Tuesday, 30 May 2023, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical 2023 ASCO和BIO上的Avance Clinical：早期肿瘤治疗试验越来越复杂，对患者的需求也越来越大

阿德莱德，澳大利亚/圣地亚哥，美国, 2023年5月30日 - (亚太商讯) - Avance Clinical是领先的屡获殊荣的澳大利亚和北美生物技术CRO，为早期生物技术公司提供ClinicReady和GlobalReady服务，加速通往监管批准的路径。Avance Clinical表示，早期肿瘤研究日益复杂，对患者的需求也越来越大。Avance的ClinicReady和 GlobalReady 服务平台在肿瘤产品开发方面提供了显著的好处。



根据参加ASCO的Avance Clinical团队的首席科学官Gabriel Kremmidiotis的说法：“最近，肿瘤患者的一期临床试验设计变得更加复杂，包括剂量递增、剂量扩展和药物联合评估等要素。除此之外，不断增加的新兴治疗方法也增加了对早期开发阶段快速进展的需求，以及对患者资源的更大需求。



Avance Clinical利用澳大利亚的监管环境和高质量的肿瘤学专家，能够促进快速项目启动，并在肿瘤协议设计的不同部分之间实现无缝过渡。研究项目从澳大利亚开始，根据每个研究所需的患者招募人数，在适当的阶段扩展至美国。



将大部分后端服务（生物统计学、数据管理、药物动力学和医学撰写）保留在澳大利亚，确保客户通过澳大利亚的研发税收激励政策获得最高程度的经济利益。”



Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen、首席科学官 Gabriel Kremmidiotis 和科学与法规事务主管 Jorgen Mold 在路透社新闻服务上播放的一段新的全球健康视频中接受了采访，内容涉及质量临床试验作为药物开发过程的一部分的重要性。



全球卫生计划汇集了来自私营和公共医疗保健行业各个领域的100位领导和高管。



Avance Clinical的首席执行官Yvonne Lungershausen和北美运营执行副总裁John Mann参加了全球健康峰会，Yvonne还是一个主要的座谈会嘉宾。



Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 和北美运营执行副总裁 John Mann 将出席全球健康峰会，Yvonne 将担任主要小组成员。Avance Clinical 处于临床试验技术的前沿，最近被 GlobalData 和 Clinical Trial Arena 评为 CRO 领域 DCT 技术采用的世界领先者。



该报告发现，到 2022 年，46% 的 Avance Clinical 试验纳入了 DCT 技术的一些元素，包括远程医疗、远程监控和数字数据收集。DCT 报告还指出，Avance Clinical 在最新技术方面的员工培训是排名的关键因素。在此处查看完整报告 https://www.clinicaltrialsarena.com/features/year-in-review-dct-2022/



Avance Clinical 独特的临床产品 GlobalReady 使已在澳大利亚完成早期到中期阶段的生物技术公司能够快速无缝地过渡到美国，为 FDA 的批准做准备，所有这一切都由一个 CRO 和两个地区的专门团队完成，从而减少了时间和成本，提供高质量的数据。



我们经常指出，目前有超过 280 项全球 III 期试验在澳大利亚进行了 I 期研究，这再次证明了澳大利亚数据在 FDA 和其他主要监管机构中的可接受性。超过 40 家生物技术客户现在正在利用 Avance Clinical 的GlobalReady 计划。



这种无缝的 GlobalReady 之旅旨在取得成功，生物技术公司可以：

- 利用澳大利亚早期临床试验环境（没有IND 和 43.5% 的退税）

- 为后期过渡或扩展到北美 - 无需更改 CRO（保留研究知识和流程/团队）

- 在两个地区无缝实施全球剂量递增和剂量扩展试验

- 利用显着的速度和成本优势

- 确保数据质量——可转移且易于被 FDA 和其他监管机构接受



请为我与Avance Clinical在ASCO上安排一次会议。https://www.avancecro.com/event/asco-2023-chicago-il/

请为我与Avance Clinical在BIO展位＃2884上安排一次会议。 https://www.avancecro.com/event/4602/



更多信息：

- 了解澳大利亚临床试验优势 https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

- 了解更多Avance Clinical执行临床试验的优势: enquiries@avancecro.com



关于Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。www.avancecro.com



Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有24年历史的CRO公司在过去三年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。



临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过110个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。



技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata、Oracle、IBM Watson和Medrio都是我们的系统长期供应商。



媒体联系方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com



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