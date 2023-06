Friday, 9 June 2023, 12:42 HKT/SGT Share:

来源 FTLife Insurance Company Limited 富通保险获选《指标》「2022年度保险企业」大奖 共囊括六项殊荣,成为获奖最多的保险公司

香港, 2023年6月9日 - (亚太商讯) - 富通保险有限公司(「富通保险」)欣然宣布于「2022《指标》财富管理大奖」中囊括六项殊荣,包括「2022年度保险企业」最高殊荣,而公司在分销渠道、培训、产品发展、社交媒体,以及环境、社会和治理整合范畴均有卓越成就,刷新了其近年获奖纪录,成为年度获奖最多的保险公司。

富通保险于「2022《指标》财富管理大奖」中囊括六项殊荣,包括「年度保险企业」最高殊荣,肯定了公司在分销渠道、培训、产品发展、社交媒体,以及环境、社会和治理整合范畴的卓越成就 。

六项殊荣包括:

-- 2022年度保险企业大奖 “Insurance Company of the Year 2022” (最高殊荣)

-- 中介人支持 — 同级最佳大奖 “Broker Support - Best-in-Class” (连续六年)

-- 2022年度培训学院大奖 “Academy of the Year 2022” (蝉联)

-- 医疗保健产品 — 同级最佳大奖 “Health Care Product - Best-in-Class”

-- 社交媒体互动策略 — 杰出表现奖 “Social Media Engagement – Outstanding Achiever”

-- 环境、社会和治理整合 ”ESG Integration - Merit” – 优异奖



富通保险行政总裁叶文杰表示:「公司于去年面对种种环境挑战下仍能突破重围,于『2022《指标》财富管理大奖』中勇夺六项殊荣,成为「年度保险企业」,我实在为团队优秀的表现感到自豪。奖项推动富通保险培训更杰出的人生规划师,继续努力为客户带来适切卓越的保障方案及更有意义的共享价值。」



富通保险策略伙伴业务及卓越金融业务团队坚持为合作伙伴提供最优质的业务方案,以及最有力支持,让经纪伙伴及其客户享受到贴心的售前和售后服务。另一方面,富通保险持续研发及优化信息科技系统,为经纪伙伴带来一站式在线平台服务,协助他们更轻松管理业务,今年更连续第六年获颁「中介人支持 」同级最佳大奖,表现备受肯定,佳绩有目共睹。



富通保险重视人才培训,去年以人生规划为培训方针,将旗下保险顾问重新定位为人生规划师Life Artisans,并致力培育专业的Life Artisans为客户妥善规划每个人生阶段。富通保险善用创新科技,除「AI Drill」外,更于崭新概念中心「The GalaMuse」引入虚拟现实VR体验区,让Life Artisans更有效地了解客户各个人生阶段所需的人寿保障和潜在的财务缺口,从而为客户作更周详的人生规划,并有助他们在个人和保险事业上的发展,今年蝉联最高殊荣「年度培训学院大奖」乃实至名归 。



凭深受客户欢迎之自愿医保认可计划「悦康保」医疗保障计划,富通保险不负众望获颁「医疗保健产品」 同级最佳大奖。该计划保障限额以每伤病每保单年度为准则,并为常见严重疾病包括主要癌症、严重心脏病、中风、呼吸系统疾病及任何宣布为国际关注的突发公共卫生事件的疾病提供双倍保障总额。另外,保障全球适用*,让客户享有不受地域限制的全面医疗保障。



富通保险积极求新求变,以「健康人生」为主题,准确针对各个目标群众使用数码媒体及社交平台的习惯,结合港铁月台、社交媒体的综合营销策略,推广企业品牌及代理人招聘,提升客户参与及互动率,成效超卓。今年获得社交媒体互动策略 — 杰出表现奖,足证富通保险社交媒体的营销策略持之有效,备受肯定。



富通保险不仅注重自身业务发展,更关注客户、员工、小区和环境的长远福祉。秉承新世界集团《2030可持续发展愿景》,富通保险就环保、健康、智能与关爱四大方针持续为所有持份者创造共享价值,获颁环境、社会和治理整合优异奖,反映公司在有关方面的政策行之有效。



*除精神科治疗及于香港的私家医院入住合资格病房级别以下之病房的现金保障外(如适用),所有保障均适用于全球。



重要提示:

-- 本新闻稿乃资料摘要,仅供参考之用。详情请参阅有关保险产品宣传单张及产品小册子。有关保险计划详情,均以保单合约之条款及细则作准。

-- 本新闻稿的保险产品资料不包含「悦康保」医疗保障计划的完整条款,有关完整条款载于保单文件中。上述「悦康保」医疗保障计划可作为独立保单而无须捆绑式地与其他种类的保险产品一并购买。

-- 有关「悦康保」医疗保障计划产品小册子,请浏览: https://www.ftlife.com.hk/pdf/sc/products/life-insurance/health/FlexiCare-Product-Brochure.pdf

-- 如欲查询,欢迎致电富通保险客户服务热线:+852 2866 8898。

-- 本新闻稿只适宜于香港分发,不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品,或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法,富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。



关于富通保险有限公司

富通保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)(「富通保险」)为新创建集团有限公司(香港股份代号:0659)之全资附属公司,也是香港最具规模的寿险公司之一。富通保险服务香港逾三十年,为个人及机构提供一系列多元化的保险及理财规划产品服务,涵盖人寿保障、医疗保险、意外保障、储蓄计划和投资保险。作为新世界集团成员,富通保险亦透过与集团多元业务的协同,从创富传承、健康养生到优质生活,为客户提供完善的人生规划方案。



有关主办机构

富盛亚洲 (WealthAsia) 作为一家以利他为目标 (Profit-for-Purpose) 的机构,承诺通过表彰在香港财富保护行业中,承担同样使命的最佳同业奖和杰出成就者,来推动金融生态系统内的最佳实践。



有关指标大奖

第 13 届「指标财富管理大奖」由高素质的行业资深人士在六个支柱方面评估保险公司和咨询:物有所值、客户支持、数字化、品牌实力、治理和可持续性。在 ESG 数据汇总和分析方面,「指标」Benchmark与姊妹公司 BlueOnion 合作,肩负着揭露绿色、蓝色、SDG 和可持续性清洗的使命。旨在表彰香港财富保护行业超过 22 项环境、社会、治理和气候 KPI 中得分最高的同业。



