“2023年度杰出董事奖”现已接受提名 今年的主题为“变革创新，更好明天”

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香港, 2023年6月6日 - (亚太商讯) - 香港董事学会宣布“2023年度杰出董事奖”选举正式接受提名。
|由左至右：陶荣博士、徐尉玲博士、叶嘉明女士、梁广灏工程师以及陈永诚先生于简布会上阐述“2023年度杰出董事奖”详情。
本届董事奖以“变革创新，更好明天”为主题，旨在表扬和颂赞董事和董事会纵使面对疫情带来的各种挑战，仍能展现出优秀的领导能力，从容不迫地引领公司度过难关。杰出董事奖对领袖们在危机出现时全力以赴的精神予以极大的认同，在其带领下，业务不但如常运作，而且还推陈出新，运用创新思维将业务转型以顺应环境的转变。业务的转型凸显了公司需要拥抱变革和创新，才能创造更光辉的未来。学会期望通过对杰出领袖的表彰而激励他人追随其步伐，积极推动组织、社区，以至更宏大层面的变革，同时也藉此奖项向大众推广企业管治的重要性。
今届截止提名日期为2023年7月31日。评选团由本港著名商界领袖、专业人士及规管人员组成，“2023年度杰出董事奖”奖项分为以下类别：
公司类别
1. 上市公司
2. 非上市公司
3. 法定／非分配利润组织*
董事类别
1. 执行董事
2. 非执行董事
3. 董事会
注: *“法定／非分配利润组织”是指不派发红利予其股东、会员、董事、雇员或任何人士的组织，其宗旨范围包括慈善福利、社会服务、保健医疗、教育、研究、工商联盟、专业推广、自助支援等但并不限于上列。
如欲索取奖项提名表格及相关资料，请浏览香港董事学会网址 www.hkiod.com。
有关杰出董事奖
杰出董事奖于2001年推出，为亚洲首个同类奖项选举，自此成为企业社群一年一度具影响力的盛事。杰出董事奖选举旨在宣扬良好企业管治的重要性，表扬董事及董事会的优秀董事实务及企业管治，以及提高香港各界对优秀企业管治及董事职能专业化方面的关注。所有奖项均由公众提名。良好的企业管治对各类型组织皆具重要性，为鼓励所有董事实践专业董事守则，此奖项按公司类别及职责划分为不同组别，并从各组别中选出表现卓越的得奖者。公司组别包括上市公司、私人公司及法定／非分配利润组织，职责组别则包括执行董事、非执行董事及董事会。有关过往杰出董事奖详情，请浏览 https://www.hkiod.com/directors-of-the-year-awards-2023/?lang=zh-hant。
有关香港董事学会
香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是通过推广及制定优秀企业管治的标准及支持董事专业发展，以促进企业的成功长远发展。凭藉由來自上市公司、公营及私人公司及法定／非分配利润组织的董事组成的广大会员基础，香港董事学会将继续发展多重策略以建立良好的企业管治架构。香港董事学会採用粤语及英语经营业务，其培训计划则以粤语、英语及普通话进行。网址: http://www.hkiod.com。
2023年度杰出董事奖查询:
香港董事学会
苏佩君 odessa.so@hkiod.com
电话：+852 2889 4988
传真：+852 2889 9982
新闻垂询:
纵横公共关係顾问集团有限公司
陈 练 brenda.chan@sprg.com.hk
电话：+852 2114 4396
传真：+852 2114 4948
话题 Press release summary
部门 金融, 业务, Banking & Insurance, Legal & Compliance, Local Biz
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