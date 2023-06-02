Friday, 2 June 2023, 22:00 HKT/SGT Share:

来源 Fonepay Payment Services Fonepay 和 LankaPay 签署跨境互操作支付系统谅解备忘录 合作将允许斯里兰卡公民前往尼泊尔（反之亦然）并通过QR码向各自网络的不同商家进行即时付款。

加德满都, 2023年6月2日 - (亚太商讯) - 尼泊尔最大的支付网络 Fonepay 宣布与斯里兰卡国家支付网络 LankaPay 建立合作伙伴关系，共同开发可互操作的数字支付系统，使用户能够在两国之间无缝交易。 随着这些支付网络的整合预计将在未来三个月内完成，斯里兰卡和尼泊尔公民可以通过基于移动的二维码支付方式轻松、无缝、安全地在对方国家进行商户支付。

Fonepay 和 LankaPay 签署跨境互操作支付系统谅解备忘录

Fonepay 和 LankaPay 是其国内市场的先驱和领先的数字支付网络，为数百万公民、企业、银行、金融科技公司和政府提供支付技术基础设施和支付程序，如基于移动应用程序的电子资金转账、基于移动的 QR 支付、在线 账单支付等。



谅解备忘录由首席执行官在首席嘉宾、斯里兰卡驻加德满都大使馆临时代办 B. Nilusha Dilmini 女士以及银行和支付服务行业的代表以及尼泊尔知名媒体的见证下签署。



Diwas Kumar Sapkota 先生（Fonepay 首席执行官）对来宾和代表表示欢迎，他说：“此次合作表明我们致力于利用技术来释放新机遇，增强金融包容性，并创造繁荣的数字经济。”



Channa de Silva 先生（LankaPay 首席执行官）同样对这次合作感到高兴，他提到：“这标志着我们在实现我国数字支付革命的使命中取得了重要里程碑。它反映了我们为我们的公司创建无缝和包容性支付生态系统的共同愿景。 顾客。”



F1Soft Group（Fonepay 的母公司）集团战略总监 Daniel D. Shrestha 先生表达了集团走向全球的意图，他说：“这一举措是我们战略的一部分，旨在复制我们与合作伙伴共同取得的成功 BFI 自我们 2004 年在尼泊尔成立以来，现在在尼泊尔以外。”



F1Soft Group 已经开始齐心协力，在通过其产品提供全渠道银行业务、通过 Foneloan 提供数字贷款以及向尼泊尔以外的新兴市场提供其他数字支付解决方案等领域，提供 F1Soft 及其子公司的产品和服务线。



Fonepay 主席兼 F1Soft 集团总裁 Biswas Dhakal 先生在闭幕词中说：“这标志着 Fonepay 乃至整个国家在数字支付领域实现互操作性迈出了历史性的一步。Fonepay 和 LankaPay 之间的互操作性 不仅仅是方便；它是经济增长的催化剂。我们要感谢尼泊尔中央银行支持我们实现与 Lankapay 建立跨境支付网络的雄心。我们还敦促两国政府合作 既然我们将在两国之间建立可互操作的支付系统基础，就加紧努力增加跨国旅游、贸易和商业。”



联系信息

Sumukh Lohani

Sr. Marketing Officer

sumukh.lohani@f1soft.com

+977-9848822763



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