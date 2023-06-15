Thursday, 15 June 2023, 16:57 HKT/SGT Share: 辉立证券予碧瑶（1397.HK）「买入」评级 目标价1.18港元

香港, 2023年6月15日 - (亚太商讯) - 辉立证券发表研报，予碧瑶绿色集团（1397.HK）「买入」评级，目标价为1.18港元，较建议时股价 0.68港元计算，有73.5% 上升空间。



辉立证券指，碧瑶绿色集团（「碧瑶」）成立于1980 年，为香港最大的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、绿色科技、有机肥料生产、园艺绿化工程、虫害防治、废物管理等服务。公司的主营业务主要分为四大分部，包括：（1）清洁服务；（2）废物处理及回收业务；（3）园艺服务；以及（4）虫害管理业务，客户涵盖各行各业及不同类型机构，如政府部门、公营机构及跨国企业集团等。



核心业务持续录得可观增长

公司截至2022 年12 月底止年度（FY2022），整体收入约1,793.1 百万元（港元．下同），按年增加约40.8%。期内，股东应占溢利为约53.7 百万元（FY2021：12.8 百万元），按年大升约3.2 倍。每股基本盈利约12.9 仙（FY2021：3.1 仙）；末期股息每股3.8 仙。



回顾期内，尽管整体毛利约为151.0 百万元，按年增加约38.5%；然而，受到废物处理及回收分部新项目的初始运营成本影响，其短期内相关收入或会与开支不成正比，加上高水平的虫害管理服务市埸竞争激烈，以及高能源价格抵销，毛利率按年下滑0.2个百分点至8.4%。



按业务划分，清洁作为公司核心业务继续于年内录得可观增长，收益较去年增加约61.2%，至约1,330.7 百万元，占总收益约74.2%。年内，公司获得多份街道清洁服务合约，总值约19.9 亿元，分别为旺角区、沙田区、元朗区、西区、大埔区共五区提供街道清洁服务。由于疫情导致清洁服务需求增加，有利公司成功获得高利润率的清洁服务项目，并带动清洁业务毛利率由FY2021 的8.8%，上涨0.5 个百分点至9.3%。



废物管理及回收方面，收入相比去年同期增加3.9%，至约243.2 百万元，占总收益约13.6%。期内，公司获食环署两份新废物收集服务合约，总价约1.4 亿元。公司作为环保署服务承办商，为香港处理超过5000 个回收点（包括塑料、玻璃樽、金属、废纸）；此外，碧瑶年内获环保署为期33 个月的「塑料回收先导计划」服务合约，为香港东区、观塘区及中西区提供塑料收集服务。公司亦为香港众多环保署辖下的「绿在区区」回收环保站、智能塑料樽回收机及不同机构，提供回收服务。另外，碧瑶分别为港岛、新界及离岛提供玻璃容器收集及处理服务。尽管分部管毛利率由FY2021 的9.4%，下滑6.0 个百分点至3.4%，但「都市固体废物收费计划」预期将于2023 年下半年正式推行，预计回收量将快速增长。加上随着「塑料饮料容器生产者责任计划」逐步落实，此法例将大幅增加塑料饮料容器的回收量，预计这两大计划，将直接拉动碧瑶回收服务的业务量，并提供更高的回报。



园艺业务方面，收入相比去年同期上升8.8%，至约122.2 百万元，占总收益约6.8%；相关毛利率按年增加4.6 个百分点至10.0%。年内，公司获香港科技大学及东涌东海滨长廊提供园艺保养服务。



虫害管理业务方面，收入相比去年同期下跌4.9%，至约97.0 百万元，占总收益约5.4%；相关毛利率按年微跌0.3 个百分点至7.4%。年内，公司中标食环署黄大仙区及大埔区虫害管理服务合同，价值约1.5 亿元。



2022 年，公司成功获得共30.8 亿元新合约，手头合约按年大幅增加约67.3%至约35.9 亿元，创历史新高；此外，公司于期内也维持约43.7%的较高投标成功率（FY2021：39.5%）。



辉立证券认为，目前，公司现时约八成收入来自政府及半政府机构合约，参照2022 年12 月底手头合约（一般2 至3 年期），将会有约1,795.1 百万元合约价值将于FY2023确认入账（约1,164.6 百万元将于FY2024 确认，而余下约629.8 百万元将于FY2025 及之后确认），此金额已高于FY2022 全年收入水平（1,793.1 百万元），加上2023 年有机会获得的新合约，因此尽管在全球宏观经济环境不稳的阴霾下，预期公司在FY2023 的业务和收入增长仍具有较高的确定性。该行调升公司2023 至2024 年EPS 预测至14.7 及16.6 仙，目标价为1.18 港元，对应为2023 年的预测市盈率为8.0 倍（与过去三年平均市盈率相若），评级为「买入」。





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