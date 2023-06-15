服务国家「双碳」战略 联想控股落子敦华绿碳 完善碳中和产业链布局

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|Thursday, 15 June 2023, 15:09 HKT/SGT
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香港, 2023年6月15日 - (亚太商讯) - CCUS（碳捕集、利用与封存）是碳消除的重要手段，亦是全球碳中和目标下不可或缺、无可替代的托底技术。联合国政府间气候变化专门委员会指出，如果没有CCUS技术，几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协议》目标。但CCUS目前还处于行业发展的早期阶段，需要得到社会各界的支持与赋能。
近期，联想控股通过联融股权基金完成对国内CCUS领先企业新疆敦华绿碳技术股份有限公司（以下简称「敦华绿碳」）的B轮投资，进一步完善「双碳」产业布局。本轮投资人还包括国电投旗下中电投融和新能源产业基金、陕鼓集团旗下常青基金等产业资本。
支持「双碳」托底技术 落子「碳消除」领域
敦华绿碳成立于2008年，是国内唯一的CCUS（碳捕集、利用与封存）专业化全产业链高新技术民营企业，通过在高碳排放企业配套建设二氧化碳捕集的整套设备，将含二氧化碳的工业尾气进行回收处理，帮助高碳排企业实现零碳排放；二氧化碳经过液化处理后，再用于石油开采（EOR），协助石油开采企业实现降本增效、提升采收率。敦华绿碳已在新疆地区克拉玛依石化、塔河炼化建成20万吨/年CO2捕集厂并持续稳定运行多年，能耗指标领跑全球，目前正在新建多座CO2捕集厂，加快业务布局。
联合国政府间气候变化专门委员会指出，「如果没有CCUS技术，几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协议》目标。」CCUS-EOR兼具CO2大规模灭失的环境目标和提高石油采收率的商业化经济目标，能够实现「减碳+油气增产」双重效益，为CCUS技术的大规模商业化提供了实际路径，也在降碳的同时为中国能源安全提供了创新方案，而敦华绿碳就是该领域中的领先企业。
据了解，敦华绿碳的本轮融资，主要用于其自有碳源捕集项目建设，加快产业链布局。联想控股表示，CCUS赛道是碳消除的重要手段，亦是全球碳中和目标下不可或缺、无可替代的托底技术，但目前还处于行业发展的早期阶段，更需要得到支持与赋能。双碳领域是联想控股资源分配、产业孵化与投资的重要方向之一，通过对敦华绿碳的投资，在碳消除领域落子，也进一步完善了公司在双碳产业的布局。
支持技术更好产业化 为「双碳」目标提供更多解决方案
敦华绿碳自成立起就积极研发、吸收专业技术，相继与大连理工大学、中国石油大学、上海交通大学等多所院校组建联合实验室，致力于CCUS前沿技术研究创新，是国家「十三五」重点研发课题「用于CO2捕集的高性能吸收剂/吸附材料及技术」的参与单位，其《CO2 捕集、运输、驱油、埋藏工程技术》作为唯一的CCUS技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》（2020年）。
联想控股表示，看好敦华绿碳在CCUS-EOR领域先发优势的基础上，通过本轮融资进一步拓展更丰富的业务场景。在更多CCUS场景和CCUS技术落地过程中，联想控股也将提供产业、技术、谘询、培训等多方位支持。
未来以敦华绿碳为载体，联想控股将进一步探讨加强与包括中科院在内的科研院所在CCUS领域的技术合作，孵化或早期投资更多具有潜力的技术和项目，持续支持更多的「双碳」技术走出实验室，走向产业化、商业化，为实现我国双碳目标提供更多解决方案。
同时，联想控股也将积极通过旗下各业务板块和众多被投企业的联动，促进CO2的捕集和利用在联想体系内快速落地，一方面打通更丰富的技术验证和商业落地的业务场景，另一方面，推出碳吸收、碳利用和碳减排的联想绿色生态样板，实现双向赋能。
构建低碳发展之路 为「双碳」目标做出更多「联想贡献」
在全球气候变化加剧的背景下，我国明确提出「双碳」目标：力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，充分彰显了在构建人类命运共同体进程中的大国担当。
联想控股积极响应国家「双碳」战略，也构建了具有自身特色的低碳发展之路。
一方面，积极推动旗下企业锚定绿色低碳发展，强化科技创新，推进降碳增效，例如联想集团承诺将于2050年达成整体价值链温室气体净零排放，业内首家推出了零碳服务，并持续打造零碳产品，启动「零碳工厂」；联泓新科实现光伏EVA国产替代，提升了光伏产业核心原材料的自给率，新型生物可降解材料PPC项目的落地有助于提升二氧化碳的有效利用，降低碳排放，同时，通过持续的工艺优化和技术创新有效减少二氧化碳排放；正奇控股发起设立了正奇光能科技，从事高效N型光伏电池片的生产。
另一方面，联想控股及旗下企业持续关注「双碳」赛道，通过投资孵化的方式，也取得了一定成果。旗下的君联资本和联想之星，在绿色投资方向已投资超过50家企业，覆盖能源脱碳、终端电气化/智能化、节能环保、生态修复等领域，其中包括宁德时代、先导智能、璞泰来、中储国能、莒纳科技等多家行业领先企业。
联想控股表示，坚持以科技和产业为抓手，将持续推动旗下企业坚持绿色低碳发展，争取在「双碳」多个环节做出更多的「联想贡献」，助力「双碳」目标的实现。
来源：联想控股微空间
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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