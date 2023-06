Friday, 16 June 2023, 17:47 HKT/SGT Share:

来源 GF Securities 广发证券连续七年赞助香港科技大学创业大赛 助力培育香港青年创业家

香港, 2023年6月16日 - (亚太商讯) - 近日,由广发证券股份有限公司(“广发证券”,股票代号:1776.HK; 000776.SZ)连续七年赞助的“科大 - 信和百万奖金创业大赛2023”(简称“创业大赛”或“大赛”)在香港科技大学圆满结束,吸引了234支参赛队伍,数量创历年新高。经过激烈的角逐,旨在令细胞疗法惠及大众的Allegrow,凭借自研的AimGel平台,通过团队专有的水凝胶微珠技术实现更快速、更便宜的细胞疗法生产,在众多参赛项目中脱颖而出,获得本届创业大赛的冠军以及由广发证券赞助的“广发创新奖”。广发投资(香港)有限公司执行董事麦小颖女士连续两年受邀担任颁奖嘉宾和决赛评委,在现场为参赛队伍提供专业意见和指导。

广发投资(香港)有限公司执行董事麦小颖女士(左一)颁发“广发证券创新奖”予Allegrow

本届创业大赛香港赛区获奖团队与颁奖嘉宾和决赛评委合影

广发控股(香港)首席执行官林晓东先生也密切关注大赛并在本届大赛开赛之初为参赛选手加油鼓劲。他认为,“企业家是敢于冒险,敢于展望新的可能性,无畏地追求理想的人。凭借创新的理念和坚定不移的奉献精神,企业家有可能对世界产生持久的影响。创业大赛为青年创业者培养了社区意识,使他们可以相互学习,并就新想法进行合作。广发控股(香港)致力于通过这类大赛,倡导创业精神,为未来投资。”



港科大百万奖金创业大赛自2011年创办,至今已经举行十三届。广发证券连续七年作为大赛的白金赞助商,全力支持青年创新创业,并连续五年赞助设立“广发创新奖”以特别表彰在创新方面有所突破的创业队伍。目前大赛已由香港单一赛区扩展到国内其他赛区,包括北京、广州、澳门、深圳、佛山五个地区,成为大中华地区知名的青年创业比赛。大赛至今获逾700个来自世界各地,具人工智能、医疗等不同科研背景的队伍参加,培养出多个广受认可的初创企业和项目。香港赛区的前3名队伍还将获得与来自其他五个赛区的获奖队伍一起进行全国总决赛的资格,共同角逐创业大赛的全国总冠军。



本届创业大赛以“开创你的丰硕未来(Empower your Future)”为主题,吸引了234支参赛队伍,数量创历年新高。今年赛事分三轮举行,参赛项目主要专注于医疗保健、人工智能、可持续发展等热门领域,当前受到热议的ESG也得到创业者的广泛关注,今年赛事中80%的参赛项目均涉及ESG元素。作为大赛多年的赞助商,广发证券全程参与比赛。广发投资(香港)有限公司执行董事麦小颖女士连续两年受邀担任颁奖嘉宾和决赛评委,在现场为参赛队伍提供专业意见和指导。



麦小颖女士表示,“非常荣幸今年再次代表广发证券参与创业大赛,并担任颁奖嘉宾和评委。今年的赛事涌现了更多优秀的创业团队,在他们的展示中,我们感受到丰富的创业理念和市场洞察力。作为广发在境外的私募股权投资平台,广发投资(香港)一直关注并支持各个领域杰出的初创企业。未来,广发证券及其旗下子公司将会持续身体力行,令更多优秀的高校研究成果走向社会,支持优秀创业者、成就伟大企业。”



作为中国资本市场最具影响力的证券公司之一,广发证券一直以实际行动投身于公益事业。在境内,广发证券通过“广发证券大学生微创业行动”等项目聚焦科技创新,扶持青年学生创新创业实践。自2015年起,广发证券已连续八年成功举办微创业活动,累计投入逾千万,帮助大学生提高创新创业能力,至今共收集大学生微创业项目8,830个,奖励扶持微创业项目超过400个,在国内1,000多所高校中累积了较高的品牌认知度和影响力。未来,广发证券将继续秉持“广聚爱,发于心”的公益理念,积极履行社会责任,全力推动境内外青年创业事业蓬勃发展。



关于广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ,1776.HK)。公司凭借卓越的经营业绩、持续完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展,多年来是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。截至2022年12月31日,公司在全国有338家分公司及营业部,分布于全国31个省市自治区,资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。公司依托“广发证券社会公益基金会”积极履行社会责任,聚焦扶贫济困、助学兴教两大领域,主动践行社会责任,公司美誉度和品牌影响力持续提升。





