户提供达国际标准的检测服务。艾迪康已建立「总部 － 实验室」两级质量保证体系，各个方面均受限于严格的质量控制标准及措施。



于往绩记录期间，艾迪康获得4,100多项外部质量保证或EQA证书，并参与合共40,000多个EQA项目，涵盖临床化学、免疫学、分子生物学及病理学领域。凭借自身的质量保证，艾迪康已作好全面准备扩展客户群及把握日益增长的市场份额。



行业领先的ICL运营能力



作为全国行业领先的ICL服务提供商，艾迪康拥有卓越的运营能力。



-- 至2022年底，艾迪康通过陆路、铁路及航空保持强大灵活的物流网络，覆盖中国30个省市及1,600多个市县的19,000多家客户。艾迪康的物流能力确保样本的快速运输及检测结果的及时报告。于往绩记录期间及直至最后实际可行日期，日均多达540,000个样本于当天送达。

-- 艾迪康有效的销售及营销活动进一步推动其业务增长。截至2022年底，艾迪康拥有一支由全国1,500多名员工组成的受专业训练及良好教育的内部销售及营销团队，定期与医疗机构、医生及关键意见领袖沟通，介绍及推广艾迪康服务。

-- 艾迪康还组建了一只由200多名行业资深人士组成的特殊销售团队来推广其特检服务，并通过定期组织、赞助及参与行业领先的学术会议、研讨会及专题讨论会，以加强艾迪康于医疗专业人士中的品牌知名度。



不断扩大的服务范围推动强劲的增长轨迹



扩张网络：受惠于可复制的「总部 － 实验室」两级管理方案，艾迪康在全国范围内迅速扩大足迹。实验室数量由截至2018年12月31日的19个增加至截至最后实际可行日期的33个，服务的客户由2018年的11,000多家增加至2022年的19,000多家，从医疗机构及体检中心到覆盖30个省市的生物制药公司及CRO。根据此管理方案，艾迪康集中规划战略及举措，并有效监测地方执行质量。艾迪康总部建立统一的标准化操作程序及政策，并贯彻于全国的实验室，这使艾迪康能够以经济高效的方式开设新实验室并整合收购的实验室。



扩大服务范围：艾迪康提供的检测项目数由2018年的约1,800个大幅扩展至2022年的4,000多个，特别是特检项目，由2018年的650多种增长至2022年的2,300多种。艾迪康不断寻求扩大服务范围，与生命科学行业世界领先及国际知名的公司签订合作协议，并由此加强了其市场领导地位。于2022年6月，艾迪康与领先的精准肿瘤学公司Guardant Health（纳斯达克：GH）签订战略合作协议，获授予向中国研究人员提供Guardant行业领先的全基因组测序分析（CGP）检测的独家权利，并成为Guardant专有的液体及组织活检检测于中国的独家授权商。此外，于2021年4月，艾迪康与一家提供全面、综合药物开发、实验室及生命周期管理服务的全球领先CRO签订总实验室协议，为其指定的临床研究或项目提供检验服务。



更广泛的客户范围：经过四年的快速发展，艾迪康将服务范围大幅扩展至所有类型的医疗机构、体检中心、生物制药公司及CRO。于2019年4月，艾迪康与领先的体检及咨询服务供货商美年开始合作，为其在全国各地的体检中心提供检验服务，并很快于中国的体检市场建立强大的影响力。至2022年底，艾迪康合共为中国930多个体检中心提供服务。此外，凭借强大的检测能力，艾迪康亦为全球及国内信誉良好的生物制药公司及CRO提供检验服务，协助他们简化药物开发流程，加快临床试验。



聚焦于增强检测能力和检测项目组合以驱动未来增长



展望未来，艾迪康计划将融资所得用于进一步提高检测能力及组合，推动未来增长；透过战略性开拓尚未开发的市场以拓展ICL网络的广度与深度；继续开发新检测方法并运用创新技术；进一步优化IT基础设施以及自动化实验室流程及物流；及选择性地寻求战略投资及联盟，以及其他新兴增长机会。



关于艾迪康控股有限公司

艾迪康控股有限公司（「艾迪康」或「公司」；股份代号：9860.HK） 艾迪康为中国三大独立医学实验室（「ICL」）服务提供商之一，透过遍布全国的33个自营实验室集成网络，主要为医院及体检中心提供丰富的一流检验服务。凭借强大的研发及质量控制能力，艾迪康可提供丰富、优质且先进的检测组合，截至2022年12月31日，艾迪康提供含4,000多种医疗诊断检测的具竞争性且丰富的目录，其中包括1,700多种普检及2,300多种特检，能够为医疗机构、体检中心、生物制药公司及CRO等19,000多家客户提供检验服务。作为中国领先的ICL服务提供商，艾迪康致力于持续为患者及公众提供高质量的检测服务，并成为医疗专业人士及公众值得信赖与可靠的合作伙伴。



(1) 或定义为「往绩记录期间」。

(2) 或定义为「最后实际可行日期」。

(3) 用该非国际财务报告准则计量作为分析工具具有局限性，该等计量不应被视为独立于或可代替公司根据国际财务报告准则所呈报经营业绩或财务状况的分析。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代艾迪康控股有限公司发布。如有垂询，请联络：



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电话︰852 3150 6788

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