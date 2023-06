Friday, 2 June 2023, 13:42 HKT/SGT Share: 巨星传奇(6683.HK)投资分析:业内看好“明星IP +直播变现”模式

香港, 2023年6月2日 - (亚太商讯) - 继今年1月在亚洲国际博览馆举行《Alan Walker Walkerverse The Tour》演唱会后,挪威籍DJ和音乐制作人近日宣布再度来港开演唱会,预计于2023年7月15日于亚博登场。据观察,此次活动的赞助商正是近期招股的巨星传奇(6683.HK)。该公司除了有新零售业务,亦在明星IP创造、大型演唱会及活动策划均有涉足,具有多元化的业务模式及收入来源。



三大信号看涨前景



巨星传奇此次登陆港股,有三大信号显示前景看涨,巨星传奇的控股股东与基石投资者均同意遵守一年禁售期限制,获得业内人士普遍看好。



该股已引入两位基石投资者,包括手游股网龙(777.HK)及“Blink Field”,投资金额分别约2,340万港元及1.17亿港元。据传,Blink Field持有人张源在业内是有名的投资风向标,他积极布局全球消费链,曾参与创立或投资多个知名项目包括OPPO、vivo、步步高和极兔等,投资版图涵盖东南亚及欧非市场。网龙主要从事网络及手机游戏开发,近年收购了多家知名的技术公司以布局元宇宙和教育领域的全球业务发展。基石投资者入局体现出对巨星的前景和基本面的看好。



其次,巨星传奇的创始控股股东也对公司表示超强信心。四位控股股东杨峻荣、陈中、马心婷和叶惠美,通过各自控股公司持股,并作为一致行动人,合计占公司上市前股份比例的64.5%。这四位控股股东亦作出承诺,除了依规定遵守6个月的股票锁定期,再自愿延长6个月。股东的超长锁定期展现出对股票价值、业务前景长远发展的信心。



此外,数位资深股评人站台巨星传奇。陈永陆称其业绩“增长迅猛”。在财务表现上,陈永陆认为公司的毛利率及经调整净利率稳健定,处于较高水准,像是公司2022年营业收入为3.44亿元,复合年增长率约为58.4%;经调整纯利约7717万元。毛利率连续四年均保持在60%左右。他亦指出,当前直播电商渗透率进一步提升,到2025年中国电商市场规模预计达46亿元人民币,这也显示“公司前景值得憧憬”。



Vantage客席分析师李慧芬则表示,2023年第一季度巨星传奇的魔胴咖啡销售订单约为51万盒,高于2022年平均季度销售订单33万盒。随着大环境逐渐从疫情复苏,分销商在2023年第一季度恢复更多线下行销活动,她预测市场对魔胴咖啡的需求将恢复,巨星传奇未来业务“拥有强劲可持续性”。



看好“明星IP +直播变现”



招股书显示,自2022年7月以来,巨星传奇启动直播带货试运营,由王婉霏(Vivi)等明星及KOL通过直播间带货新零售产品。从数据来看,在2022年7月及8月进行的电商直播带货中,巨星传奇一经开播就实现2,390万元的销售收入。其中爱吃鲜摩人首款产品抹茶粉在Vivi的直播带货下,开售秒抢10万盒,使抹茶粉入选抖音食品饮料直播商品榜TOP50,验证了巨星传奇电商带货渠道的盈利能力。



业内人士分析,从直播的业务模式上看,巨星传奇不直接使用明星IP对产品展开销售,而是先输出健康饮食的生活方式及知识,让粉丝产生认同感。接着,这些明星IP的忠实粉丝经过沉淀并引流到矩阵号中,参与直播带货等线上活动,经由专业主播的种草下,累积了一批深度粘性强且具购买力的受众。



国农证券投资经理方泽翘看好巨星“明星IP +直播变现”的商业模式。他分析,同为直播概念板块的东方甄选(1797.HK)自公布转型为直播电商业务后,股价由4元上升至最高75.5元,未来巨星将着重发展超级明星IP孵化及线上直播带货,前景乐观。他预测,在明星IP效应下,巨星传奇“中长线走势仍看好”。



巨星亦称会持续发力直播带货业务,并列入未来发展战略目标。公司首席财务官赖国辉表示,集团未来将继续深耕直播业务发展,与抖音开展更深度合作,提高直播频率,朝周播至日播的方向迈进。不过,赖国辉认为当前集团流量尚未消化,需推出更多具自有配方产品及丰富供应链合作维持高毛利。



根据巨星在港交所发布公告,该公司将于2023年5月31日至6月5日招股,拟发行1.266亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,发行价区间为每股5.5至6.3港元,每手500股,入场费3,181元,预期6月13日在主板挂牌上市。





