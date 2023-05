Wednesday, 31 May 2023, 16:03 HKT/SGT Share: 珍酒李渡:把握酱香机遇 产能扩张助力市场卡位

香港, 2023年5月31日 - (亚太商讯) - 不知不觉间,作为“港股白酒第一股”的珍酒李渡(6979.HK)已经上市一月左右。公司股价渐稳。作为首支港股上市的内地白酒股,其稀缺属性毋庸置疑。致力提供以酱香型为主的次高端及以上白酒产品的珍酒李渡,正越来越受到市场的关注。



珍酒李渡股价表现良好,除了市场投资机构用真金白银加码外,更与公司旗下旗舰品牌珍酒在消费端的良好表现密不可分。据一线经销商反馈,在产区优势加持和营销创新赋能下,珍酒核心产品“珍三十”“珍十五”受到越来越多消费者青睐,动销率明显提升。



随着白酒产业迎来调整期,规上企业白酒产量连续下滑,行业进入到品牌集中化发展阶段。酱香型白酒却逆势增长,2022年产量增长接近两成,未来5年预计酱香型白酒产量将突破80万千升。作为一家已经成功卡位酱酒头部赛道的酒企,珍酒李渡正在抢占更多的市场份额。



卡位酱香风口



快速增长的业绩是珍酒李渡受到市场关注的根本原因。2020年-2022年,珍酒李渡实现营收23.99亿元、51亿元和58.6亿元;归母净利润分别为5.2亿元、10.32亿元和10.3亿元。



在珍酒李渡的品牌和产品构成中,珍酒、李渡、湘窖及开口笑4大品牌涵盖了酱香型、浓香型和兼香型3大白酒品类。在这其中,2019年酱香型的珍酒收入只有13.46亿元,2022年贡献营收翻倍至38.23亿元,占比超过65%,是公司业绩增长的核心来源。



珍酒李渡上市弥补了股票市场只有贵州茅台一家酱香型白酒公司的尴尬,而且也一并填补了港股没有内地白酒上市公司的空白,一举实现“一箭双雕”。2017-2021年酱酒收入复合增速达15.8%,是增长最快的香型。资本市场只有贵州茅台一家酱香型白酒上市公司,投资者无法分享酱香市场扩容带来的红利。



作为一家快速增长的、以酱香型为主的白酒公司,市场或许并没有对珍酒李渡的稀缺性给予充分的认识。根据报告,2026年白酒市场规模将达到7695亿元,4年复合年增长率达5.5%。其中,次高端及以上级别白酒的市场规模预期将在所有价格范围的白酒品类中增速最快,复合年增长率将达12.4%。



珍酒李渡已战略性地专注于次高端及以上白酒产品的营销,并正进一步扩大其次高端及以上级别产品组合。并且,酱香型白酒是公司的主要增长引擎,而酱香型白酒为中国白酒市场中增长潜力最大的类型,市场规模预期增加至2026年的3217亿元,4年复合年增长率达12.2%。



从资本市场的估值来看,珍酒李渡更具想象空间。2022年公司的收入介于今世缘与迎驾贡酒之间,净利润则与酒鬼酒相仿。A股市场这3家酒企市值较差者也超过300亿元,在港股唯一上市白酒股且具有酱香稀缺属性的珍酒李渡价值,尚待市场进一步挖掘。



酱香扩张助力市场扩张



不难发现,酱香型白酒的产量和收入都在快速增长中。产能利用率本就紧张的珍酒李渡急需扩大产能。



2020年-2022年珍酒李渡的实际产量分别为8959吨、11058吨和25694吨,产能利用率分别为86.1%、83.1%和92.4%,公司整体产能利用率保持在高位。作为核心的酱香型产品,珍酒同期的产量为4737吨、7222吨和20857吨,产能利用率分别为98.7%、103.2%和99.3%。



基本上100%的产能利用率和持续增长的市场需求,决定了珍酒必须扩大产能。此次上市珍酒李渡也将大部分资金投入产能扩张中,公司计划至2024年新增26000吨基酒产能,其中16600吨为酱香型基酒。



优质酱酒投产到销售有较长的时间跨度,所以产能储备是未来企业竞争和品牌打造的重点。除了贵州茅台领先较为明显外,郎酒、习酒和珍酒都计划扩充产能至10万吨。



目前酱香型白酒已经形成“一超多强”品牌格局,竞争态势逐渐明朗。龙头茅台遥遥领先,郎酒和习酒属于第二梯队,珍酒和国台酒业等属于第三梯队。品牌型酱酒企业将成为酱酒赛道主流力量,行业调整期贴牌酱酒市场份额被强势品牌挤占。



兴业证券也指出,珍酒具有位于稀缺及顶级白酒产区的庞大产能,巩固了核心竞争力及长远增长潜力。同时随着珍酒李渡产品组合逐渐转向毛利率更高的次高端及以上级别白酒产品,市场层面的竞争优势愈加明显,未来也更具想象空间。



来源:证券市场周刊





