Thursday, 15 June 2023, 11:39 HKT/SGT Share: IPO分析:巨星传奇将启招股 重新包装“更具吸引力”

香港, 2023年6月15日 - (亚太商讯) - 巨星传奇宣布近日拟刊发补充招股章程并推迟招股。据市场消息透露,巨星传奇计划调整发行价格,同时延长股东禁售期,以增强投资者的信心,引进更多中长线基金和策略股东。



近年来,受市况拖累,许多IPO在港上市过程中遭遇波折而选择推迟上市。国农证券投资经理方泽翘分析,从过往完成招股却选择延迟上市的案例来看,其中乐华娱乐、森松国际、达势股份等均在重启招股后,下调了招股价格,乐华娱乐和森松国际价格下调幅度还不小,而他认为这些重新包装后的新股“仍具一定的吸引力”。



由于重新定价较原先更低,吸引许多新投资者参与股市。在四家公司中,有三家在重新启动招股后迎来认购热潮,像是乐华娱乐和森松国际在调整招股价后,获得超过20倍的公开认购倍数。百心安在没有基石投资者参与且认购情况未达预期的情况下,仍然成功以1.52倍的认购倍率完成发行。



而从上市首日的表现来看,公开认购倍数较高的公司,股价表现相对亮眼。乐华娱乐在首日涨幅达48%,森松国际更是暴涨259%。方泽翘指出,重启招股的案例中,高倍数认购的新股受到投资者追捧及认可,而认购倍数一般的新股,也会在后续几天发力。因此,他称巨星传奇作为准备重新上市的新股“潜力不容忽视”。



有鉴于此,巨星传奇料传将采取降价手段吸引投资人。降价未必不是好事,公司欲降低招股价迎合疲软的港股市场,却也是提供让利空间给投资人。据悉,巨星传奇在前次招股公开发售部分已获超额认购。故此次降低招股价发行,公开市场或将迎来小高潮。



公司此前引入的两大基石投资者手游股网龙及Blink Field,亦分别签署同意遵守为期12个月的股票锁定期。这一安排体现了基石投资者对公司的长期发展的信心。根据招股书披露,网龙及Blink Field的投资金额分别约2,340万港元及1.17亿港元。Blink Field持有人张源在业内是有名的投资风向标,他积极布局全球消费链,曾参与创立或投资多个知名项目包括OPPO、vivo、步步高和极兔等,投资版图涵盖东南亚及欧非市场。网龙主要从事网络及手机游戏开发,近年收购了多家知名的技术公司以布局元宇宙和教育领域的全球业务发展。



“IP赋能新零售”模式独特



巨星传奇的业务营运包括两大业务,分别为新零售业务和IP创造及营运业务。新零售业务主要开发及销售健康管理产品及护肤品;IP创造及营运业务包括IP内容创作及管理,即媒体内容创作、活动策划、明星IP管理,以及IP许可及销售相关产品。



值得关注的是,巨星传奇的商业模式较为独特:IP创造及营运业务赋能新零售业务,一方面IP业务自身能盈利,另一方面也能赋能新零售业务旗下品牌和产品的销售。



具体来说,以明星产品魔胴咖啡为例,巨星传奇打造周杰伦户外真人秀《周游记1》,并在节目中通过广告、点播及分散式产品植入等方式推广魔胴咖啡,与此同时通过分销网络售卖。在其驱动下,魔胴咖啡自2019年推出后,2020年总销量已达到332万盒,实现收入3.33亿元,并带动公司营收净利润由2019年的2,271.9万元增至2020年的7,563.1万元,增幅为232.9%。据灼识咨询统计,按总商品交易额计,巨星传奇在2020年至2021年,均是中国防弹饮料市场份额最大公司,在2021年约占市场份额的1/4。



明星IP储备量足够



另一方面,巨星传奇也持续发力IP创造与运营业务。此前公司就周杰伦IP授权与杰威尔签订协议,锁定了与周杰伦IP合作优先权,并与刘畊宏、Vivi、方文山、陈法蓉、詹宇豪、梁心颐,张杰等明星达成合作,同时还与孙耀威签订谅解备忘录,总计相关明星矩阵的粉丝达近2亿。在内容IP方面,则是媒体内容策划、活动策划等,例如制作周杰伦户外真人秀《周游记1》,还有为庾澄庆打造音乐脱口秀《乐来乐快乐》等。



而拥有明星IP的优势在于可以减少投入营销成本。2019年至2022年度,公司的销售及营销开支分别为1404万元、9490万元、9380万元及7240万元,分别占同期总收入的16.6%、20.8%、25.7%及21.1%。对比其他新零售企业,例如蕉下在2019年至2021年的销售成本分别为1.92亿元、3.38亿元及9.86亿元,占收入比分别为49.3%、42%及40.3%。相比之下,巨星传奇的业务模式优势明显。



资料显示,巨星传奇成功为刘畊宏打造超级健身IP,使其抖音账号粉丝数增长至2022年末的7150万,成为抖音历史上月度增粉最高的账号。据了解,2022年,巨星传奇主要通过抖音店直播带货销售产品的收益为3410万元,这为公司未来切入直播带货赛道提供了宝贵的经验。



直播带货提升业务增量



招股书显示,自2022年7月以来,巨星传奇启动直播带货试运营,由Vivi等明星及KOL通过直播间带货新零售产品。此前,同为直播概念板块的东方甄选(1797.HK)自宣布转型为直播电商业务后,该业务收入已于2022财年年报有所体现,股价逐步上升。巨星传奇在直播带货上的转型值得关注。



巨星亦称会持续发力直播带货业务,并列入未来发展战略目标。公司首席财务官赖国辉表示,集团未来将继续深耕直播业务发展,与抖音开展更深度合作,提高直播频率,朝周播至日播的方向迈进。不过,赖国辉认为当前集团流量尚未消化,需推出更多具自有配方产品及丰富供应链合作维持高毛利。



财务数据方面,2022年公司实现营业收入3.44亿元人民币,同比增速达58.4%;其中,新零售业务收入达2.4亿元人民币,占比为69.8%;IP创造及营运业务收入903.2万元人民币,占比为30.2%。过去四年,巨星传奇的收入年复合增长率高达58.41%。在利润表现上, 2022年经调整净利润0.77亿元人民币,过去四年复合增长率超过50%;截至2022年底,公司毛利率及净利率分别达64.75%及22.42%。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network