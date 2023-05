Wednesday, 31 May 2023, 18:02 HKT/SGT Share: 巨星传奇今起招股 陈法蓉加盟扩大巨星IP阵容

香港, 2023年5月31日 - (亚太商讯) - 新华财经北京5月31日电(记者闫鹏)今年以来,演出市场迅速回暖,手握一众超级明星IP的新零售公司巨星传奇集团30日举行全球发售新闻发布会,公司股票将于5月31日至6月5日进行公开发售,预计于6月13日正式挂牌上市,股份代号为6683.HK。

巨星传奇管理层在会前合影

图为巨星传奇2019年至2022年营收和净利润情况

巨星传奇董事会主席马心婷

根据本次招股安排,巨星传奇计划发行约1.27亿股,香港公开发售占一成,国际发售占九成,每股招股价5.5至6.3元,每手买卖单位500股,入场费约3182港元,集资最多约7.98亿元。公司规划将资金用于创建独有的明星IP及相关IP内容,透过MCN增加品牌曝光率及产品销售,多元化产品组合,提升公司的IT基础设施及增加对IT开发的投资、营运资本。



“豪华”明星IP阵容



此次,巨星传奇亦举办了与陈法蓉的合作启动仪式,宣布双方将在明星IP授权开发及内容打造等多方面开启合作。这也标志着巨星传奇的明星IP阵容进一步扩大。值得注意的是,巨星传奇手握的明星IP可谓相当“豪华”。之前不仅与杰威尔音乐订立为期10年且可再续10年的IP授权协议,锁定与周杰伦及相关IP合作的优先权,亦将刘畊宏打造成超级健身IP,使其抖音账号粉丝数增长至2022年末的7150万,成为抖音历史上月度增粉最高的账号。此外,还为王婉霏(Vivi)、方文山、詹宇豪、梁心颐(Lara)、张杰等打造个人明星IP,更与孙耀威的艺人经纪公司签订谅解备忘录。



“我们致力于IP产业化的探索,形成了一个孵化超级IP、赋能新零售,完成商业化变现的全新模式。”在新闻发布会上,巨星传奇首席运营官周佩敏表示,基于公司合作的艺人,结合他们各自的特点,公司会进行人物IP或内容IP的孵化,随后通过授权商务合作、自有品牌产品等收入实现商业化的变现。



创新“明星IP+新零售”闭环导流模式



招股书显示,巨星传奇拥有新零售、IP创作和营运两项业务,2022年对营收的贡献分别为69.8%和30.2%。



其中,新零售业务主要以健康管理产品及护肤品的开发及销售为主,旗下有健康管理品牌魔胴、盈养博士及爱吃鲜摩人,以及护肤管理品牌摩肌博士及茶小姐等;IP创造及营运主要为IP内容创作及管理,包括媒体内容策划、活动策划、明星IP管理,以及IP许可及销售相关产品。相较于其他新零售公司,巨星传奇的独特优势在于,IP的创造及营运能对新零售业务产生协同效应,即通过明星IP与KOL公域电商直播帶货形式,赋能旗下新零售產品的价值,并与品牌和粉丝强链接,迅速完成公域流量与私域流量的精准转化。



得益于“明星IP+新零售”模式运作,巨星传奇的发展实现了“1+1>2”的加成效果,迅速在新零售品牌中脱颖而出。2019年至2022年,虽受疫情反复影响,但巨星传奇净利润复合年增长率保持在50%以上,营业收入从0.87亿元增长至3.44亿元,复合年增长率约为58.4%。“拳头产品”魔胴咖啡的爆火更是让巨星传奇从2020起至今连续三年蝉联中国防弹饮料第一。



上市后业务将发力直播电商



“公司长期着力于建立新零售的多元营销渠道,在过去几年除了在私域流量的探索以外,也从去年开始把很多的精力和时间转移到了公域直播带货上。”周佩敏表示,巨星传奇的理念是借助头部的内容账号,基于抖音平台及其他平台的非常巨大的粉丝基数,全速发力直播带货业务。



根据招股书显示,自2022年7月以来,巨星传奇启动直播带货试运营,由王婉霏等明星及KOL通过直播间宣传新产品。从数据来看,在2022年7月及8月进行的电商直播带货中,巨星传奇实现共2390万元的销售收入,验证了其电商带货渠道的盈利能力。



巨星传奇首席财务官赖国辉亦表示,此次融资之后,巨星传奇未来发展策略将继续利用IP内容创作及活动策划能力的优势,创建更多媒体节目及演唱会,同时扩大在自有品牌及自有配方产品研发投入。此外,持续扩大在不同社交平台上的直播带货力度,将直播电商覆盖范围扩大至产业链上下游。



业内人士表示,随着市场环境的复苏,巨星传奇有望赶乘东风,持续完善着自身业务体系,看得出公司对品牌运营、产品开发、渠道拓展及管理体系的完善均做出了明确的规划。多种业务模式的协同运营有望让巨星传奇跑赢大市。



巨星传奇亦在据招股书中披露发展计划,公司策划将在2023年下半年播出《周游记2》及一档由庾澄庆担任主持人的周播音乐脱口秀《乐来乐快乐》。產品方面,公司计划于截至2025年底推出不少于30款低碳健康管理食品及饮料、膳食补充剂及30款护肤品,如纯植物蛋白粉、魔芋食品等。



巨星传奇董事会主席马心婷表示,巨星传奇相信长期价值、厚积薄发,而这次的新股发行只是一个起点,亦回顾一路以来各方的支持,特别是感谢巨星传奇创始股东杨峻荣的信任与协助,使得巨星IP业务在创立之初能站在“巨人肩膀上成长”,亦感谢创始股东陈中,其丰富的艺人经纪经验与商业化人脉资源使得巨星在商业化开拓如虎添翼。马心婷亦表示,接下来巨星传奇还会有更多的惊喜带给所有投资人。





