Friday, 9 June 2023, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 International Confederation of Midwives 国际助产士联合会在巴厘岛举行的第 33 届三年一度的大会上接待了数千名代表

荷兰海牙, 2023年6月9日 - (亚太商讯) - 国际助产士联合会 (ICM) 很高兴地宣布,第 33 届 ICM 三年一次的大会将于 2023 年 6 月 11 日至 14 日在巴厘岛举行。该活动将汇集来自世界各地的 2,300 多名助产士、孕产妇健康倡导者和医疗保健专业人员 分享知识和最佳实践,并庆祝助产士在改善孕产妇和新生儿健康方面的关键作用。

国际助产士联合会大会 - 第一天

印度尼西亚助产士参加在巴厘岛举行的第 33 届国际助产士联合会三年一次理事会会议。

根据世界卫生组织 (WHO) 最近的一项研究,全球每两分钟就有一名妇女死于妊娠或分娩相关并发症。 这一令人震惊的统计数据突显出迫切需要投资于孕产妇保健以及助产士在确保安全和健康分娩以及提供基本生殖健康服务方面的关键作用。



“第 33 届三年一度的大会是一个独特的机会,可以让来自世界各地的助产士齐聚一堂,共同合作并分享基于证据的实践和经验,”国际助产士联合会主席 Franka Cadée 博士说。 “我们很高兴能够在大流行之后再次将大家聚集在一起,我们希望提高人们对助产士在全球女性、性别多样化人群和家庭生殖健康方面的关键作用的认识。”



大会将举行全体会议、互动研讨会和海报展示,涵盖与助产相关的广泛主题,包括孕产妇和新生儿健康、计划生育以及助产教育和监管。 参与者将有机会与来自世界各地的同事交流并分享他们的知识和经验。 它还将为助产士提供一个平台,以倡导增加对该行业的投资,并推动助产士主导的教育和融入全球卫生系统。



“与印度尼西亚的所有助产士一起,很荣幸能够举办这次分享和学习会议,特别是巴厘岛的魅力,其自然、文化和美丽无非是鼓舞人心的,”总裁 Emi Nurjasmi 说。 代表东南亚的印度尼西亚助产士协会和国际助产士联合会董事会成员。 “本届大会的代表、演讲者和参展商来自世界各地,其目的不仅是支持助产专业的发展,而且鼓励助产士和女性走到一起、建立关系、发展想法并确定晋升途径。 ”



有关第 33 届国际助产士联合会三年一次大会的更多信息,请访问大会网站 https://midwives2023.org/ 。



国际助产士联合会很高兴为有兴趣报道大会的记者提供免费媒体通行证。 通过以下链接提交媒体代表认证请求:

https://midwives2023.org/media/



国际助产士联合会是一个国际认可的非政府组织,支持、代表并致力于加强全世界助产士专业协会。



联系信息

Daniela Drandic

Head of Communications

d.drandic@internationalmidwives.org



话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network