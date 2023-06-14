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来源 CIPHER-CORE, Inc CIPHER-CORE公司总裁应邀出席数字货币会议

德克萨斯州奥斯汀, 2023年6月14日 - (亚太商讯) - CIPHER-CORE公司（股票代码：CFCI）是一家提供通信系统端到端保护技术、物联网系统远程认证技术和加密现金技术的公司。



公司的首席执行官兼总裁中村宇利先生于2023年5月17日至5月19日出席了在墨西哥城举行的数字货币会议（DCC）。来自33个国家的71个组织聚焦于央行和私人数字货币的技术和设计方面。参加这次会议，向与会者介绍了我们产品在数字货币未来方面的成果。



会议的第一天，数字货币金融科技创新展示了最杰出的初创金融科技公司、一些创新中心商业银行以及数字货币创新机构。



十家创新公司被选中进行项目展示。CIPHER-CORE公司的中村先生是十家入选公司之一，他向央行高管和企业代表介绍了以下内容。



1. 我们的产品与现有解决方案的区别：

我们的产品是基于“信息理论安全”而构建的世界首个无法破解的完整密码技术在中央银行数字货币（CBDC）中的应用。这是世界上第一个也是唯一一个在零售环境下实现CBDC的“数字现金”理想的技术和产品。



2. 我们为什么认为我们能在数字货币领域产生影响：

首先，对于零售CBDC来说，我们是世界上唯一一个能实现“数字现金”的解决方案。另一方面，对于批发CBDC来说，由于始终会使用某种网络，我们能够提供一种解决方案，可以通过应用完整密码来消除“中间人攻击”，即使在今天也没有根本解决方案。



中村先生参加了各个银行和其他公司的演讲，并根据DCC的计划参加了相关活动。



中村先生直接向11位央行高管介绍了CIPHER公司关于CBDC的独特技术，所有央行高管都对他的提案表示浓厚的兴趣，并愿意进一步探讨合作机会。



投资者关系：

Claire Singleton

Tel: 801-580-9928

Email: clairesingleton@aol.com

URL: https://www.cipher-core.com/en



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