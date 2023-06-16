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来源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗公布二零二三财年全年业绩 纯利增加132％至5,710万港元

品牌中药业务强劲增长54.5％

建议派发末期股息每股2.5港仙

香港, 2023年6月15日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「公司」；股份代号：2161，连同其附属公司统称「集团」）为香港品牌保健品的领先营销商及分销商，集团今天公布截至二零二三年三月三十一日止年度（「二零二三财年」或「报告期」）的全年业绩。



业绩亮点

-- 收益按年上升28.1%至5.2亿港元

-- 权益持有人应占溢利增加132%至5,710万港元

-- 品牌中药业务大幅增长54.5%

-- 董事会建议派发末期股息每股2.5港仙

-- 中国跨境电商业务势头良好，有赖于持续推动扩展产品供应及客户流量

-- 受惠于消费者接受程度日益提高以及业务地域范围扩大，品牌中药分部增长前景乐观



随着香港经济稳步复苏，防疫措施逐渐放宽，加上消费者信心有所改善，集团的整体销售显著上升。报告期内， 集团总收益录得5.2亿港元，较去年同期显著增长28.1％，主要得益于品牌中药业务的强劲表现。



集团的毛利增长27.2%至2.1亿港元，权益持有人应占综合溢利较去年同期显著增加132％至5,710万港元，主要由于集团跨境电商业务收益大幅增长，以及品牌中药业务表现卓越。



董事会建议派发末期股息每股2.5港仙。包括已派付的中期股息每股0.5港仙，二零二三财年的股息总额为每股3.0港仙。



以市场为导向的产品组合巩固强韧表现

于报告期内，尽管2019冠状病毒疫情为市场带来挑战，但健倍苗苗的产品组合表现强韧。集团的产品组合囊括多个知名品牌的品牌药、品牌中药及健康补充品。受惠于品牌中药销售造好及跨境电商销售发展前景良好，集团收益录得持续增长。



品牌中药分部的销售收益显著上升54.5％至3.6亿港元，主要受惠于疫情稳定促使零售气氛逐步复苏，加上中药服务需求日益殷切。当中，浓缩中药颗粒业务强劲的增长势头以及保济丸销售大幅增长，很大程度上推动了业务的销售表现。



跨境电商发展势头强劲

集团于中国的跨境电商业务发展势头凌厉，较上一报告期显著增长。



于报告期内，集团在天猫国际卖场型旗舰店及京东国际的两间自营旗舰店均增长迅速，市场份额及客户群的扩张均取得重大进展。此外，集团的领先品牌产品何济公止痛退热散亦表现亮眼，带动旗舰店在天猫排名名列前茅，于「双十二」活动期间在「非处方药品-国际」及「非处方药品-止痛药」类别排名榜首。保济丸等其他知名品牌产品于报告期内销售亦录得可观增长。



与此同时，集团亦积极扩展其本地电商平台 - 「医臣健康」（Go-Smart），让中国内地的潜在客户亦能购买集团的健康补充品。



把握中药的增长潜力

为推动香港传统品牌中药进军大湾区市场，广东省政府公布简化流程，让合资格的传统外用品牌中药持有人可向广东省药品监督管理局申请注册。受惠于有关措施，集团于大湾区注册药油品牌十灵油及镇痛霸祛风活络油已成功获批，预期将于短期内推出市场。



透过收购加强产品组合及分销平台

集团近期完成收购一家专门开发及推广健康保健品品牌的合资公司。该公司已建立强大的品牌药及健康保健品分销网络，包括发展健康补健品品牌「SEASONS (田心日辰)」及「Slimming Expert (修腩专家)」。透过该项收购，集团将更好地把握大湾区消费者医疗保健市场日益增长的机遇，加强自身健康保健品组合及分销平台。



健倍苗苗行政总裁黄一伟先生表示：「尽管面对第五波疫情及外部市场挑战，集团于二零二三财年仍然表现强韧。我们的优势在于拥有多个著名品牌、卓越的商业执行力及灵活适应市场变化的能力。



我们对医疗保健行业前景保持乐观，在推行增长策略之同时，亦注重营运卓越。这些策略包括扩张我们的电子商务平台、把握大湾区品牌中药的潜力以及善用强大的商业执行力扩充产品组合。我们的目标是为消费者提供优质的品牌医疗保健品，帮助他们有效地管理健康，从而实现我们的使命 – 推动『自我保健，成就更佳健康』。」



有关健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代号：2161）

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的营销专业知识并具备深厚的制药背景，秉承产品功效和质量至上的优良传统，在行业内定位独特，致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商，集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品，包括品牌药、品牌中药及健康保健品，其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「德国秀碧除疤膏」、「德国宝宝手指水」、「美德玛宝儿除疤啫喱」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」、「十灵丹」、「十灵油」及「镇痛霸祛风活络油」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年 5月27日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情，请浏览：www.jbmhealthcare.com.hk



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