广发证券宣布，其旗下全资子公司广发控股（香港）拟以低于10亿元人民币总对价购买惠理集团部分股权

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香港, 2023年6月2日 - (亚太商讯) - 6月1日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）公告称，其旗下全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）拟以低于10亿元人民币的总对价购买惠理集团有限公司（以下简称“惠理集团”）不超过3.69亿股普通股，占惠理集团截至公告披露日全部已发行股份约20.20%。
广发证券表示，该交易是根据公司发展战略，积极响应服务国家粤港澳大湾区战略及人民币国际化的部署，有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力，提升公司国际化水平。
该交易综合考虑了中介机构出具的估值报告、惠理集团经营情况等因素，经交易各方磋商，确定交易价格为3港元/股，将以现金方式支付。截至公告披露日，交易各方已签署股权购买协议。
根据公告，该交易完成尚须满足股权购买协议约定的先决条件，存在不确定性。其先决条件包括但不限于：履行本次交易所必要的监管审批、备案等程序，以及完成惠理集团旗下各持牌子公司因股东变动所有必要的注册备案等。该交易须待达成股权购买协议约定的先决条件后方可交割，最终购买的股份数量和比例以交割时为准。
广发控股（香港）首席执行官林晓东表示：“作为中国管理资产规模最大的综合类证券公司之一，广发证券非常重视成为惠理集团的战略股东。双方的合作将进一步推动我们在财富和资产管理业务方面的竞争优势，这也是我们全球化布局的战略举措之一。我们相信在双方的共同努力下，广发证券将进一步推动在中国大湾区实现可持续的经济增长和金融机遇。”
惠理集团联席主席拿督斯里谢清海表示：“引入新的战略股东将有利于惠理集团在中国内地和香港的长远发展。广发证券作为行业领先的证券公司，在中国市场尤其是大湾区，拥有强大的实力和销售渠道，使我们能够为客户提供更好的投资解决方案和服务渠道。我们有信心与广发证券的战略合作能够产生协同效应，并为公司股东和投资者带来长期和稳定的回报。”
关于广发证券
广发证券股份有限公司成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。公司凭借卓越的经营业绩、持续完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展，多年来是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。截至2022年12月31日，公司在全国有338家分公司及营业部，分布于全国31个省市自治区，资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。公司依托“广发证券社会公益基金会”积极履行社会责任，聚焦扶贫济困、助学兴教两大领域，主动践行社会责任，公司美誉度和品牌影响力持续提升。
关于惠理集团
惠理集团成立于1993年，是一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：806.HK），主要从事资产管理业务，为机构和个人客户提供投资服务和产品。惠理集团总部位于香港，并通过在马来西亚、新加坡、英国、香港设立全资子公司持有当地金融监管机构发出的金融业务牌照。截至2022年末，惠理集团资产管理规模为61.45亿美元。
话题 Press release summary
部门 金融
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