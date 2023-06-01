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Thursday, 1 June 2023, 13:23 HKT/SGT
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Mitrade投资教育移动APP“TradingACE”，踏入真实交易世界的王牌

澳大利亚墨尔本, 2023年6月1日 - (亚太商讯)  - 全球领先的在线交易平台 Mitrade ( https://mytd.cc/2Xb ) 正式上线其全新的投资教育APP “TradingACE”，该APP中“ACE”全称是 “Academy for CFD Education”（又称CFD教育学院 ）旨在让交易新手随时随地学习投资知识，轻松踏入差价合约（CFD）交易的世界。TradingACE 目前可在 Google Play ( https://mytd.cc/2Xe ) 商店（Android）和 AppStore ( https://mytd.cc/2Xf )（iOS）中下载。

TradingACE目前可在GooglePlay商店（Android）和AppStore（iOS）中下载。

差价合约（CFD）交易是一种衍生金融工具，交易者能够从各种资产中获利，包括 股票、商品、外汇和指数等。然而，如果想要拿捏好这复杂的 CFD 交易，便需要具备相当的理解能力和投资策略。

TradingACE 正是在瞬息万变的 CFD 交易世界中，为不同层次的交易者提供所需的专业知识，随时随地准备进入真实的交易世界。 TradingACE这个全新投资教育APP的上线，也反映着CFD教育模式正在从传统学习模式向移动互联转变。

TradingACE 具备以下功能，让用户得以尽展所长：

全面而互动的学习体验

TradingACE 提供多种小型互动课程，涵盖基本的CFD知识、交易技巧和特定市场的深入分析。这些课程由业内专家设计和策划，借此带来全面的学习体验。

有趣而好玩的测试游戏

TradingACE揉合了激发思考的测验和游戏，突破传统学习方法的局限，说明用户能对CFD交易概念有更深的理解。通过游戏化的学习过程，用户可以同时玩乐和学习。

模范真实市场行情的游戏

TradingACE 其中一个特点为，具有模拟真实市场行情的案例分析和游戏。这个游戏结合了实际交易市场案例，使用户能够不冒任何风险的情况下锻炼其交易知识。用户可以在安全的环境中获得宝贵的实践经验，完善其决策能力。

无缝的移动设备可访问性

TradingACE 能相容 iOS ( https://mytd.cc/2Xf ) 和 Android ( https://mytd.cc/2Xe ) 平台，确保用户可以在智能手机上使用该APP。 TradingACE 具有简单易用的设计，可以从上次离开的地方继续学习，保证得享无缝的学习体验。这个方便的功能让用户能随时随地学习和实践。

TradingACE 是 Mitrade ( https://mytd.cc/2Xb ) 致力于为用户提供最佳投资知识学习体验的成果，该APP承载着 Mitrade 努力为广大用户提供优秀投资教育资源的使命和美好初衷，确保 Mitrade 的用户在进入真实交易世界时配备了必要的专业知识储备，以在真实交易旅程中收获成果。

关于Mitrade ( https://mytd.cc/2Ox )：

Mitrade 是领先的在线交易平台，为交易者提供进入广泛金融市场的途径，包括外汇、指数、商品和加密货币。凭借用户友好的接口和强大的交易工具，Mitrade 使所有级别的交易者都能充满信心和成功地进行交易。该平台提供一套全面的功能，包括高级图表、风险管理工具、教育资源和专门的客户支持团队。 Mitrade 致力于提供卓越的交易体验，将尖端技术与以客户为中心的方法相结合。欲了解更多信息，请访问 www.mitrade.com

媒体垂询，请联系：

品牌: Mitrade
联系人：媒体团队
电邮：branding@mitrade.com
网站：https://www.mitrade.com/


话题 Press release summary

部门 Exchanges & Software, 金融, Crypto, Exchange, Funds & Equities
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