Wednesday, 31 May 2023, 06:00 HKT/SGT Share:

来源 Loop Industries, Inc 法兰克·勒罗瓦（Franck Leroy），大东部地区主席，访问Loop Industries位于加拿大魁北克省特尔伯恩设施

加拿大蒙特利尔, 2023年5月31日 - (亚太商讯) - Loop Industries, Inc.（纳斯达克股票代码：LOOP）（以下简称"公司"或"Loop"），一家清洁技术公司，其使命是通过制造 100% 回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (“PET”) 塑料和聚酯纤维来加速循环塑料经济。该公司接待了法国大东部地区主席法兰克·勒罗瓦参观他们位于加拿大魁北克省特尔伯恩的设施。这次访问标志着Loop Industries与战略合作伙伴SK Geo Centric和SUEZ合作的重要一步，他们正准备在法国大东部地区圣阿沃尔德(Saint-Avold)建造一座商业生产设施，以在欧洲市场推广Loop的技术。

法国大东部地区主席法兰克·勒罗瓦先生和Loop Industries创始人兼首席执行官丹尼尔·索洛米塔先生

在加拿大魁北克省特尔伯恩的Loop总部。

法国代表团与SUEZ和SK Geo Centric的项目合作伙伴的合影。

圣阿沃尔德商业生产设施计划年产能为70,000公吨，将利用低价值的PET塑料和聚酯纤维废料生产100%回收和可无限回收的Loop(TM)优质PET树脂，并与使用化石燃料生产的原始PET树脂相比，每年可节省超过255,000吨的二氧化碳[1]。该设施预计于2025年开始建设，并于2027年投产运营。



在法国建立商业生产设施的决定是由几个关键因素推动的，包括其丰富的合作环境，达能、普罗旺斯欧舒丹和欧莱雅等知名品牌共同推动可持续发展和本地回收工作。 这个生态系统为 Loop 与致力于可持续实践的行业领导者携手合作奠定了坚实的基础。 此外，法国对环境保护和回收利用的坚定承诺使其成为部署 Loop 技术的理想地点。 Loop创新技术在实现品牌的可持续发展目标方面起着关键作用，并与法国实现循环经济的愿景完美契合。



“大东部地区特别自豪能够支持Loop Industries与SUEZ和SK Geo Centric在其领土上建立合作关系。通过参观Loop在特尔伯恩的生产设施，我们的代表团能够展示对创新技术的浓厚兴趣，并与丹尼尔·索洛米塔 (Daniel Solomita)和他的团队交流意见。我们的讨论使我们能够确定下一步里程碑，并确保这个首个工业单位在欧洲稳步建立。这项巨大的投资将创造新的就业机会，是法国东部圣阿沃尔德(Saint-Avold)卡尔令化工基地环境转型的又一重要步骤。挑战很简单：环境创造就业机会并使我们的地区重新工业化，我们希望成为环形经济的基准地区，得益于Loop、Suez和SK Geo Centric等重要参与者，”大东部地区主席法兰克·勒罗瓦强调道。



“能够欢迎勒罗瓦主席来到我们的设施并直接展示Loop的创新技术，我们感到非常荣幸。” Loop创始人兼首席执行官丹尼尔·索洛米塔表示。“我们很高兴扩大在法国的业务，并通过提供我们的优质、100%回收的Loop(TM) PET树脂来支持总部位于欧洲的全球品牌的可持续发展目标。在战略合作伙伴和大东部地区的支持下，我们有信心加速Loop技术的商业化进程，并推动深刻变革。”



法国大东部地区主席法兰克·勒罗瓦先生的访问突显了该项目对大东部地区和全球循环塑料经济的重要性。Loop Industries非常期待在圣阿沃尔德(Saint-Avold)建设商业生产设施，开启欧洲可持续PET生产的新时代。该公司致力于结束PET塑料和聚酯纤维废料的循环，并加速实现循环可持续经济的目标。



[1] 根据2022年3月最新的生命周期评估（LCA）数据，与使用对苯二甲酸二甲酯（DMT）制造的原始PET相比较。



关于 Loop Industries

Loop Industries 是一家技术公司，其使命是加速世界向可持续 PET 塑料和聚酯纤维的转变，并摆脱我们对化石燃料的依赖。 Loop Industries 拥有专利和专有技术，可以解聚无价值和低价值的废 PET 塑料和聚酯纤维，包括塑料瓶和包装、任何颜色、透明度或条件的地毯和纺织品，甚至是被太阳和盐降解的海洋塑料, 到它的基础构件(单体)。这些单体经过过滤、纯化和聚合，制成适合用于食品级包装和聚酯纤维的原生品质 Loop(TM) 品牌 PET 树脂，从而使我们的客户能够实现他们的可持续发展目标。 Loop(TM) PET 塑料和聚酯纤维可以在不降低质量的情况下无限循环利用，成功地闭合了塑料循环。 Loop Industries 通过减少塑料垃圾和回收废塑料以实现可持续发展的未来，为全球走向循环经济做出贡献。



公司普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“LOOP”。欲了解更多信息，请访问 www.loopindustries.com。在 Twitter 上关注 Loop: @loopindustries , Instagram：loopindustries . Facebook：Loop Industries 和 LinkedIn：Loop Industries.



前瞻性声明

本新闻稿包含根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”。此类声明可能以“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预测”、“应该”、“可能”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”或“继续”等词语开头，或类似的词语。这些前瞻性声明包括但不限于关于Loop的市场机会、策略、改善和扩展能力、竞争、预期活动和支出（Loop进行业务计划的过程中），可用现金资源的充足性、合规性、未来增长计划和运营、Loop可寻址市场的规模、市场趋势以及Loop公司财务报告的内部控制的有效性等方面的陈述。前瞻性声明并不保证未来的业绩，它们是基于一定的假设，并且受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了Loop的控制范围，无法预测或量化，因此，实际结果可能与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有所不同。此类风险和不确定性包括但不限于以下方面的风险和不确定性：（i）我们技术和产品的商业化；（ii）我们与合作伙伴的关系状态；（iii）我们知识产权和产品的开发和保护；（iv）行业竞争；（v）相对于我们当前和未来财务承诺的额外融资的需求和能力；（vi）我们制造设施的工程、合同和建设；（vii）我们扩大规模、制造和销售产品以产生收入的能力；（viii）我们拟议的商业模式及其执行能力；（ix）由于增加的监管、媒体或财务报告审查、实践、传闻或其他原因对公司业务和运营产生的不利影响；（x）疾病流行和其他与健康有关的关切和危机，可能导致资本市场减少获取、供应链中断和审查、对受影响地区生产的货物禁运、政府强制关闭企业以及由此导致的员工临时停工、政府就业补贴计划、旨在防止疾病传播的旅行限制或类似措施，或可能导致我们无形资产、固定资产和设备的非现金减值的市场或其他变化，（xi）全球宏观经济不确定性及其影响的效果，包括通胀、市场波动以及外汇汇率和利率的波动，（xii）任何针对我们的美国证券交易委员会（“SEC”）调查或集体诉讼的结果，（xiii）我们招聘和/或保留合格员工和顾问的能力，（xiv）我们几乎无法控制或不控制的其他事件或情况，以及（xv）Loop在随后提交给SEC的文件中讨论的其他因素。关于Loop和可能影响前瞻性声明实现的风险因素的更详细信息已在Loop提交给SEC的文件中提供。投资者和股东被敦促免费在SEC的网站http://www.sec.gov上阅读这些文件。Loop不承担公开更新或修订其前瞻性声明的义务，也不承担因新信息、未来事件或其他原因导致的义务。



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